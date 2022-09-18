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封面故事／華人家長買書櫃 等了快1年還沒收到貨

邵敏
南加州的洛杉磯與長堤港口外等候進港的貨櫃船隻，疫情期間寫下新高；今年情況略緩和。（路透）
南加州的洛杉磯與長堤港口外等候進港的貨櫃船隻，疫情期間寫下新高；今年情況略緩和。（路透）

新冠疫情導致的全球供應鏈短缺問題持續至今，南加華人去年訂了一個書櫥，至今沒有收到貨，商家不斷延遲到貨時間。這名華人表示，「我現在都不確定究竟什麼時候能到貨，估計一年也收不到，太不可思議了。」

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）華人居民Amber，去年10月中旬給女兒訂了一個書櫥，計畫今年8月開學時使用，她沒有想到，只是一個簡單的書櫥，商家竟一再推遲送貨，時至今日送貨時間依然遙遙無期。

最初預定書櫃時，商家表示送貨時間約在三個月左右，Amber表示自己當時並不著急，「半年內能收到就可以，因為女兒8月才上學，我想著再晚也肯定來得及。」但她沒有想到，一直等到孩子最近已經開學，書櫃還沒有到貨。

期間商家多次來信表示延遲送貨，去年12月，Amber收到第一封郵件，家具店解釋因疫情導致商品短缺、人工不足，書櫃延遲至今年7月送到。

3月底商家再次來信，解釋因全球供應鏈持續短缺問題，書櫃延遲至8月送貨。 Amber這時開始著急了，因為想著能在開學季給孩子準備好齊全的學習用品，讓第一天上學更有儀式感，一再推遲可能讓心願落空。更讓人著急的是，此後至今的近半年時間，商家再沒有郵件表示究竟何時送貨，「直到現在孩子已經開學了，書櫃還沒有到。」

除書櫥外，Amber還訂了一把升降學生椅，至今已長達十個月，也沒有收到貨，「從來沒有想過等家具需要這麼長時間，我估計一年也收不到，難以想像全球供應鏈短缺的問題到底有多嚴重。」

新冠疫情給全球供應鏈帶來巨大的衝擊，即使北美在今年的貨運量比去年有所減少，但貨物積壓情況仍十分嚴重。有專家指出，延誤現像源於供應鏈中的多個環節出現問題，包括後備貨艙、人手短缺和鐵路運力，導致更長的等候時間和額外開支，而這些都相應地被轉嫁給消費者。

供應鏈 疫情 華人

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