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醫藥／便祕、憂鬱別輕忽 恐巴金森前兆

記者李樹人／台北報導
不少女生為塑身減重，刻意少吃又缺乏運動，年紀一大，恐飽受便祕之苦。（本報資料照片）
不少女生為塑身減重，刻意少吃又缺乏運動，年紀一大，恐飽受便祕之苦。（本報資料照片）

許多人都知道行動緩慢、手腳顫抖為巴金森病常見的動作障礙症狀，但台大醫院一項臨床研究卻發現，部分巴金森病人在出現動作症狀的前10至20年，已有便祕、憂鬱、焦慮等非動作障礙的症狀，這些病人雖有至腸胃科、身心科就醫，卻找不到病因。

「憂鬱、焦慮是巴金森病症狀表現中的一塊拼圖。」台灣陽大附醫神經內科主治醫師劉翁銘說，患者腦部組織退化，除了多巴胺分泌異常，連血清素及正腎上腺素等神經傳導物質分泌也受到影響，以致出現情緒障礙，許多患者更合併便祕困擾。

劉翁銘表示，如何提高民眾對於巴金森病的認知，了解早期巴金森病的非動作障礙症狀，進而提早確診、提早用藥，這是治療巴金森病的重要課題。  

如何於罹病早期確診，給予正確用藥，一直以來為治療巴金森病的重要瓶頸，劉翁銘表示，台大神經研究團隊研究證實，透過非動作障礙症狀，如憂鬱、焦慮、便祕，如能盡早確診，接受治療，就可有效延緩疾病惡化。

●自我檢測可做手指操                          

劉翁銘曾收治一名40多歲男性巴金森病人，務農為生，從小開朗樂觀，但家人早在幾年前發現他性格有些不太一樣，常無來由地憂鬱、不開心，甚至出現撲克臉、面具臉。    

直到他自覺單側肢體逐漸僵硬、活動不便時，這才就醫，經核子醫學影像檢查發現，腦部多巴胺細胞退化，確診為第一期巴金森病，規律用藥及回診，幾年下來，仍可下田務農。                                                

劉翁銘說，提醒民眾多注意自身及家人身心變化，定期每月練習「巴金森病手指操」，大拇指與食指做開合動作，左右各25下，重複做、愈做愈快，如果會愈做愈慢、開合幅度變小，甚至黏住、打不開等，建議到神經內科接受檢查診斷。

另外，若有手抖、動作慢、走路不平衡、憂鬱等症狀，務必積極就醫，至神經內科或動作障礙科尋求協助。

AI幫助及早發現退化

近年來，AI人工智慧結合健保大數據，讓許多病人得以早期確診，劉翁銘指出，最新AI系統能從巴金森病人手指操影片中，察覺出細微異常動作。病人靈敏度變差、退化狀況，也可作為調整藥物的重要參考。

便祕 AI 檢測

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