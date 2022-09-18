地產迷思／趕不走的二房客 房東房客糾紛棘手

2022年8月30日早晨9點45分，紐約市位於Jamaica(牙買加)的房東 房客法庭已經擠滿前來訴訟的房東、房客、律師以及法院的工作人員。這是疫情 之後房東房客法院開始正常工作的第八個月。疫情期間積壓的案子處理到這個時候還沒處理完，因此法院的工作量大約是疫情前的兩倍。

今天在401號房間處理的住家房東房客案件大約70-80件，待審案件的單子滿滿地列舉約12張紙，黏貼在法庭外面的的門旁。應訴的當事人、律師在案件單子上找到案件的編排號碼後，便到房間裡向法院的職員報到，然後到隔壁402室等待對造當事人以及律師的到來。等到關係人都到齊之後和法官助理律師商討案情。

402室裡坐的是一位年輕的法官的女助理律師-珍妮(Jenny)以及她的兩位女助手。當事人以及他們的律師都已經到場的案子都由這位Jenny來處理。Jenny透過一台電腦，和另外一個房間的法官溝通。所有法院的資料只要輸入案件號碼都可以顯示在這台電腦上。Jenny便透過和當事人兩造的溝通以及閱讀電腦上顯示的案件的資料來決定怎樣處理這些案件。

除了三名法院的員工之外，大約400平方英尺的房間裡，坐著20多名當事人，幾位律師還站著大聲地呼叫他們的客戶或是他們對方的律師，加上當事人和律師討論案情的聲音讓人感到喧鬧，完全沒有一般法庭應有的莊嚴。

突然有一名衣衫不整的老年白人對著一名中國的年輕律師叫囂：「滾回中國去，當年我打越戰的時候，殺的便是向你這樣的中國人。」叫囂的是一名法拉盛公寓的二房客(以下簡稱「二房客」)，被他叫囂的是年輕的武律師。

這名二房客在大房客搬走之後還滯留不走，武律師的屋主客戶聘請武律師發法律文件趕他。武律師依照法律的規定，把大房客列為主要被告，另外列三名無名氏為第二被告，法院在武律師呈交文件之後一個半月便開庭。

由於大房客早在三年前便已搬走了，這名二房客在大房客(二房東)搬走之後還賴著不走，也不交房租。他拉著武律師說他沒有工作、沒有電話，也不會上網，他說他知道政府有一筆錢，專門用來幫房客支付租金 的，請武律師幫他。武律師告訴他，武律師是房東的律師，不能幫他的忙，這名二房客便生氣了，接著便叫囂著要武律師「滾回中國去」。

這種充滿仇恨的叫囂引起在場其他兩名律師的關注。其中一名大聲地要二房客停止和武律師糾纏，否則要叫法警把他帶走。聽到這名律師的吆喝之後，二房客才悻悻然地走開。

其實在與武律師交談之前，二房客已經向房間的幾個人要求幫忙，但是沒有人理他，武律師和他溝通的時候，他已經一肚子火了。這時候，皇后區的免費為房客提供法律服務(以下簡稱「律服處」) 的律師走進房間，珍妮便請二房客去和這名律服處的律師接觸，看看「律服處」能不能為他提供免費的法律服務。

二房客於是和服務處的律師的助理商談了大約30分鐘，等到他們商談完之後，武律師問律服處的律師，律服處是否能為二房客提供免費法律服務？律服處的律師很簡潔地回答：「不能，我們沒有足夠的律師為他提供服務，我們只能給他一些建議。」

這時候已經接近中午，珍妮處理完一大部分的案子，看到武律師一案的相關人士都已到齊，二房客也已經和服務處的人員溝通完畢，便要求大家坐下來和她商討案情。

坐定之後，她先問明二房客的身分、名字，才明瞭大房客已經搬走了，二房客和房東之間沒有租約關係。她接著問為什麼房東仍列大房客為第一被告，列無名氏為第二被告。武律師很明確地答覆：當時房東不確定大房客是不是已經搬走，同時也不知道還有誰還住在公寓裡。因此只有把大房客列為第一被告，把無名氏列為第二被告。

珍妮嗯了一下，接著問，為什麼不用「趕房客的程序」(holdover proceeding) 而用「討租金」 (non-payment)的方式來提告呢？武律師很快地回答：「因為這棟房屋適用租金穩定法。」

珍妮點了一下頭說「對，租金管制的公寓沒有特定的理由是不能趕房客的，你的客戶只能要房租。」

接著便問這房屋的地址是不是「136-22 Booth Memorial Avenue」？二房客搖頭說：「不是， 是136-48 Booth Memorial Avenue.」

珍妮看著電腦上面的文件對武律師說，「律師，您把住址寫錯了，要不要現在就自己撤回訴訟？」

武律師一聽大為吃驚，他拿出自己準備的文件給珍妮看，說他所有的文件上的地址都是136-48 Booth Memorial Avenue，珍妮看到的文件不是他準備的文件。這時侯珍妮檢查了一下她打到電腦上的案號，發現她打錯了一個數字，於是她重新把正確的案號打進電腦，發現武律師電腦上的文件的地址全部是正確的。這時候她才確定武律師的所走的法律程序和已經呈交的法律文件全部正確，於是她便轉向二房客，問二房客為什麼不支付房租？

二房客當然把今天早上他在房間內重複很多次的故事再說一次，大體是說他沒有工作，沒有手機、不會上網，政府有一筆救濟款，要幫助受疫情影響的房客。珍妮很直接了當地告訴二房客，他不是房客，應該不和合政府房租補助金的申請條件。

接著她問武律師，房東是不是要二房客付房租？武律師很明白地告訴珍妮，房東並不想向二房客要租金。珍妮跟著同意說二房客不是房客，房東在法律上不能向二房客追索房租。

這時候二房客提出一個要點。他說：「我已經70歲了，政府有義務為為我支付大部分的房租。」

珍妮很快地回覆說，那是Section 8(第八章)的規定，但是使用該章規定的房客必須住在政府批准的一些指定的公寓裡，不是房客要住那間公寓便能住那間公寓。而且房客必須要向第八章的執行機關提出申請。接著珍妮便給二房客一個電話，請他打電話去申請。同時建議武律師同意把下次開庭時間定在三個星期後，讓二房客可以向第八章執行機構提出申請，如果第八章執行機構批准他的申請，本案便可以讓原告被告兩方面都滿意地結案。武律師只好同意，於是珍妮把這個案件延到9月26日再開第二庭。

本案啟示：

1. 本案的場景是一個房東房客法庭開商談庭的描述。讀者可能不能了解很多其中的細節，但是讀者應該可以看出來，處理房東房客的關係牽扯很多，相關的法律連不是房東房客專業的律師都沒辦法搞清楚，免費的法律服務也不是每一名負擔不起律師費的房客都能夠享受的，不管是房東還是房客，一到房東房客法庭，最好還是有自己的律師。

2. 一般說來，紐約的房東房客法律與法院所注重的還是保護房客的權利，要是武律師的文件有一點差錯，法院會老實不客氣地要求武律師立刻撤回訴訟，這樣一來，房客又可以住在房屋裡好幾個月不用付租金，房東的損失就大了。

3. 大房客(二房東)找的二房客並沒有直接向房東繳房租的義務，房東不應該放任大房客(二房東)圖利；如果大房客(二房東)一走了之，二房客不付房租，房東可能遭受重大的損失。

4. 本專欄情節純屬虛構，如有雷同純屬巧合。