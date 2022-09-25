大仁說財經／搭機連上Wifi 快一點才有賣點

大多數航空公司WiFi現在都支持短訊傳遞和社交媒體功能。（Getty Images）

搭飛機的經驗，過去是在人群中、擠在座位上觀看新上映的電影或閱讀一兩本書，但現在可能可視為空中網吧。

達美航空和聯合航空每個月都提供超過150萬人次機上WiFi服務，捷藍航空更表示，其機上網路服務每年有「數百萬客戶」使用。西南航空拒絕透露具體數字，但表示機上Wifi「很受歡迎」。

與此同時，阿拉斯加航空公司估計，平均約有35%的乘客使用其每個航班8元的機上WiFi服務，可以在網上衝浪和使用串流媒體。

市場規模 上看120億元

雖然大多數航空公司會免費提供短訊服務，但在空中提供完整網路頻寬服務，通常需要額外付費。達美航空對美國航班每月收取近50元，不過該公司計畫在今年底改為每個航班每個設備收取5元。根據研究公司Verified Market Research的數據，目前估計搭機網路市場規模約為50億元，預計到2030年將成長到120億元以上，還有很大的改進空間。

機上互聯網已經存在近20年，飛機製造商波音公司於2000年4月宣布其名為「Connexion」的服務，並於2004年在慕尼黑與洛杉磯航線 的漢莎航空公司航班上首次亮相，但波音公司於2006年停止了這項服務，宣稱市場一如預期的那樣「難以達成規模」。

然而智慧手機 的出現以及眾多衛星提供商和航空公司的後續努力，讓該技術在過去10年取得顯著發展；即使與家庭和辦公室的網路相比，它仍有些地方有待改進。

在飛機上聯網有兩種主要類型。第一種稱為空對地或ATG，它依靠連接在飛機上的天線來捕捉來自地面手機基地台的訊號。

國際通信衛星組織(Intelsat)於2008年與美國航空合作推出ATG服務，目前在北美的1000多架飛機上運作該技術。

這項技術的一個主要缺點，就像地面上的手機服務一樣，非常依賴基地台的密度和聯網度，因此在農村地區、沙漠或大型水面上空的航班，可能會出現聯網度不足。根據專門研究無線連接的技術情報公司ABI Research研究主管齊格納尼(Andrew Zignani)的說法，這些系統的最高速度目前約為每秒5兆比特，且須由上百名乘客共享。

相較之下，根據監控軟體Speedtest的最新數據，行動網路和固定寬頻的全球下載速度中值分別約為每秒30兆比特和每秒67兆比特。

這就是為什麼航空公司和供應商愈來愈轉向衛星聯網，這種聯網方式相對不太容易受到干擾，因為它們可以更有效地覆蓋整個空中飛行路徑，並在飛行途中保持訊號滿格。

其中國際通信衛星組織(Intelsat)擁有一個由50多顆衛星組成的網絡，為阿拉斯加航空、美國航空、達美航空、聯合航空、加拿大航空、英國航空和國泰航空等航空公司提供服務。

Intelsat商業航空總裁塞爾(Jeff Sare)指出，「配合航空公司區域航線更新機隊，我們預計大多數飛機將改採衛星聯網的解決方案。」

Viasat是全球許多航空公司採用的另一家飛行網路主要供應商，它使用自有衛星網絡提供高速聯網，並準備在今年稍後發射另一套衛星設備。該公司於2013年首次推出與捷藍航空合作的服務，現在為全球十多家航空公司提供服務。

衛星聯網 遠落後地面WiFi

但即使衛星聯網，目前也只能達到每架飛機每秒約100兆比特、或旅客每台設備每秒約15兆比特，與地面WiFi的速度仍相去甚遠。

許多航空公司混合使用不同WiFi提供商和技術類型，具體取決於飛機類型和需要飛航的航線。

由億萬富翁馬斯克公司SpaceX 營運的衛星網路服務Starlink等較新的參與者也加入競爭。今年稍早時，SpaceX宣布與夏威夷航空公司合作，透過Starlink的低地軌道衛星網絡提供高速網路。

雖然大多數航空公司WiFi現在都支持短訊傳遞和社交媒體功能，有些甚至具有直播電視和影音串流功能，但用戶想要享受與地面相同級別的頻寬和空中聯網，可能是一個挑戰。

Viasat商業航空副總裁兼總經理巴克曼(Don Buchman)指出：「機上WiFi最大的不同之處在於快速移動增加了複雜性。一架飛機通常會以高速飛行，並常在飛行過程上下左右變換方位，同時還經常要在飛越廣闊區域時尋求穩定的網路覆蓋範圍以獲得高質量飛行聯網經驗。」

雖然衛星解決了手機基地台面臨的一些限制，但擴展衛星網絡以跟上不斷成長的需求並不總是那麼簡單。

正如Intelsat的塞爾所說：「建置新的基地台比用火箭發射衛星要快得多，而且成本更低。」

Intelsat去年對航空公司、服務提供商和設備製造商進行的一項調查顯示，65%的受訪者預計在飛行時聯網的乘客數量會增加。調查顯示，提高機上WiFi 採用率的兩個最大障礙，分別是服務價格高和「聯網密集度」。

Viasat、Intelsat和Starlink等公司繼續擴大乘客使用量，每年都會發射更多衛星，以應對對其服務不斷增加的需求。增加的容量不僅可以加強用戶的聯網體驗，還可能為航空公司提供更多收入和降低價格的途徑。

巴克曼說：「一個例子是讓廣告商贊助機上WiFi，因此乘客可以免費訪問WiFi並按照他們的意願使用它。」Viasat正在探索使用其聯網服務來幫助航空公司實現機組管理和飛機維修等功能。