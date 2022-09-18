醫師的話／蚊子叮咬 恐傳染疾病

一般人總覺得給蚊子叮一口，沒什麼。事實上蚊子不僅令人煩憂，還會傳播許多的疾病，比如西尼羅病毒(West Nile virus)和滋卡病毒(Zika virus)。除此之外，還有登革熱、瘧疾、流行性B型腦膜炎、絲蟲病等。而且還易產生嚴重症狀，比如說發燒、頭痛、頭昏腦脹、腸胃不適、皮疹紅腫以及淋巴球腫大，所以最好能夠避免被蚊子叮咬。

蚊子會被什麼樣的人吸引呢？

根據不同的科學期刊的報導發現蚊子叮人也是有選擇性的。

1.史密森尼雜誌(Smithsonian magazine)：蚊子喜歡叮咬汗腺發達、體溫較高的人。因為喜歡流汗的人血液中的酸性增強排出的汗液中含有高量的乳酸，最能吸引力蚊子。另外蚊子的觸角對溫度十分敏感，流汗的人散熱快，溫度的變化對蚊子產生吸引力。

2.健康專線期刊(Health line)：蚊子喜歡穿深色衣服的人。據研究，蚊子有趨暗的習性，穿著深色衣服有如一團黑影會吸引蚊子。黑色是蚊子進攻的首選對象，其次是藍色、紅色、綠色等。蚊子不愛白色，所以蚊子愛叮膚色較黑或膚色發紅的人。

3.美國科學雜誌(Scientific America)，孕婦以及現在月經期間容易遭蚊子叮咬。只要是內分泌發生改變，新陳代謝增加，排汗量較高所致。

4.健康專線期刊(Health line) ：氣味對蚊子有誘惑力。根據科學家的實驗利用嗅覺器對3900多種物質進行的測驗和分析。結果發現許多的髮膠、護手霜，洗面乳的化妝品對蚊子的誘惑力都非常的高。另外化妝品中含有硬脂酸(stearic acid)最受蚊子青睞。能使蚊子退避三舍的氣味是月桂葉、檸檬草油、香茅、大蒜和香葉醇。

5.國家衛生研究院(NIH)：食物中的啤酒和香蕉，最吸引蚊子叮咬。

6.疾病防治中心 (CDC )：最好的防禦方法就是盡量少將肢體暴露在外面，長袖長褲和長襪是最好的保護方法，另外還可以噴灑驅蟲劑。