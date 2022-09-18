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旅遊／踏上諾曼地 追憶戰時煙硝

進欣
奧馬哈海灘的雕像：勇往直前。（圖片皆由作者提供）
奧馬哈海灘的雕像：勇往直前。（圖片皆由作者提供）

來到法國北部諾曼地區域，才發現盧昂是這麼重要的城市：諾曼第地區的首都、塞納河的港口，在羅馬和中古世紀有重要性。

盧昂有哥德式教堂如聖馬卡羅（Saint-Maclou）和聖旺（Saint-Ouen），走在鵝卵石行人徒步區，天際線有最有名的聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Rouen）的尖塔。這所教堂多次出現在法國印象派大師莫內的畫作中。莫內在不同光線、不同時段，替這座聖母教堂畫了30張作品，甚至在教堂對面租了房子以便作畫。

盧昂聖母院，左為聖羅曼塔，右為奶油塔。（圖片皆由作者提供）
盧昂聖母院，左為聖羅曼塔，右為奶油塔。（圖片皆由作者提供）

在盧昂休息過夜，第二天早上不到8時，我們就開始了11小時的行程，也是這個旅途的重頭戲：參觀諾曼地海灘。

登陸博物館。（圖片皆由作者提供）
登陸博物館。（圖片皆由作者提供）
登陸博物館。（圖片皆由作者提供）
登陸博物館。（圖片皆由作者提供）

這個二次世界大戰的登陸地點，位於法國西北海岸，海岸線延伸55公里長。車子一路經過濱海庫爾瑟勒（Courseulles-sur-Mer）、濱海格賴（Graye-sur-Mer），到了亞羅曼什 ( Arromanches-les-Bains )。我們在這個居民500人的小鎮下車，參觀聯軍登陸博物館（D-Day Museum）。參觀完登陸博物館，走出來對面即是紀念品商店，小鎮只有一條大街，懸掛著法國和英國的國旗。我們在巷口的Hotel de Normandy附設餐廳用餐，享用了水煮蝦、燉豬肉、馬鈴薯片，加上紅酒及甜點的簡餐。

一般人熟知的奧馬哈海灘（Omaha Beach）是傷亡最慘重的登陸地點，法國政府無償提供濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）的土地，讓美國政府建立美軍公墓、紀念碑，和遊客中心。進入園區，Garden of the Missing忠魂牆上刻有1557個名字，如果事後找到遺骸，旁邊會做標記。

纪念亭中央雕像。（圖片皆由作者提供）
纪念亭中央雕像。（圖片皆由作者提供）

占地172.5公頃的公墓園區，埋有9500名美軍，紀念亭中間一個22英尺高的黑色雕像，名叫「從波浪中升起的美國青年靈魂」 （The Spirit of American Youth Rising from the Waves），主持人請有退伍軍人身分的民眾走到前排，唱國歌後舉行遞送花環儀式，並向陣亡勇士默哀致敬，在場群眾無不動容。

濱海科勒維爾的美國軍人公墓。（圖片皆由作者提供）
濱海科勒維爾的美國軍人公墓。（圖片皆由作者提供）

小鎮有一個Big Red One Assault Museum，牆壁有戰爭歷史相片，一路上的標竿掛有印著二戰英雄相片的旗幟，隨風搖曳，這些英勇戰士的肖像永遠活在人間。另外還有在諾曼地登陸69周年的2013年6月5日開幕的Overlord Museum，館內的展覽物件不論戰時或是戰後，都是二戰最好的見證。

車子停在濱海維耶維爾（Vierville-sur-Mer）的奧馬哈海灘路邊，一群人走向沙灘，把細沙裝入小玻璃瓶，見證78年前那驚心動魄的一幕。海浪一波波湧上來，又一波波退去，懸崖峭壁上已有綠草生長，當年拂曉出擊的悲壯已在歲月中淡出。

今年的6月6日是諾曼地登陸78周年紀念日，這是一個特別的日子，帶給我們的感動、傷感和震撼深刻心裡。如果說歷史是一面鏡子，它也延伸了人們的記憶，告訴世人過去發生的事情──這些英雄的流血犧牲帶來我們今天的和平、快樂和幸福。難忘曾在牌子上面看到一句話：「只要你在這個戰場待過一天，你就是一名英雄！」

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