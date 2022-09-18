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封面故事／「迪士尼效應」 讓小港比大港更塞

陳韻涵
喬治亞州的沙凡納港是全美第四大海運貨櫃進口門戶，8月的數據顯示貨櫃船在沙凡納港等候至少200個小時。（美聯社）
喬治亞州的沙凡納港是全美第四大海運貨櫃進口門戶，8月的數據顯示貨櫃船在沙凡納港等候至少200個小時。（美聯社）

隨著航運旺季開始，美國最繁忙的港口再次發生相擁情況，貨櫃船在美國各大海岸線外等待，部分專家稱之為「迪士尼樂園效應」。

舊金山攬貨業者「Flexport」海運貿易管理部門主管斯特朗（Nathan Strang）比喻，「如果遊客前往迪士尼樂園（Disneyland）或迪士尼世界（Disney World）玩樂，迪士尼的應用程式會告訴你等候搭乘遊樂設施的時間。每個人都知道想搭『飛越太空山』（Space Mountain）要等55分鐘，想玩『印第安納瓊斯冒險旅程』（Indiana Jones）則要等15分鐘。」

看到隊伍短 大家都跑去

斯特朗解釋，當遊客看到「印第安納瓊斯冒險旅程」只要等待一刻鐘，「便會一窩蜂跑到該遊樂設施準備體驗驚險刺激的飛車旅程，孰料當遊客紛紛抵達後，才發現排隊等候時間已經變成60分鐘」。

貨櫃船在美國各大海岸線外等待，部分專家稱之為「迪士尼樂園效應」。（Getty I...
貨櫃船在美國各大海岸線外等待，部分專家稱之為「迪士尼樂園效應」。（Getty Images）

加州的港口在新冠肺炎疫情遭遇不同其他地區的嚴重塞港情況，停泊於洛杉磯與長堤（Long Beach）港口外等候進港的貨櫃船隻數量締造歷史新高紀錄；根據「南加州海事交易所」（Marine Exchange of Southern California）數據顯示，2021年12月等待進港的船隻超過100艘，並在2022年1月初達到創紀錄的109艘。

南加州海事交易所今年6月數據，洛杉磯港口的情況稍微改善，該港口共處理了87萬6611個20呎標準貨櫃（twenty-foot equivalent container units，簡稱TEUs），積壓未處理的船隻數量則從創紀錄的109艘降至21艘。

與此同時，貨運商持續安排更多航運前進大西洋和墨西哥灣的港口；東海岸港口官員表示，這種趨勢已經持續了一段時間。

長堤等5小時 沙凡納等9天

全球船運資料供應商「VesselsValue」資深交易分析師斯里瓦斯塔瓦（Vivek Srivastava）告訴「雅虎財經」（Yahoo Finance）新聞說，「由於上次重組，現在東岸的供應鏈面臨更大的壓力。」

東岸與墨西哥灣沿岸的港口比西岸多，但東岸及墨西哥灣的港口吞吐量都比不上洛杉磯港，前兩處地區的港口通常不會嚴重壅塞，卻也對港口當局形成新挑戰。

喬治亞州的沙凡納港（Savannah）是全美第四大海運貨櫃進口門戶，沙凡納港口局官員今年8月初表示，沙凡納港碼頭在6月30日截止的財政年度，頭一遭處理將近580萬個TEUs，同比去年增加8%。

全球船運資料供應商「VesselsValue」數據顯示，貨櫃船在沙凡納港等候至少200個小時，相當於九天；反觀長堤港的平均等候時間約為五個小時。

截至8月2日，沙凡納河（Savannah River）及其卸貨碼頭約有40艘船隻停泊等候。

貨櫃太慢領 倉庫被塞爆

2021年受居家避疫影響，消費者網購激增，導致許多港口難以負荷而壅塞。

斯特朗表示，雖然貨櫃船的數量目前已有所減少，但仍高於疫前水準。

除了運量增加外，斯特朗指出部分大型進口商沒有迅速提領貨櫃，導致港口及碼頭倉儲壅塞等人為因素，也是導致延誤的原因。

供應鏈問題除了發生在運貨端，也受到去年勞力短缺影響。斯特朗說，「去年倉儲勞力不足，今年員工過多，但由於銷售下降或進貨過多，貨物無處可運出，倉庫依然爆滿。」

斯特朗預期，塞港情況可能於10月稍微緩解，時至2023年2月可能不會看到停泊的船隻，但「這不表示2023年不會塞港，這種情況很容易會再次發生」。

洛杉磯港 迪士尼 加州

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