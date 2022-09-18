封面故事／女王幽默 007、帕靈頓熊知道

主圖 2022年6月4日白金禧年慶典，伊麗莎白女王與「帕靈頓熊」合拍短片，共喝下午茶。（Getty Images）

剛過世的英國女王 伊麗莎白二世很有幽默感，而且她的幽默感，是很淘氣的那種。和她「交手」過的007詹姆邦龐德(James Bond)、柏靈頓熊(Paddington Bear)以及她的保鏢都知道。

淘氣女王 戲弄遊客

社群媒體流傳一則有關女王的逸事，適足以彰顯這一點：在蘇格蘭巴摩拉城堡(Balmoral Castle)附近徒步旅行的一位美國遊客上前和女王攀談道：「有沒有見過女王？」女王答道，「我沒有。」但她指指自己的保安官格里芬(Richard Griffin)說：「他定期會見到女王。」美國遊客於是問格里芬，女王是什麼樣的人？格里芬答道：「她有時候脾氣很暴躁，但她有種可愛的幽默感。」這位徒步旅行者接著要求與格里芬合影，並把相機遞給女王；女王很高興地幫忙拍了照。

伊麗莎白女王辭世後，民眾獻上鮮花和「帕靈頓熊」悼念。（美聯社）

之後，格里芬和女王交換位置，替這名遊客拍了跟女王的合照；遊客離去後，女王調皮地跟格里芬說，「我很好奇他把照片拿給別人看，對方認出我是誰之後，他會有什麼反應。」

女王的幽默感，讓她在2012年倫敦奧運會開幕式，搶盡鋒頭。那回，她和飾演詹姆斯龐德的男演員丹尼爾克雷格(Daniel Craig)共同拍攝短片，在影片中「跳」出直升機。

別忘了2016年她也曾與孫子哈利 王子合作，在宣傳為傷殘軍人舉辦的「永不屈服運動會」(Invictus Games)短片中，為回敬東道主美國總統歐巴馬夫婦向哈利「下戰帖」，女王俏皮又典雅地幫哈利仿效美方用語道：「Boom！哦，拜託。」

「帕靈頓熊」官方推特為悼念女王，重述影片最後一句話：「謝謝您的一切。（歐新社）

光是這些公開示人的橋段，就足以讓英國人打心底愛戴她。但她的幽默也展現在平時生活中；女王的梳妝師安吉拉·凱利(Angela Kelly)就曾說：「女王有很淘氣的幽默感，她很會模仿各種口音。」

很會模仿 劍切蛋糕

去年在英國康瓦爾(Cornwall)舉行的七國峰會上，女王與拜登總統等各國領袖合影時還曾打破沉默，提醒大家拍照時「應該看起來好像很開心才對」。那年的另一場峰會活動，她用一把儀式用的劍切蛋糕，有人給她一把傳統的蛋糕刀，她卻表示，這把劍「更不尋常」。

事實上，早在1953年的女王加冕典禮上，年僅25歲的她在全球數百萬人觀看電視轉播之際，就顯露了風趣特質；當時儀式即將開始，穿著厚重國袍的女王問坎特伯雷(Canterbury)大主教，可不可以稍微推她一下，「讓她開始」。

女王統治期間，這樣的幽默感持續展現。2015年，她與43歲的加拿大 總理杜魯多會面時，杜魯多於祝酒詞中提到女王1935年9歲即首度出現在加拿大郵票上，女王回應表示：「謝謝你，加拿大總理，讓我覺得自己好老了。」

「女王的幽默機智」(Wicked Wit of Queen Elizabeth II)作者凱倫杜比(Karen Dolby)寫道，女王身為英國君主和英聯邦元首，是個兼具尊嚴與權威的大人物，但「任何與她見過面的人都會告訴你，她非常溫暖又有人情味，幽默感十足。」杜比回憶說，白金漢宮一場夏季花園派對上，某名賓客手機響起，女王正巧站在旁邊，她當場說：「你應該接電話，可能是某個重要人物。」

也因此，2022年6月4日的白金禧年慶典上，她與帕靈頓熊合拍短片，與這位英國心愛虛構角色共喝下午茶，再暖心也不過。影片中，女王向容易失態的帕靈頓熊透露，她手提包裡總是放著一份應急用的橘子醬三明治；然後他倆用小湯匙在茶杯敲打應和We Will Rock You的節拍；在白金漢宮外觀看這段預錄影片的人群為之瘋狂。