娛樂／宣傳口水戰 魔戒槓上權力遊戲

「魔戒：力量之戒」（左）與「權力遊戲：龍族前傳」（右）劇組因暴力尺度掀起論戰。（取材自IMDb）

奇幻史詩影集「魔戒：力量之戒」（The Lord of the Rings: The Rings of Power）2日在「亞馬遜Prime影音」串流平台首播，該影集編劇派翠克麥凱（Patrick McKay）在宣傳活動中向影迷保證，絕對不會出現像8月底上串流的「權力遊戲：龍族前傳」（Game Of Throne: House Of The Dragon）那樣，充斥「不必要的」血腥暴力與露骨性愛畫面，適合闔家觀賞。

魔戒劇組：權力遊戲血腥「沒必要」

「魔戒」系列電影和影集改編自英國 作家托爾金（J. R. R. Tolkien）的小說 ，粉絲擔心劇情編排恐怕不適合青少年觀賞。對此，該影集統籌潘恩（J. D. Payne）與麥凱表示，「我們的目標是要為每一個人製作節目，包括13歲以下的青少年，即便劇情有時太驚悚，會讓他們情不自禁地遮住雙眼。」

據傳「力量之戒」拍攝期間，曾聘請「親密行為協調員」到場指導，引發粉絲對「力量之戒」調性的質疑。

英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）講師迪米特里費米（Dimitra Fimi）鑽研托爾金的文學著作，她表示：「我擔心『力量之戒』是否會在第二紀元成為另類的『權力遊戲』，這樣無法與托爾金的願景連結，而會變成他的衍生作品。」

對於廣大魔戒粉絲、托爾金文學研究和比較文學相關學者的顧慮，麥凱透過「浮華世界」專訪向主持人及粉絲們保證，「劇組根據托爾金書中的基調行事」。

麥凱接受「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌訪問時說：「有些文學與影集素材和內容令人怵目驚心，有時相當激烈，有時又顯得非常政治化，有時又異常複雜，但它也令人窩心並對生活感到樂觀。這段故事攸關朋友情誼、兄弟袍澤，以及弱者克服巨大黑暗勢力的故事。」

「力量之戒」的劇情設定跨越被譽為「第二紀元」的「中土世界」（Middle-earth），落在由紐西蘭著名導演 彼得傑克森（Peter Jackson）執導的「魔戒三部曲」故事之前的數千年。

劇情概要顯示，「力量之戒」始於和平時期，然而這般和平榮景受到「長期以來擔心的邪惡勢力再現中土世界」威脅，並且會出現大量「讓影迷既熟悉又耳目一新的角色」。

影迷念念不忘的熱門角色包括，年輕時的精靈凱蘭崔爾（Galadriel）和半精靈愛隆（Elrond the Half-elven），此二角色分別由英國影星莫菲德克拉克（Morfydd Clark）和勞勃阿拉馬約（Robert Aramayo）飾演。在「魔戒三部曲」中，成人精靈凱蘭崔爾和愛隆分別由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和雨果威明（Hugo Weaving）飾演。

年輕時的精靈凱蘭崔爾由英國影星莫菲德克拉克飾演。（取材自IMDb）

在新角色方面，「力量之戒」影集原創角色之一是查理維克斯（Charlie Vicker）飾演的浪人逃犯「哈爾布蘭德」（Halbrand），哈爾布蘭德以偷渡客的身分，在一艘船上與凱蘭崔爾相遇，兩人的命運自此交纏不休。

權力遊戲劇組：每個畫面都「有必要」

「冰與火之歌」（A Song of Ice and Fire: Game of Thrones）史詩影集前傳「龍族前傳」上月搶先「力量之戒」上映，兩部影集的導演及編劇為了宣傳，不惜互相攻擊。「力量之戒」影集統籌潘恩和劇作家派翠克麥凱形容，「龍族前傳」中的暴力「貶低影集的價值」且「沒有必要」。

「權力遊戲」小說原著和編劇喬治馬丁（George RR Martin）接受「浮華世界」雜誌訪問時，藉機為自己的作品辯護。馬丁說：「什麼叫做『沒有必要』？我認為所有事『都有必要』。」

馬丁激動的說：「我經常因為沒有必要的暴力、沒有必要的性愛，以及沒有必要的鋪張排場，而備受譴責。我單純希望我的情緒能夠融入小說與戲劇情節當中。」

「權力遊戲」小說原著和編劇喬治馬丁為小說及劇作內容辯護。（Getty Images）

「龍族前傳」導演明格爾薩普什尼克（Miguel Sapochnik）則表示，「權力遊戲」已透過不同的方式來呈現暴力場景。對於劇情中的暴力、性愛乃至性暴力，他說：「不能忽略劇情設定在距今200年前，當時男性對女性施以暴力，這種社會現象不應該被忽視或低估，當然也不該被美化，但劇組已經深入討論且謹慎處理這類問題。」

「冰與火之歌」史詩影集「龍族前傳」自從在HBO及其串流平台HBO Max播出後，不改暴力、血腥與色情要素，但這次第一集開篇便任由反派角色大開殺戒，劇情安排也少不了血腥場面，招致影迷與影評人士批評。

「星際大戰死更多人」

HBO根據馬丁的「冰與火之歌」系列小說改編影集「冰與火之歌：權力遊戲」，2011年到2019年間共拍攝8季，講述中世紀各家族的故事。馬丁為他的小說與戲劇情節中的暴力情節辯護，稱「權力遊戲」的死亡人數遠不及「星際大戰」（Star Wars）系列作品。

1977年的「星際大戰四部曲：曙光乍現」海報。（取材自IMDb）

馬丁說：「那些是我喜歡閱讀的故事，也是我熱愛書寫的東西。這就是牽動讀者和觀眾情緒的關鍵要素，而我竟然被罵成一個特別噬血的人？『星際大戰』中死的人比我筆下的還多。」

馬丁以1977年的「星際大戰四部曲：曙光乍現」（Star Wars: Episode IV – A New Hope）中，奧德蘭（Alderaan）星球毀滅舉例。他說：「在『星際大戰四部曲：曙光乍現』中，死星（Death Star）降臨，他們炸毀了奧德蘭星球，2000萬人死亡。這對你們有任何影響嗎？你們關心那裡有2000萬人掛了嗎？」

馬丁說，「星際大戰拍完六部曲之後，你們會發現，吉米史密斯（Jimmy Smits）就是被殺掉的那2000萬人之一，他們殺了史密斯，但你們毫無感覺。」

馬丁比喻，「若韋賽里斯一世（King Viserys I）正在看比賽，而信差跑進來說：『你的妻子死了。』這對你（觀眾）有什麼影響嗎？我不認為。」

這並非馬丁首次比較「權力遊戲」與「星際大戰」的劇情及排場，他今年5月也曾討論這兩部劇作，提及「權力遊戲」為人詬病的「血色婚禮」場景與奧德蘭星球毀滅之間的區別。「權力遊戲」主角之一瓊恩雪（Jon Snow）加入守夜人軍團（Night's Watch）的決定，讓他的兄長、母親和家臣在血色婚禮中遭屠殺。

「權力遊戲」被批太暴力，圖為「血色婚禮」血洗會場前的劇照。（取材自IMDb）

馬丁說：「我們不認識奧德蘭星球上的居民，遂對他們的死亡無感，就只是一些數據。但若要撰寫關於死亡的文章，可能就會有感而發。」