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醫藥／不菸不酒沒三高 隔天就頭暈 醫：偏頭痛作祟

記者游明煌／綜合報導
「前庭型偏頭痛」雖算是良性疾病，但無法根治。(Getty Images)
「前庭型偏頭痛」雖算是良性疾病，但無法根治。(Getty Images)

一名58歲陳先生不菸不酒，也沒有三高等慢性疾病，但每次熬夜隔天就會頭痛、不舒服，有一次準備出門上班，沒想到頭卻越來越暈，一陣天旋地轉直冒冷汗，他趕緊就醫。醫師詳細檢查後診斷為「前庭型偏頭痛」，陳男才逐漸好轉。

台灣衛生福利部基隆醫院神經內科李亭儀醫師指出，陳男的症狀是偏頭痛，具有遺傳傾向，是女性常見疾病之一。當腦內神經傳導物質失衡的時候，會活化腦內痛覺神經，造成偏頭痛。典型的偏頭痛是出現單側、搏動性的頭痛，合併怕光、怕吵，出現惡心或嘔吐等症狀。

李亭儀說，約有四成的偏頭痛病人產生不適時，並不會頭痛或僅出現輕微頭痛而已，反倒是以眩暈的症狀為主，這就叫做「前庭型偏頭痛」。

當「前庭型偏頭痛」發作時，可能會出現各種眩暈，例如持續性悶悶脹脹的暈、持續性天旋地轉的暈、突然躺下或起身時的眩暈。患有「前庭型偏頭痛」者，若維持良好生活習慣可有效掌控，但在身體狀況不佳時容易發作，嚴重時會影響生活。

誘發「前庭型偏頭痛」的因素，包括情緒、睡眠、壓力、荷爾蒙（例如更年期、月經周期或排卵期等）、食物（例如起士、紅酒、醃製品或巧克力等）、環境（例如氣候變化、大聲或高頻的聲響、閃光等）、藥物（例如避孕藥）皆有可能。每個人的誘發因素不同，若能避免誘發因素，就可以有效避免前庭型偏頭痛的發作。

李亭儀表示，「前庭型偏頭痛」雖算是良性疾病，但無法根治，仍有復發的可能。建議病人應保持均衡飲食和充足睡眠，維持規律的運動習慣，以及養成定期作前庭復健運動。

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