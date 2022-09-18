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移民專頁／中國出生 NIW排期3年5個月

移民

耿婷律師主答

讀者問：

我現在OPT Grace Period（實習寬限期），還沒找到下一個工作，現在考慮先申請B-2，然後將採取如下步驟：1、繼續找工作；2、同時申請綠卡（NIW）；3、領證結婚（隊友H-1B）。想請問一下，若是轉成B-2期間可以綠卡嗎？我在B-2期間先領證結婚、再申請H-4，會不會有什麼問題？

答：

首先，你需要確保你轉B-2身分的申請能夠在OPT Grace Period到期前被移民局受理，這樣在整個轉B-2申請過程中，你可以合法在美國等待。在此期間，如果你和H-1B持有人結婚，可以向移民局遞交H-4 的申請。但由於你的H-4申請是在轉B-2申請之後遞交的，正常情況下，只有等你的轉B-2申請批准後，轉H-4的申請才會獲批。

如果在轉B-2申請期間你遞交了NIW（國家利益豁免）的申請，獲批後是否可以直接遞交I-485綠卡申請取決於你是否需要排期。如果你的出生國不需要排期，NIW獲批時你在美國又保持著合法的非移民身份的話，你可以直接在美國境內遞交綠卡申請。

但如果有排期，那麼你必須等排期到了以後才可以遞交綠卡申請。對於中國出生的申請人來說，目前NIW的排期是3年5個月,這也意味著在此期間你需要一直維持著一個合法的非移民身份，而申請B-2並不能滿足你長期留在美國的需求，最好還是能轉成H-4。

編按：OPT全名為Optional Practical Training，是F1簽證下的一種工作簽證，是持F1的學生在校外工作的途徑，可以選擇在畢業前或畢業後申請。OPT實習期限為一年，STEM 科系畢業生則可以申請兩年延期。

移民局 綠卡 OPT

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