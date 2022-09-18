封面故事／歐美鬧紙荒 教科書延後出版

杜克大學出版社表示，新書出庫時間通常約四周，但現在要等九周到17周。（取自杜克大學出版社臉書）

受到缺紙與貨運交期延長影響，教科書出版商延後出版新書並吸收漲價成本。北美與歐洲出版商紛紛表示，目前的印刷排程至少是以往的一倍，迫使出版商更改出版計畫，並選用不同的紙張和較貴的印刷機來印書。

金融時報（Financial Times）報導，許多企業今年早已示警，芬蘭造紙廠罷工可能引發缺紙危機，加上書籍需求強勁且包裝材料的價格高昂；印刷出版的幾乎所有流程都漲價，從印刷機零件到貨運，無一例外。

哈佛大學 出版社（Harvard University Press）設計與生產主任瓊斯（Tim Jones）說：「這是我們從沒料到的完美風暴。」

瓊斯表示，新書出倉期程從8周增至16周，出版成本上揚11%到15%，哈佛大學出版社尚未將漲價成本轉嫁給消費者。

杜克大學出版社（Duke University Press）則表示，新書出庫時間通常約4周，但現在要等9周到17周。

杜克大學出版社負責編輯、設計與出版的艾米‧盧思‧布坎南（Amy Ruth Buchanan）表示，「27年來沒看過這樣的情況。」

布坎南解釋，最後一刻變更印刷排程極具挑戰性，包括印刷廠停工、職員短缺且貨運延誤等。

布坎南說：「許多期限被延誤，尤其是供應鏈 危機未解之際，我們在行銷與出貨部門的同事的頭髮可能都灰白了一些。」

雖然教科書出版的周期較商業小說來得短，後者在暑假與聖誕假期的需求驟增，但教科書也要確保能在小組討論及學期間所用。

普林斯頓大學出版社（Princeton University Press）營運主任凱西‧費爾格（Cathy Felgar）表示，今年以來，出版社被迫延後40%的書籍出版日期。

在大多數情況下，可能只是兩星期，但她也不諱言表示，「情況愈來愈糟且令人沮喪，印刷效率尚未恢復水準」。

普林斯頓大學出版社平均每年出版約250本新書，該出版社利用各種方式降低成本，包括選用不同紙質、印刷機器，但仍無法壓下漲價成本。

經銷全球的「威立」（Wiley）出版社表示，供應鏈壓力造成全球性問題，「雖然英國 ／歐洲、中東及非洲地區（UK/EMEA）尚未見到如歐美般缺紙的情況，但市場依然緊繃」。

英國社會科學小型出版社Polity Books產品經理柯特（Neil de Cort）表示，該公司在美國面臨嚴重延誤。

在英國方面，能源與紙類價格應聲上漲，但出版社向來得以避過短缺危機。

各家出版社明年可能會在紙類供應回穩後看見壓力緩和的跡象，但他們警告缺工及成本上漲造成的供應鏈危機未解，依然會導致各種延誤狀況。