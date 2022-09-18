大仁說財經／昔疫情贏家 如今深陷泥淖

Shopify業務尚可，股價已縮水四分之三。（路透）

在新冠疫情 經濟的熱潮中，很少有公司比得上派樂騰(Peloton)。

由於人們無法或不願意出門去健身房，消費者爭相購買其健身器材在家使用，更重要的是報名參加其線上課程。Peloton在2020年實現第一次單季獲利，營收 成長139%，股價 飆升434%。

但這種提升是短暫的，隨著健身房重新開放、課程訂閱和設備銷售大幅下降，該公司的前景也同步萎縮。

Peloton在8月底公布了比預期更糟糕的第四財季虧損，CEO麥卡錫(Barry McCarthy)在給股東的財報聲明中寫道：「唱衰者將關注我們第四季的財務表現，結果整體表現是營收下降、毛利率為負值和更深層次營運虧損。他們會說這威脅到企業的生存能力。」

然而，即使陷入困境，麥卡錫還是認為該公司前景不錯，他聲稱Peloton在轉虧為盈方面取得重大進展，並遏制了現金消耗的速度。

不過投資人不認同他的信念。自2020年底以來，股價已經下跌超過90%，現在的市值還不到年初的一半。

Peloton並不是疫情經濟大贏家在後疫情變成輸家的唯一代表。許多公司說服自己和股東，相信一旦新冠疫情消退，它們就有能力繼續成長，但事實證明這是錯誤的。

以下是2020年的其他一些檯面大戶，即今在2022年已成為落敗小兵。

Wayfair 宣布裁員5%

疫情迫使人們待在家裡，並讓數百萬人自此開始在家工作，許多人選擇不通勤或度假來節省他們的錢，以購買家具和其他物品來美化他們的房屋。

但購買家居用品的熱潮已經戛然而止，消費者已經改變了採購重點項目，尤其是在食品和汽油等生活必需品價格創下天價的情況下，這迫使許多家庭減少非必需品的購買。現在，任何此類購買行為更有可能是用於諸如長期順延後的出遊計畫之類的東西，而不是更多的家居需求。

支出的轉變影響了大部分零售商，包括沃爾瑪和目標百貨等巨頭，但對於受到這個轉變中而步履蹣跚的公司來說，也許線上家居用品零售商Wayfair更是典型代表。該公司宣布將裁員5%，CEO並同時承認該公司對其持續成長潛力過於樂觀。

CEO沙赫(Niraj Shah)在致員工宣布裁員公開信中指出，「我們的業務已明顯發展，可跟上家庭類別的電商成長。疫情的順風加速了電商購物的採用，我個人努力聘請一支強大的團隊來支持這種成長。」「但今年這種成長並未如預期的那樣實現。我們的團隊對於現在所處的環境來說太大了，不幸的是我們需要調整。」

這不僅僅是因為該公司沒有像Peloton一樣快速成長，Wayfair業務已經轉向衰退並變成虧損。今年前6個月營收下降14%，虧損6.97億元，而2021年同期為獲利1.49億元。

Wayfair的股票在2020年3月底至2021年3月期間飆升了482%，目前基本上已經全部回吐。

Shopify 股價跌75%

當企業因疫情而被迫轉向電子商務時，這家協助零售商線上銷售的加拿大軟體公司也跟著水漲船高，但上個月，其創始人兼CEO宣布將裁員10%，因為其持續成長的「押注沒有得到回報」。

CEO盧特凱(Tobi Lutke)在宣布裁員的員工備忘錄中表示，「Shopify一直是一家將商家需要的重大戰略賭注押在我們自己身上的公司，這就是我們成功的方式。」

他說，該公司在疫情之前的電商成長一直穩定且可預測，但疫情初期的爆發帶來了從未預料到的銷售額飆升。

他說，「這種激增是暫時的影響還是新常態？因此，根據我們的預期，決定押注更多：相信電商通路相較於實體通路的成交金額將永久飛躍5年甚至10年。」「當時我們無法確定，但知道如果有機會成真，我們將得擴大公司規模以匹配。」

美好時光雖不像其他一些疫情贏家那樣迅速消失。但它們肯定已經開始退縮。

雖然今年前六個月營收較去年成長18%，但Shopify包括研發在內的成本幾乎翻了一倍。該公司第二季股權投資也蒙受了10億元的帳面損失，導致該期間從每年21億美元的淨利轉為虧損27億元。

該公司股價在2021年還能維持在既有水平，但今年來已下跌75%。

Zoom 獲利暴跌71%

這家線上會議平台面臨的挑戰與其他一些昔日的疫情贏家不同，至少在短期間內，仍有數百萬人遠距工作，Zoom仍然有利可圖；但由於成本增加，今年上半年獲利暴跌71%。該公司的獲利一直優於預期，其股價仍略高於疫情前水平。

Zoom 8月底的財報營收弱於預期，並給出了令投資人失望的財測，導致該公司公布業績當天股價大跌17%。

今年以來，Zoom的股價下跌了56%，自2020年10月下旬升至峰值以來下跌了86%。

股價下滑的一些責任可以歸咎於投資人，他們超前部署，推動股票價格自2019年底至10個月後的峰值之間上漲了765%。

此外，關於擊退新冠病毒的每個利多都被視為Zoom的利空：在輝瑞公司於2020年11月宣布新冠病毒疫苗臨床測試成功後，Zoom的股價2天內暴跌25%。

Netflix 流失百萬訂戶

早在新冠病毒疫情爆發之前，Netflix就已經取得很大的成功，即使面對日益激烈的串流媒體競爭，該平台2019年也表現不錯，兩部原創電影，史柯西斯(Martin Scorsese)的《愛爾蘭人》和鮑姆巴赫(Noah Baumbach)的《婚姻故事》吸引了觀眾和奧斯卡最佳影片提名。 《王冠》第3季帶著新演員回歸。

憑藉這些陣容，Netflix股價在2019年期間上漲了21%，營收成長28%。當年該服務的全球訂戶增加了2700萬。

但是隨著疫情封鎖，業務一飛沖天。Netflix在2020年前3個月淨增了1600萬個訂戶，並在年底首次超過2億訂戶。

Netflix的股價也一路飆升，從2020年初市值翻了一倍以上，到2021年11月創下691.69元的歷史新高。

但競爭加劇了，今年第1季該公司全球流失20萬用戶，這是10年來用戶數首次下降，與之前預測的增加250萬相去甚遠。在第2季，它又流失了97萬訂戶。

該公司也一直失去投資人的支持。Netflix股價今年至今已下跌近三分之二，即使已從5月的12個月低點反彈；當時投資人預期會有更嚴重的訂戶損失。