旅遊補給站／8列夜行火車最經典 飽覽美歐亞夢幻景點

Amtrak知名的「海岸星光」號火車，提供旅客加州、奧勒岡州、華盛頓州精華景點。（取自Amtrak網站）

夜晚躺臥於某個城市，在搖晃的節奏中進入夢鄉，醒來時已抵達下一個目的地。搭夜行火車旅遊除舒適之外，可省去不少麻煩，交通、旅宿，有時連餐飲也包含在內，更別提窗外迷人的風景。從美國到歐洲、亞洲，這八列夜行火車各有不同特色，一路載著旅客飽覽不同的城市、高山與湖泊景觀。

1.芝加哥到西雅圖

當窗外出現西雅圖著名地標太空針塔時，或許很難想像同一個窗景也能看到一望無際的平原、高山谷地和冰川 湖泊。這是搭乘美國國鐵（Amtrak）Empire Builder號火車，從芝加哥到西雅圖旅客們的幸運。輕鬆躺在座椅上，或是在鋪著亞麻桌布的餐車享用美食時，就可從巨大的觀景窗欣賞到絕美的風景。

2.洛杉磯到西雅圖

繁華都市、沙漠、海洋、松林、湖泊與高山，像走馬燈般一一從窗外飛過，Amtrak知名的「海岸星光」（Coast Starlight）號火車，提供旅客加州、俄勒岡州、華盛頓州最精華的景點。在太平洋海岸浪濤聲中沉沉入睡，在崇山峻嶺的微風中醒來，精神體力完全恢復後，等著展開新的一天旅程，旅費同時包含在經典美式風格的餐車中用餐。雖然觀景車廂經常被占滿了，但可以趁有人用午餐或晚餐時補位。

3.米蘭到巴勒莫

Intercity Notte火車這趟將近12小時的行程，在通過西西里島的墨西拿（Messina）時，一路沿著義大利 西部海岸穿行。舒適的空調車廂物有所值（臥鋪從40美元起），旅客可以領略義大利式的待客熱情。旅程中將疾駛過熱那亞（Genoa）城外村落的高架橋，而第勒尼海就在咫尺之外。最方便的部分可能是換搭渡輪了，行李在西西里時將先轉放至渡輪上。

從開羅出發的Watania號火車沿著尼羅河而行。（取自Watania Sleeping Train網站）

4.開羅到盧克索

這段路或許有些顛頗，但它從吉薩（Giza）金字塔到「全球最佳露天博物館」盧克索（Luxor，古稱底比斯）的神廟，提供一段史詩般的旅程。穿過開羅（Cairo）布滿沙塵的街道，火車在夜間沿著尼羅河而行，早晨6時抵達盧克索。在這裡待上數小時，可以參觀亞斯文（Aswan）神廟、水壩及墓穴古蹟。記得要訂有提供臥鋪的Watania號火車，其他火車僅有座位。

ÖBB Nightjet列車從維也納開往瑞士首都蘇黎世。（取自OBB網站） 奧地利的 ÖBB Nightjet列車，從座椅到附有衛浴的豪華臥鋪都有。（取自OBB網站）

5.日內瓦到蘇黎世

奧地利的OBB Nightjet列車，從座椅到附有衛浴的豪華臥鋪都有，目前價位是每人95美元起。夏日夜晚從維也納出發，列車在早晨穿行高山、經過列支敦斯登（Liechtenstein）、萊茵河；在抵達仙境般的瑞士首都蘇黎世之前，右方車窗外可以觀賞到蘇黎世湖美景。

6.德里到賈沙梅爾

印度擁有超過4萬2000英里的鐵路，有許多夜行火車可供選擇。India Railway火車從德里（Delhi）城區馳往賈沙梅爾（Jaisalmer）的拉賈斯坦邦（Rajasthani），這座位於塔爾沙漠（Thar Desert）的城市，以金黃色建築而聞名。臥車包廂1AC或2AC需要預訂，內有四床臥鋪，車上的餐食與在當地任何地方吃到的相比都不遜色。從德里出發的Shalimar快車，約一小時可穿過這座印度第二大城市；在抵達終點站之前，除了參觀齋浦爾（Jaipur）和焦特布爾（Jodhpur），還有許多城市值得流連。

7.巴里洛切到西聖安東尼奧

老巴塔哥尼亞號（Old Patagonia Express）火車因作家保羅索魯而聞名，即使火車已不在夜間行駛那條特別路線；但當每周行駛一次的Tren Patagonico號火車穿過廣闊的阿根廷土地時，舒適的車廂仍讓旅客一夜好眠。巴里洛切（Bariloche）位於安地斯山脈下的小丘，鄰近滑雪坡與風景如畫的納韋爾瓦皮湖。從冰川河流到大西洋，Tren Patagonico號夜車提供旅客兩張臥鋪的車廂及一輛餐車，供應阿根廷在地美食。下車地點在西聖安東尼奧，可順遊Las Grutas海灘，或是搭巴士到瓦爾德斯半島賞鯨。

8.布拉格到斯普利特

這是趟對比強烈的旅程，從距溫塞斯拉斯廣場不遠的布拉格中央車站，RegioJet號黃色列車奔馳過捷克的鄉村田野，在入睡前可抵達斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，次日早晨行經克羅埃西亞、壯觀的亞德里亞海岸。火車私人包廂需預訂，在行程終點斯普利特，可搭渡輪遊覽克羅埃西亞島嶼。