移民專頁／SEVP郵箱未建立 可請DSO幫忙

耿婷律師主答

讀者問:

我是一名中國留學生 。我至今未收到SEVP的激活郵箱。我剛跟學校聯繫了這個問題,但已經不在10天內了。我想知道,這個情況會怎麼樣?

答:

你需要和學校國際學生辦公室的DSO聯繫並督促學校更正這個問題。首先SEVP Portal的設立是給獲得OPT 或STEM OPT批准的學生去更新個人信息(如地址、電話、電子郵箱)、登記雇主信息(如雇主名字、公司地址、職位和起始日期),隨時監測他們的授權就業當前狀態。

在你的OPT申請獲得移民局 的批准後,你需要到SEVP Portal上建立帳號。你的電子郵箱會收到來自Sender: [email protected]ce.dhs.gov的郵件,該郵件的Subject line應為: Optional Practical Training Approval – the next step. Create an SEVP Portal account。

如果你的Inbox沒有收到該郵件,應立即採取以下行動:

1、檢查你的垃圾郵件或垃圾郵件文件夾。

2、聯繫你的DSO,確認你的SEVIS記錄中的電子郵件地址是否正確。

3、聯繫你的DSO,他可以在SEVIS中提交一個請求,要求重新發送「 創建帳戶」郵件。 「創建帳戶」的鏈接只能使用一次,該鏈接有效期只有14天的時間,根據SEVP Portal Student User Guideline - 02/14/2022版本並從郵件發出的那一天算作鏈接有效期的第一天。

如果你無法在有效時間內無法啟動註冊程序,請向你的DSO要求再次發送通知。理論上,你學校的DSO應能為你再次執行該步驟。

編按:

SEVP, 是指通過美國移民及海關執法局(ICE)新開通的「學生和交流訪問者計畫」(The Student and Exchange Visitor Program)。往年在沒有SEVP帳戶時,學生只有通過問學校,學校可以登入SEVIS(學生和交流訪問者信息系統,Student and Exchange Visitor Information System,簡稱SEVIS)看到學生OPT狀態的變化,這是最早可以知道自己是否中籤的辦法;其次是移民局會給律師事務所和僱主公司發支票兌現收據的信件,但這通常需要較長時間。現在SEVP的開通,相當於H-1B工籤申請人自己也可以看到SEVIS上的狀態變化,更加方便。

DSO全名為Designated school officials,意即學校指定為國際學生、校方和美國政府之間聯繫的辦公室負責人,負責國際學生的移民資料等。DSO有責任處理學生的身分狀態,國際學生須與DSO保持密切聯繫,維護自身利益。