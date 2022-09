旅遊／踏上諾曼地 追憶戰時煙硝

奧馬哈海灘的雕像:勇往直前。(圖片皆由作者提供)

來到法國北部諾曼地區域,才發現盧昂是這麼重要的城市:諾曼第地區的首都、塞納河的港口,在羅馬和中古世紀有重要性。

盧昂有哥德式教堂如聖馬卡羅(Saint-Maclou)和聖旺(Saint-Ouen),走在鵝卵石行人徒步區,天際線有最有名的聖母院(Cathédrale Notre-Dame de Rouen)的尖塔。這所教堂多次出現在法國印象派大師莫內的畫作中。莫內在不同光線、不同時段,替這座聖母教堂畫了30張作品,甚至在教堂對面租了房子以便作畫。

盧昂聖母院,左為聖羅曼塔,右為奶油塔。(圖片皆由作者提供)

在盧昂休息過夜,第二天早上不到8時,我們就開始了11小時的行程,也是這個旅途的重頭戲:參觀諾曼地海灘。

登陸博物館。(圖片皆由作者提供) 登陸博物館。(圖片皆由作者提供)

這個二次世界大戰的登陸地點,位於法國西北海岸,海岸線延伸55公里長。車子一路經過濱海庫爾瑟勒(Courseulles-sur-Mer)、濱海格賴(Graye-sur-Mer),到了亞羅曼什 ( Arromanches-les-Bains )。我們在這個居民500人的小鎮下車,參觀聯軍登陸博物館 (D-Day Museum)。參觀完登陸博物館,走出來對面即是紀念品商店,小鎮只有一條大街,懸掛著法國和英國 的國旗。我們在巷口的Hotel de Normandy附設餐廳用餐,享用了水煮蝦、燉豬肉、馬鈴薯片,加上紅酒及甜點的簡餐。

一般人熟知的奧馬哈海灘(Omaha Beach)是傷亡最慘重的登陸地點,法國政府無償提供濱海科勒維爾(Colleville-sur-Mer)的土地,讓美國政府建立美軍公墓、紀念碑,和遊客中心。進入園區,Garden of the Missing忠魂牆上刻有1557個名字,如果事後找到遺骸,旁邊會做標記。

纪念亭中央雕像。(圖片皆由作者提供)

占地172.5公頃的公墓園區,埋有9500名美軍,紀念亭中間一個22英尺高的黑色雕像,名叫「從波浪中升起的美國青年靈魂」 (The Spirit of American Youth Rising from the Waves),主持人請有退伍軍人身分的民眾走到前排,唱國歌後舉行遞送花環儀式,並向陣亡勇士 默哀致敬,在場群眾無不動容。

濱海科勒維爾的美國軍人公墓。(圖片皆由作者提供)

小鎮有一個Big Red One Assault Museum,牆壁有戰爭歷史相片,一路上的標竿掛有印著二戰英雄相片的旗幟,隨風搖曳,這些英勇戰士的肖像永遠活在人間。另外還有在諾曼地登陸69周年的2013年6月5日開幕的Overlord Museum,館內的展覽物件不論戰時或是戰後,都是二戰最好的見證。

車子停在濱海維耶維爾(Vierville-sur-Mer)的奧馬哈海灘路邊,一群人走向沙灘,把細沙裝入小玻璃瓶,見證78年前那驚心動魄的一幕。海浪一波波湧上來,又一波波退去,懸崖峭壁上已有綠草生長,當年拂曉出擊的悲壯已在歲月中淡出。

今年的6月6日是諾曼地登陸78周年紀念日,這是一個特別的日子,帶給我們的感動、傷感和震撼深刻心裡。如果說歷史是一面鏡子,它也延伸了人們的記憶,告訴世人過去發生的事情──這些英雄的流血犧牲帶來我們今天的和平、快樂和幸福。難忘曾在牌子上面看到一句話:「只要你在這個戰場待過一天,你就是一名英雄!」

周刊旅遊歡迎投稿

1.投稿電郵:[email protected]

2.來稿限3000字以下,旅遊中有無要注意事項或交通須知,歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔,不宜過小隨信寄送,並附註圖說。