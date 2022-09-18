每周一書／我，不馴服 從框架掙脫

《我，不馴服》

國際歌后愛黛兒（Adele）曾推薦《我，不馴服》一書，她說「這本書會震撼你的大腦，讓靈魂尖叫！」

這本書是如何闖進紐約時報 暢銷榜第一名──這是作者如何被關進籠子，以及重返自由的故事。

作者格倫儂．道爾（Glennon Doyle）生長在保守派富裕白人家庭，堪稱美國社會中的「人生金湯匙組」。她金髮碧眼，漂亮纖瘦，只和兄弟會 的帥哥交往。

然而，空洞、匱乏的感覺逐漸侵吞她的人生，她患上暴食症、酗酒、吸毒，直到她有了第一個孩子，她為母則強，戒斷所有癮頭。她和丈夫、三個孩子共組幸福家庭，然而丈夫卻對她慣性不忠。他們透過婚姻諮商，花了九牛二虎之力，才復原彼此的心靈傷口。

她把這些經歷化為真摯的文字，引發了全美國上千萬讀者的喜愛與深深共鳴。就在她以為歲月終於靜好，命運再次向她丟出變化球。

她意外愛上了一個女人。真真切切，打從心底知道，此生不會再如此愛一個人。

格倫儂．道爾從「好女孩」掙脫，她說：「以前的我想當個好女孩，所以我試著克制自己。我必須成為溫順的人，必須要有苗條的身材。但我早該知道，我天生注定翱翔於無邊天際。」

從「好女兒」掙脫，她說：「媽媽很愛我，但她不贊同對我最好的事物。我必須決定該相信誰：是相信媽媽，還是相信自己？」

從「好妻子」掙脫，她說：「我是個好太太，我嫁給孩子的爸爸，學會煮飯、打掃和假裝高潮。但從現在起，我不必再當好女人。我可以是自由的人。」

從「好媽媽」掙脫，她說：「當孩子以為是他們讓媽媽『不再活出自己』，對他們來說，負擔多沉重！父母沒有過自己想要的生活，才是對小孩最大的負擔。」

《享受吧！ 一個人的旅行》作者伊莉莎白．吉兒伯特：「這是一本能從情緒上、精神上、肉體上都徹底解放女性的好書。這本書的存在，堪稱時代現象。」

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）