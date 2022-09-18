封面故事／女王謎樣 影視劇最愛的題材

2010年電影「王者之聲：宣戰時刻」，描述女王父親喬治六世國王治療口吃的事跡，童星弗雷亞·威森飾演的伊麗莎白非常搶鏡。（截自YouTube影片）

英國女王 伊麗莎白二世是全球最高深莫測的名人，除了她的至親好友外，無人知曉她的真實樣貌，而那正是她想要的。她的含蓄克制、喜怒不形於色、拒絕暴露個人情緒，所有關於女王的一切，隨著她的辭世，只能留待世人繼續猜測、想像、甚至任意揮灑填空。多年來，伊麗莎白的角色早就出現在數不清的電視電影 、音樂劇和文學作品中；人們都在試圖探索一個誘人但得不到答案的問題：她究竟是個什麼樣的人？

光是Netflix熱門影集「王冠」（The Crown）就需要三位女演員：早年──克萊兒佛伊（Claire Foy）、中年──奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）和晚年──伊美黛史坦頓（Imelda Staunton）來詮釋不同人生階段的伊麗莎白。歷年來，電影電視、舞台劇、小說中描繪的伊麗莎白女王，有些逸事值得摘要如下：

公主時期

2010年電影「王者之聲：宣戰時刻」（The King's Speech），主要是描述女王父親喬治六世國王治療口吃的事跡，當年由童星弗雷亞·威森（Freya Wilson）飾演的伊麗莎白不時在劇中支持父親排練，非常搶鏡。據說現實生活中的女王覺得這部電影「動人又好看」。

2015年電影「皇家公主出走記」，講述「歐戰勝利日」當晚，莎拉加頓飾演的少女伊麗莎白和妹妹離開白金漢宮、混進人群同歡的故事。（取自IMDb）

2015年電影「皇家公主出走記」（A Royal Night Out）講述1945年倫敦慶祝「歐戰勝利紀念日」當晚，莎拉加頓（Sarah Gadon）飾演的少女伊麗莎白和妹妹瑪格麗特離開白金漢宮、混入人群共處同歡的故事。

女王時期

1969年英國王室曾允許拍攝90分鐘紀錄片「皇室」（Royal Family），有3700萬英國人曾觀看過；內容包括菲利普親王在烤肉架上烤香腸、查理王子滑水和女王餵等場景。但女王後來下令不再播放這部影片，認為這或許對她家人造成太多影響。

2012年電視劇「遛狗」，提及失業工闖白金漢宮進入女王臥室之事，女星艾瑪湯普森飾演伊麗莎白。（取自IMDb）

1982年曾有一名失業油漆工闖入白金漢宮並進入女王臥室，至少停留了10分鐘，直到救援人員趕到才離開。2012年電視劇「遛狗」（Walking the Dogs）中曾提及此事，飾演伊麗莎白的是女星艾瑪湯普森（Emma Thompson）。

黛安娜的那些年

女王在無數有關她兒子查理王子和妻子黛安娜王妃災難性婚姻的戲劇中，不斷出現。其中，1996年的一部爛電影「王妃別戀」（Princess in Love）講述黛安娜如何與陸軍上尉休伊特（James Hewitt）欺騙查理王子，讓麗莎丹妮莉（Lisa Daniely）飾演的女王非常沮喪。2005年另一部爛電視劇「無論愛情是什麼」（Whatever Love Means）則描述查理王子和前女友、未來妻子卡蜜拉之間的偷情故事；劇中女王由麥卡斯克（Stella McCusker）扮演。2021年最新一部黛妃 電影「史賓塞」（Spencer）由克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）飾演精神衰弱的黛安娜（Diana），斯斯特拉·戈納德（Stella Gonet）飾演女王。