封面故事／女王肖像 藝術家呈現平靜畫面

主圖 女王這幅名為「平靜」(Equanimity)的肖像，是攝影家賴文於2004年的作品。（取自Jersey Heritage臉書）

加拿大藝術家賴文(Chris Levine)今年2月受訪時說，他2004年曾受命為8日去世的伊麗莎白女王製作一幅肖像，期間為了使女王放鬆，他採取了非同尋常的拍攝方法，包括在白金漢宮的大廳點燃香燭和安裝燈柱，使拍攝現場有色彩。

賴文回憶說，拍攝時他請女王閉上眼睛，專注自己的呼吸，彷彿沉浸在冥思之中。他說：「回想當時，那是超現實的一刻。我試圖讓女王的外表反映出她的內在本質，這才是美的真諦」。

生命之光 像在冥思

賴文的拍攝方法可能並不正統，但拍出的許多幅女王肖像卻非常著名，尤其是「生命之光」(Lightness of Being)肖像照：女王閉著雙眼，彷彿是在做冥思。

賴文說，時尚攝影 師泰斯提諾(Mario Testino)見到「生命之光」照片時表示：「這是最美的畫面，應當讓人們看到。」賴文預計，女王去世後，這幅照片會在社群媒體 廣為流傳。

女王在位70年間，留下了千百張類似賴文拍攝的肖像，但藝術家面對女王要如何構思和塑造她的形象，各有不同的處理方式，紐約時報 在女王駕崩後，刊登了三位藝術家的回憶。

攝影師史楚斯(Thomas Struth)表示，他2011年拍攝「菲利普親王與伊麗莎白二世女王」時，所做的準備工作比拍攝全家福多得多，「我看了女王的大量照片，有數百張之多，然後開始想『人們不會把女王看成一個普通的女人』，我想把女王和菲利普親王展現為一對彼此親密相愛和相互依存的老年夫婦。」

史楚斯說：「準備拍攝時我提出的一項要求，是讓我選擇女王的服裝，因為我不希望她身穿一襲明黃色服飾，那樣我就拍不出好看的照片。我看過她的其他照片，許多是衣著鮮豔，導致胸部被凸顯為焦點，而臉部卻顯得較小。」

史楚斯說：「拍攝當天我的感覺是，女王和親王對一切準備得如此妥當感到驚訝。女王的梳妝助理告訴我：「『如有必要，你可以碰觸女王』。拍了幾張後，我發現她背後的靠墊擺放得不好，便走上前幫她挪動了位置，女王對我的舉動有些驚訝。」

史楚斯說：「後來我聽說女王夫婦在博物館見到這張至少八呎寬六呎高的照片，他們看了許久，照片的清晰度非常高，連女王的血管都能看到，菲利普親王問：『攝影師是如何做到的？』」

畫家默提麥(Justin Mortimer)說，他1998年受命創作「女王」畫像時，黛安娜王妃剛去世不久，那年他才27歲。

女王著名的肖像「生命之光」是藝術家賴文於2004年拍攝，這幅肖像曾在蘇格蘭國家博物館展出。（取自維基百科共資源）

默提麥說：「我感到王室之所以選擇我，是因為王室當時被認為是內向型的，與普羅大眾無關，而他們則希望公眾能從現代化的角度看待王室。」

200張照片 合成平靜

他說：「女王走進來時我有點緊張。開始拍攝後，女王的目光筆直，毫不眨眼，我為了拍攝而上前幾步再後退幾步，但效果都不好，令人尷尬。我當時在想：『我面前的這個人見過20世紀的所有偉人，包括邱吉爾、甘迺迪和 烏干達總統阿敏，從英雄到罪犯』。」

2004年創作「平靜」(Equanimity)的攝影家賴文說，他最初的拍攝法要將女王暴露在雷射燈下；賴文說：「我當時很緊張，考慮到女王的健康和安全，有人會認為我是開玩笑，竟敢對女王發雷射光。最終我們想出一個辦法，讓照相機沿著軌道左右移動，拍下200張女王的靜止照，然後合成一幅圖。」