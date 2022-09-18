醫師的話／骨關節炎 該如何治療

在美國20歲以上的成年人，大約1萬人中有203人有骨關節 炎這個毛病。2020年全球有8600萬人得病。

什麼是骨關節炎 (Osteoarthritis)？

這是一種影響到膝蓋功能的退化性疾病(也有可能是手部、頸部、髖部)，會導致關節之間的軟骨破裂。事實上骨骼之間相互滑動完全靠軟骨提供的光滑的表面，如果沒有這個表面，骨頭就會互相磨損，導致疼痛、僵硬和紅腫。

有什麼方法可以緩解症狀嗎？

目前首先可以採取處方或非處方的止痛藥、使用物理療法以及減重。大多數骨關節炎患者，體重有過重現象。早期階段，可使用非手術 的方法來治療。就是骨關節注射療法。使用的藥物有皮質類固醇、增黏劑和高量血小板的血漿等。如果無法減輕症狀，就要選擇手術了。

為什麼注射藥物有效呢？

皮質類固醇能夠抑制免疫系統對刺激物的反應，減少發炎可以暫緩解膝蓋疼痛。好處是持續幾天到幾個月，但是副作用也很大。比如說附近骨朱氏死亡，骨質疏鬆、關節感染、神經損傷、注射部位周圍皮膚和軟組織變薄和變涼、還能使糖尿病 患者血糖升高。

另外增黏劑，就是玻尿酸。這是一種天然存在於關機液中的物質，可以充當物質表面之間的減振器，幫助骨骼彼此之間的平滑互動。

還有高血小板的血漿是將患者自身的血小板注入膝關節，因為其中含有的細胞生長因子，能夠參與並刺激細胞組織的損傷修復。

膝關節置換手術是什麼？

隨著骨關節炎的惡化，個人生活品質會受到影響，這時可考慮採取膝關節置換手術。一般有兩種類型，膝關節全部置換手術或者是部分膝關節表面置換手術。部分置換手術目前比較受歡迎，因為復原期間短，而且效果也相當好。