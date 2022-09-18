封面故事／女王愛馬 數十年熱愛賽馬

1954年7月，伊麗莎白女王登基第二年，她在賽馬場拍拍她的頂級賽馬「光環」。（Getty Images）

女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)生前喜歡養馬，喜歡柯基犬(corgi)，數十年來還是個體育迷。

童年時期的伊麗莎白二世雖然不是運動選手，卻經常騎馬，還從父親手中繼承了一批血統優良的駿馬；擔任女王期間，她經常參加體育賽事，依然常常騎馬，時常與兒女、孫子孫女們在運動場上同樂。

熱愛騎馬 也愛看賽馬

英國 廣播公司(BBC)紀錄片「伊麗莎白：女王的一年生活」(Elizabeth R: A Year in the Life of the Queen)中，曾經捕捉女王對賽馬的熱愛。她從電視轉播觀看了1991年艾普森德比(Epsom Derby)賽馬活動的上半場比賽，旋即趕到現場進入專屬包廂，拿著雙筒望遠鏡看完後半段比賽。對於下注贏得16英鎊，伊麗莎白二世顯得非常欣喜。

1982年6月， 伊麗莎白女王與當時的美國總統雷根在緬甸一起騎馬閒聊。（美聯社）

身為賽馬的飼主，伊麗莎白二世不曾在艾普森德比奪冠；1953年，伊麗莎白二世加冕大典的四天後，她所飼養的頂級賽馬「光環」(Aureole)在艾普森賽馬場(Epsom Downs)勇奪第二名，女王透過電視轉播觀看這場比賽，這也是她擁有所有賽馬當中，出賽成績最好的一次。

在位70年期間，伊麗莎白二世只有三次並未出席艾普森德比賽馬活動現場：2022年因為健康欠佳，1984年因為前往法國參加「諾曼第登陸日」(D-Day)40周年紀念，1956年則是因為訪問瑞典。

英國王室成員對於不同運動各有喜好，大多都會玩英式橄欖球(rugby)及馬球(polo)，女王的女兒及外孫女體育表現則特別亮麗。

女王的長女安妮公主(Princess Anne)獲選1976年英國馬術代表隊。上場比賽時，安妮公主騎著女王飼養的賽馬「善意」(Goodwill)，成績排名第24。安妮公主成為第一位參加奧運比賽的英國王室成員。安妮公主的女兒薩拉公主(Zara Tindall)在2012年倫敦奧運裡，角逐馬術比賽個人項目及團體項目，團體項目獲得銀牌，個人項目則排名第八。

許多重大體育賽事都有女王身影，英國隊贏得1966年世界盃(World Cup)總決賽冠軍時，伊麗莎白二世在倫敦溫布利球場(Wembley Stadium)頒發獎盃給代表隊選手。

出現在各種比賽場合的女王，神情看起來都頗為愉快，外界很難猜測她是否真的喜愛活動內容，美國東海岸15所大學組成的大西洋沿岸聯盟(Atlantic Coast Conference，ACC)比賽便是一例。

不愛溫網 僅四次現身

1957年10月19日，當時第一次以女王身分訪問美國的伊麗莎白二世，與夫婿菲利普親王(Prince Philip)一同前往馬里蘭州大學園(College Park)伯德球場觀看西洋沿岸聯盟足球 比賽。根據當時媒體報導，這是女王第一次觀看美式足球比賽，前往觀看比賽也是女王主動提出的要求。開賽之前，主辦單位安排女王乘車繞場一周，根據當時媒體報導，菲利普親王一直專心看比賽，女王則常常轉過身去觀察現場觀眾。

2022年2月，伊麗莎白女王在溫莎堡逗弄愛犬。（Getty Images）

舉世聞名的英國賽事溫布頓 (Wimbledon)網球錦標賽，女王卻極少前往觀看比賽。在位期間只有四次現身溫布頓的紀錄，最近一次已經是2010年。

長達64年的歲月裡，女王固定造訪全英草地網球和槌球俱樂部(All England Lawn Tennis and Croquet Club)，直到2017年之後才把任務交棒給長孫媳婦凱特王妃(Kate Middleton)。英國八卦媒體報導，根據王室消息人士以及傳記作家、主跑王室記者透露，女王其實並不喜歡網球。包括威廉王子(Prince William)在內的其他王室成員，過去幾年則較常現身溫布頓並負責頒獎。