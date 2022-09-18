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料理功夫／紅油菌菇

項月華
紅油菌菇
紅油菌菇

菌菇類的蛋白質雖然沒有肉類那麼高，但比普通蔬菜要高出好幾倍，是一種低熱量、低脂肪、又富含現代人容易攝取不足的膳食纖維，所以是營養價值很不錯的食物。在此推薦一款「紅油菌菇」，其味道鮮美，製作方便，無論是作為烹飪佐料還是拌食麵飯，都能即刻增添菜餚風味，以及打開您的味蕾和食慾，不妨試試。

材料：

杏鮑菇200克、蟹味菇150克、蠔菇200克、辣椒粉2湯勺、食用油8～10湯勺、鹽和胡椒粉適量。

紅油菌菇食材
紅油菌菇食材

作法：

1.將所有的菌菇手撕成小條狀，放入鍋內，不需要放油，開中小火進行乾煸，直至菌菇脫水呈乾癟狀態，然後盛出待涼備用。

2.碗中放入辣椒粉、鹽和胡椒粉一起混合，鍋裡放油加熱至八成熱，趁熱澆入碗內攪拌均勻，製成紅油。

3.取一乾淨無油的玻璃容器，放入乾煸好的菌菇，再把涼透了的紅油也倒入容器，蓋上蓋子後放入冰箱內進行冷藏，食用時可隨時取出。

紅油菌菇
紅油菌菇

小叮嚀：

1.菌菇不能用水沖洗，否則會影響其鮮美的味道，只需用廚房紙擦拭乾淨即可。

2.做好的紅油菌菇，裝入玻璃容器內，要讓紅油蓋過菌菇，然後放入冰箱冷藏保存，可保存10天左右。

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