料理功夫／櫻花蝦絲瓜麵線

櫻花蝦絲瓜麵線

絲瓜高纖維又含豐富維生素，最普遍的烹煮就是加蛤蜊。但是，新鮮蛤蜊不是隨時方便取得。其實，絲瓜本身嫩滑甜美，加上櫻花蝦、清酒，就是一道自然鮮甜的美味了！

材料：絲瓜1條、薑絲少許、櫻花蝦1大匙、麵線1把。

調味料：少許油、鹽、清酒。

櫻花蝦絲瓜麵線食材

作法：

1.絲瓜洗淨削皮，對剖再切片。

2.熱鍋加少許油，放進薑絲、櫻花蝦略爆香，再加入絲瓜翻炒，然後加水蓋過絲瓜即可（水不必太多，絲瓜本身會再出水），蓋鍋燜煮約3分鐘（視自己喜愛的熟軟度）。

3.另一鍋水煮麵線，待麵線一浮起，立即撈起備用。

4,將絲瓜湯撒上清酒及少許鹽，再加入麵線，就可上桌食用。

小叮嚀：絲瓜原味清甜，可以不須再用高湯入味。

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