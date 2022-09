娛樂／宣傳口水戰 魔戒槓上權力遊戲

「魔戒:力量之戒」(左)與「權力遊戲:龍族前傳」(右)劇組因暴力尺度掀起論戰。(取材自IMDb)

奇幻史詩影集「魔戒:力量之戒」(The Lord of the Rings: The Rings of Power)2日在「亞馬遜Prime影音」串流平台首播,該影集編劇派翠克麥凱(Patrick McKay)在宣傳活動中向影迷保證,絕對不會出現像8月底上串流的「權力遊戲:龍族前傳」(Game Of Throne: House Of The Dragon)那樣,充斥「不必要的」血腥暴力與露骨性愛畫面,適合闔家觀賞。

魔戒劇組:權力遊戲血腥「沒必要」

「魔戒」系列電影和影集改編自英國 作家托爾金(J. R. R. Tolkien)的小說 ,粉絲擔心劇情編排恐怕不適合青少年觀賞。對此,該影集統籌潘恩(J. D. Payne)與麥凱表示,「我們的目標是要為每一個人製作節目,包括13歲以下的青少年,即便劇情有時太驚悚,會讓他們情不自禁地遮住雙眼。」

據傳「力量之戒」拍攝期間,曾聘請「親密行為協調員」到場指導,引發粉絲對「力量之戒」調性的質疑。

英國格拉斯哥大學(University of Glasgow)講師迪米特里費米(Dimitra Fimi)鑽研托爾金的文學著作,她表示:「我擔心『力量之戒』是否會在第二紀元成為另類的『權力遊戲』,這樣無法與托爾金的願景連結,而會變成他的衍生作品。」

對於廣大魔戒粉絲、托爾金文學研究和比較文學相關學者的顧慮,麥凱透過「浮華世界」專訪向主持人及粉絲們保證,「劇組根據托爾金書中的基調行事」。

麥凱接受「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌訪問時說:「有些文學與影集素材和內容令人怵目驚心,有時相當激烈,有時又顯得非常政治化,有時又異常複雜,但它也令人窩心並對生活感到樂觀。這段故事攸關朋友情誼、兄弟袍澤,以及弱者克服巨大黑暗勢力的故事。」

「力量之戒」的劇情設定跨越被譽為「第二紀元」的「中土世界」(Middle-earth),落在由紐西蘭著名導演 彼得傑克森(Peter Jackson)執導的「魔戒三部曲」故事之前的數千年。

劇情概要顯示,「力量之戒」始於和平時期,然而這般和平榮景受到「長期以來擔心的邪惡勢力再現中土世界」威脅,並且會出現大量「讓影迷既熟悉又耳目一新的角色」。

影迷念念不忘的熱門角色包括,年輕時的精靈凱蘭崔爾(Galadriel)和半精靈愛隆(Elrond the Half-elven),此二角色分別由英國影星莫菲德克拉克(Morfydd Clark)和勞勃阿拉馬約(Robert Aramayo)飾演。在「魔戒三部曲」中,成人精靈凱蘭崔爾和愛隆分別由凱特布蘭琪(Cate Blanchett)和雨果威明(Hugo Weaving)飾演。

年輕時的精靈凱蘭崔爾由英國影星莫菲德克拉克飾演。(取材自IMDb)

在新角色方面,「力量之戒」影集原創角色之一是查理維克斯(Charlie Vicker)飾演的浪人逃犯「哈爾布蘭德」(Halbrand),哈爾布蘭德以偷渡客的身分,在一艘船上與凱蘭崔爾相遇,兩人的命運自此交纏不休。

權力遊戲劇組:每個畫面都「有必要」

「冰與火之歌」(A Song of Ice and Fire: Game of Thrones)史詩影集前傳「龍族前傳」上月搶先「力量之戒」上映,兩部影集的導演及編劇為了宣傳,不惜互相攻擊。「力量之戒」影集統籌潘恩和劇作家派翠克麥凱形容,「龍族前傳」中的暴力「貶低影集的價值」且「沒有必要」。

「權力遊戲」小說原著和編劇喬治馬丁(George RR Martin)接受「浮華世界」雜誌訪問時,藉機為自己的作品辯護。馬丁說:「什麼叫做『沒有必要』?我認為所有事『都有必要』。」

馬丁激動的說:「我經常因為沒有必要的暴力、沒有必要的性愛,以及沒有必要的鋪張排場,而備受譴責。我單純希望我的情緒能夠融入小說與戲劇情節當中。」

「權力遊戲」小說原著和編劇喬治馬丁為小說及劇作內容辯護。(Getty Images)

「龍族前傳」導演明格爾薩普什尼克(Miguel Sapochnik)則表示,「權力遊戲」已透過不同的方式來呈現暴力場景。對於劇情中的暴力、性愛乃至性暴力,他說:「不能忽略劇情設定在距今200年前,當時男性對女性施以暴力,這種社會現象不應該被忽視或低估,當然也不該被美化,但劇組已經深入討論且謹慎處理這類問題。」

「冰與火之歌」史詩影集「龍族前傳」自從在HBO及其串流平台HBO Max播出後,不改暴力、血腥與色情要素,但這次第一集開篇便任由反派角色大開殺戒,劇情安排也少不了血腥場面,招致影迷與影評人士批評。

「星際大戰死更多人」

HBO根據馬丁的「冰與火之歌」系列小說改編影集「冰與火之歌:權力遊戲」,2011年到2019年間共拍攝8季,講述中世紀各家族的故事。馬丁為他的小說與戲劇情節中的暴力情節辯護,稱「權力遊戲」的死亡人數遠不及「星際大戰」(Star Wars)系列作品。

1977年的「星際大戰四部曲:曙光乍現」海報。(取材自IMDb)

馬丁說:「那些是我喜歡閱讀的故事,也是我熱愛書寫的東西。這就是牽動讀者和觀眾情緒的關鍵要素,而我竟然被罵成一個特別噬血的人?『星際大戰』中死的人比我筆下的還多。」

馬丁以1977年的「星際大戰四部曲:曙光乍現」(Star Wars: Episode IV – A New Hope)中,奧德蘭(Alderaan)星球毀滅舉例。他說:「在『星際大戰四部曲:曙光乍現』中,死星(Death Star)降臨,他們炸毀了奧德蘭星球,2000萬人死亡。這對你們有任何影響嗎?你們關心那裡有2000萬人掛了嗎?」

馬丁說,「星際大戰拍完六部曲之後,你們會發現,吉米史密斯(Jimmy Smits)就是被殺掉的那2000萬人之一,他們殺了史密斯,但你們毫無感覺。」

馬丁比喻,「若韋賽里斯一世(King Viserys I)正在看比賽,而信差跑進來說:『你的妻子死了。』這對你(觀眾)有什麼影響嗎?我不認為。」

這並非馬丁首次比較「權力遊戲」與「星際大戰」的劇情及排場,他今年5月也曾討論這兩部劇作,提及「權力遊戲」為人詬病的「血色婚禮」場景與奧德蘭星球毀滅之間的區別。「權力遊戲」主角之一瓊恩雪(Jon Snow)加入守夜人軍團(Night's Watch)的決定,讓他的兄長、母親和家臣在血色婚禮中遭屠殺。

「權力遊戲」被批太暴力,圖為「血色婚禮」血洗會場前的劇照。(取材自IMDb)

馬丁說:「我們不認識奧德蘭星球上的居民,遂對他們的死亡無感,就只是一些數據。但若要撰寫關於死亡的文章,可能就會有感而發。」