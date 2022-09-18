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料理功夫／金秋時節 南瓜3吃

Vivien
栗子南瓜鮮蝦盅
栗子南瓜鮮蝦盅

悄悄進入秋天，秋老虎的威力一點都不減，此時有種蔬菜可以補充些，那就是南瓜。南瓜全身都是寶，從花、嫩葉苗、南瓜皮、果肉、種子皆可食用，可以減肥、養胃跟保護眼睛。黃澄澄的南瓜，是非常好的食物，能吃進營養增強抵抗力，在這金秋時節吃個南瓜吧！

栗子南瓜鮮蝦盅

材料：

栗子南瓜1顆（約300克）、絞肉100克、洋蔥半顆、鮮蝦數隻、鹽適量、油適量、適量清水。

作法：

1.栗子南瓜洗淨，切開頂端，挖掉南瓜籽。

2.蝦子去殼挑出腸泥，洋蔥切細。

3.平底鍋放油，炒洋蔥，接著倒入絞肉翻炒，加入鹽巴熄火。

4.把作法3放入栗子南瓜中，加些適量清水，放入剝好的蝦子，蓋上南瓜蓋，放入蒸鍋蒸約30分鐘，續悶5分鐘出鍋，即可吃到美味栗子南瓜鮮蝦盅。

南瓜溫沙拉（三人份）

南瓜溫沙拉
南瓜溫沙拉

材料：

南瓜300克、黃椒半顆、鮮香菇數朵（也可用乾燥香菇代替）、櫛瓜半條、馬鈴薯半顆、葵瓜子20克、甜杏仁碎20克、葡萄酒醋30毫升（隨喜好增減）、芝麻葉適量。

作法：

1.南瓜洗淨挖籽，連皮滾刀切塊，馬鈴薯去皮滾刀切塊，放進烤箱上下火180度烤約20分鐘拿出備用。

2.櫛瓜、黃椒、香菇洗淨切片切塊，煎約3分鐘。

3.拿個大碗，放入南瓜、馬鈴薯、櫛瓜、黃椒、香菇、芝麻葉，淋上葡萄酒醋，最後撒上葵瓜子、甜杏仁碎，即可盛盤上桌。

南瓜麵疙瘩

南瓜麵疙瘩
南瓜麵疙瘩

材料：

南瓜泥200克、中筋麵粉250克、適量清水（不加鹽版）。

作法：

1.南瓜去皮挖籽切塊，放入蒸鍋蒸熟放涼。

2.壓成南瓜泥，倒入麵粉揉成麵糰，如果太濕，加些麵粉搓揉成不沾手。

3.蓋保鮮膜，醒發約30～40分鐘。

4.煮一鍋熱水，接著把麵疙瘩揪成不規則面片，滾開後放入疙瘩片，南瓜麵疙瘩浮出熱水，即可撈起備用。

5.煮好南瓜麵疙瘩加上各式醬汁即可開動。

南瓜
南瓜

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