我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

移民專頁／SEVP郵箱未建立 可請DSO幫忙

移民

耿婷律師主答

讀者問：

我是一名中國留學生。我至今未收到SEVP的激活郵箱。我剛跟學校聯繫了這個問題，但已經不在10天內了。我想知道，這個情況會怎麼樣？

答：

你需要和學校國際學生辦公室的DSO聯繫並督促學校更正這個問題。首先SEVP Portal的設立是給獲得OPT或STEM OPT批准的學生去更新個人信息（如地址、電話、電子郵箱）、登記雇主信息(如雇主名字、公司地址、職位和起始日期)，隨時監測他們的授權就業當前狀態。

在你的OPT申請獲得移民局的批准後，你需要到SEVP Portal上建立帳號。你的電子郵箱會收到來自Sender: [email protected]ce.dhs.gov的郵件，該郵件的Subject line應為： Optional Practical Training Approval – the next step. Create an SEVP Portal account。

如果你的Inbox沒有收到該郵件，應立即採取以下行動：

1、檢查你的垃圾郵件或垃圾郵件文件夾。

2、聯繫你的DSO，確認你的SEVIS記錄中的電子郵件地址是否正確。

3、聯繫你的DSO，他可以在SEVIS中提交一個請求，要求重新發送「 創建帳戶」郵件。 「創建帳戶」的鏈接只能使用一次，該鏈接有效期只有14天的時間，根據SEVP Portal Student User Guideline - 02/14/2022版本並從郵件發出的那一天算作鏈接有效期的第一天。

如果你無法在有效時間內無法啟動註冊程序，請向你的DSO要求再次發送通知。理論上，你學校的DSO應能為你再次執行該步驟。

編按：

SEVP， 是指通過美國移民及海關執法局(ICE)新開通的「學生和交流訪問者計畫」(The Student and Exchange Visitor Program）。往年在沒有SEVP帳戶時，學生只有通過問學校，學校可以登入SEVIS（學生和交流訪問者信息系統，Student and Exchange Visitor Information System，簡稱SEVIS)看到學生OPT狀態的變化，這是最早可以知道自己是否中籤的辦法；其次是移民局會給律師事務所和僱主公司發支票兌現收據的信件，但這通常需要較長時間。現在SEVP的開通，相當於H-1B工籤申請人自己也可以看到SEVIS上的狀態變化，更加方便。

 DSO全名為Designated school officials，意即學校指定為國際學生、校方和美國政府之間聯繫的辦公室負責人，負責國際學生的移民資料等。DSO有責任處理學生的身分狀態，國際學生須與DSO保持密切聯繫，維護自身利益。

移民局 OPT 中國留學生

上一則

料理功夫／金秋時節 南瓜3吃

下一則

移民專頁／重新安排入籍面談通常需要2至3個月

延伸閱讀

協助德州抵芝無證客 伊州長簽署「災難聲明」

協助德州抵芝無證客 伊州長簽署「災難聲明」
德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」

德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」
康尼島政府樓 撬信箱偷郵件頻傳

康尼島政府樓 撬信箱偷郵件頻傳
紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

熱門新聞

夏威夷披薩，以火腿、鳳梨和番茄醬裝點披薩，這款經典口味瘋迷全球，但與夏威夷有何關係？（Getty Images）

原來如此／夏威夷披薩的身世之謎

2022-09-11 02:24
1994年，黛安娜身穿黑色露肩小禮服。（Getty Images）

刻畫英國王室入骨 《王冠》第五季料掀新風潮

2022-09-11 10:56
1985年11月9日，黛安娜王妃訪美，在白宮大廳與明星約翰屈伏塔共舞；當時的雷根總統與第一夫人南西也正要步入舞池。（Getty Images）

他們改變了世界 戈巴契夫拆除鐵幕、黛妃解脫王室束縛

2022-09-11 14:19
廢棄電池回收是一門學問。（路透）

大仁說財經／電池沒電了 該丟哪裡？該如何處理？莫衷一是

2022-09-11 02:15
這句名言，是哪一位名人說的？

猜猜看／這句名言是哪一位名人說的？

2022-09-11 02:23
喝黑咖啡搭配運動才會有減重效果。（本報資料照片）

養生／黑咖啡+運動 才有減重效果

2022-09-11 02:09

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出