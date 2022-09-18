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移民專頁／重新安排入籍面談通常需要2至3個月

移民
重新安排入籍面談通常需要2至3個月。(Getty Images)
重新安排入籍面談通常需要2至3個月。(Getty Images)

耿婷律師主答

讀者問：

公司讓我去其他國家出差，我覺得拿著綠卡比較麻煩，就想入籍，因此遞交了入籍申請。我最近搬家去別的州，搬家最後一天發現USCIS已經安排interview (面談)。無奈最後只能換地址，將interview取消。在這樣情況下，我的file需要多久才會被review，重新Schedule Interview？能催嗎？

答：

如果在入籍申請面談期間更改住址，移民局在取消你已預訂的面談的同時，需要將你的檔案轉去你的新住址所在地的移民辦公室。收到檔案的移民辦公室會將你的申請歸入「已完成審理、等待面談」的類別，按照收到你檔案的時間來排隊等待安排新面談日期。

需要等待的具體時間很難預測，通常可能會需要2至3個月甚至更久，取決於新地址的移民辦公室的同類案件的積壓量。你可以在移民局官網查詢審理進度(processing time)，如果超過了正常審理時間，可以通過發送inquiry催問，但並不能保證對你這種情況能起到真正的催促作用，因為你的這種轉換地址的案件在新的移民辦公室並沒有優先權，需要在同類申請中按先後順序等待安排面談。

編按：USCIS，全名為「美國公民及移民服務局」 (United States Citizenship and Immigration Services)

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