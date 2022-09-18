醫師的話／下頜關節紊亂 需吃軟飯

顳下頜關節紊亂，可能由於外傷、過度咀嚼影響肌肉、關節錯位或者損傷、關節炎、感染等原因導致。(Getty Images)

「醫生，我每天下巴都很疼很疼。吃飯也疼，睡覺也疼，張嘴還能聽見咔咔的聲音！」

王小姐是這週第三個主訴下巴關節 疼痛的患者。

據王小姐所述，每天起床後，隨著進食和日常講話，她的下巴關節都會產生鈍痛，隨著活動頻率而加劇。經檢查，王小姐被診斷為顳下頜關節紊亂(Temporomandibular Disorders, TMD)。

顳下頜關節紊亂其實是很常見的口腔疾病，由於外傷、過度咀嚼影響肌肉 、關節錯位或者損傷、關節炎、感染等原因導致。顳下頜關節是頭部唯一一個可以活動的關節。它位於雙側耳朵旁邊，我們通過關節的前後移動可以使嘴巴張開、閉合，做出一系列咀嚼、吞嚥、說話的動作。當關節失調和肌肉過分活動時，便會產生疼痛。而一部分患者並不會感受到疼痛，但症狀為功能性損失如張嘴受限，關節無法活動等。嚴重者會產生關節積液、關節盤移位、穿孔等。

一般情況下，對於TMD的輕症患者可以先採取保守的治療方法，如軟的食物、NSAIDS作為止疼藥物、熱敷、按摩等。其次是避免加重病情的咀嚼習慣，如單側咀嚼、吃堅果類食物、長時間咀嚼口香糖、檳榔等等。對於夜晚磨牙者，醫生亦會同時推薦夜晚磨牙套(night guard)，用作保護牙齒，因為長時間無意識的磨牙一方面過分運用咬肌(masseter)容易導致疲勞疼痛，另一方面會損壞牙齒琺瑯質，而牙套起到了保護作用。另一方面，患者也應該保持良好積極的心態，避免焦慮導致磨牙症狀進一步加劇。對於關節疼痛來源於肌肉問題的患者，在經過評估後，可以進行肉毒桿菌(Botox)限制肌肉活動來治療。而對於關節積液、移位、穿孔等症狀較重的患者，需要採取其他治療方法，包括抽取關節液，調整咬合、外科手術 等。近年來，由於關節鏡的發展，微創手術也是部分患者的首選選擇。

(作者為紐約公立醫院牙科醫生；文中病例均為杜撰，旨在普及知識，如有雷同實屬巧合；歡迎讀者來信針對口腔保健問題提問，電郵：[email protected])