醫藥／女性困擾 更年期停看聽

潮紅、盜汗 症狀。(本報資料照片)

「更年期」的英文是Menopause，這個帶有「暫停」（pause）字眼的單字，和中文「更年期」的「更」字一樣，都表示它只是人生中令人不快的「暫時」現象。至於它會持續多久？什麼時候結束？專家給了一個說法：更年期相關症狀可能持續十年以上，且至少有一種症狀——陰道乾燥——可能永遠不會好轉。

北美更年期協會（North American Menopause Society）醫學 主任兼梅約診所（Mayo Clinic）女性健康部主任法比恩（Stephanie Faubion）指出，更年期基本上是從女性最後一次月經之後開始，但由於女性月經周期到末了會很不規律，最後一次經期總在「悄然中」結束，醫生通常等到女性整整一年都沒有月經時，才判定已屬更年期。

據美國衛生公共服務部數據，美國女性最末次月經平均年齡為52歲。但法比恩說，任何超過45歲女性停經都是正常的，95%女性在55歲時都停經了。至於更年期症狀，有可能自女性最後一次月經前幾年就開始，並持續數年。症狀強度和持續時間，往往因人而異；有些女性幾乎沒有歷經困擾，有些女性卻發現自己的更年期症狀嚴重影響生活和工作。

經期變化 最先出現跡象

女性進入更年期初期過渡階段的第一個跡象，通常是月經周期發生變化。密西根大學公共衛生學院中年科學中心主任哈洛（Siobán Harlow）表示，此階段的月經周期可能縮短也可能拉長，出血可能變少也可能變多；這些變化無法預測且令人不安，經期出血量變多的女性，還有可能因為失血過多而有危險，需要接受護理治療。

與此同時，法比恩表示，雌激素的波動會導致女性出現潮熱和盜汗、偏頭痛、或睡眠不佳、或感覺超級煩躁；但接著，她們可能又會出現幾次正常周期，症狀有所緩解，然後又死灰復燃。更年期過渡期還可能出現一系列其他症狀，包括抑鬱、焦慮、腦袋昏沉、皮膚及頭髮出現變化、關節疼痛和陰道乾燥等等。

一旦60天沒有出血，就處於所謂的更年期晚期過渡階段。科羅拉多大學醫學院婦產科教授桑托羅（Nanette Santoro）說，此後，大多數女性會在兩年內結束最後一次月經；在這個階段，「症狀往往會加劇，所以如果在過渡初期很煩燥，此時情況會變得更糟。」

潮熱、有時伴有盜汗，是最常見的更年期症狀，多達80%女性都有過這種症狀。2015年研究了約1500名經歷頻繁潮熱或盜汗的美國女性，發現這些症狀平均持續7.4年；通常在最後一次月經前幾年開始，然後再平均持續4.5 年。

潮熱難受 盡早尋求幫助

更年期過渡初期開始出現潮熱的女性，在達到60天沒有月經的「里程碑」之前，被迫忍受這些症狀時間會更長，平均共計11.8年。桑托羅指出，「如果這種症狀開始得早，那可能會是個很長、很煩燥的更年期，愈早尋求協助愈好。」

在納入2015年研究的族裔群體中，日本和華裔女性的潮熱症狀持續時間最短（分別為4.8年和5.4年），非裔 女性最長，平均為10.1年。2月發表的研究中，哈洛和同事檢視證據發現，與白人女性相比，美國非裔女性平均更年期更早，與更年期相關的抑鬱症和睡眠障礙發生率更高。作者提出，這些差異至少部分與更大經濟壓力和生活壓力、遭受歧視的經歷和更少的體能活動有關；作者在研究中指出，所有這些「根源於系統性種族主義 」。

法比恩表示，大多數更年期症狀最終平均7到9年後消退，但約三分之一女性症狀會出現10年以上；精通更年期的醫療人員可以協助女性選擇包括激素療法在內的治療方案，讓症狀更易於控制。

陰道乾燥 通常不會好轉

在所有症狀中，有一種症狀通常不會好轉，那就是陰道乾燥；它還可能伴隨著性交疼痛、尿急，有時會有更頻繁的尿道感染。法比恩指出，這些症狀只會隨著時間推移而惡化，值得及時尋求治療。治療方式可能包括非處方潤滑劑，或陰道雌激素處方治療。

桑托羅表示，女性一旦開始更年期，基本上代表人生全盤進入此階段；但當症狀改善時，就表示這名女性已完成更年期的變化；「症狀忽然就這樣消失了，」桑托羅說，有些女性會感受到所謂的「後更年期熱情」；例如精力、信心、自我肯定增強。有些人認為這是某種「中年婦女心理危機解套」，並非生理因素造成，她們更可能聚焦在過去未達到的目標、未實現的潛能，重燃起掌握自我人生的興緻。

哈洛則指出，當女性達到65或70歲時，荷爾蒙波動穩定下來，會更加面對衰老的變化，而非生殖激素的變化。

法比恩表示，經歷更年期也有好處，例如，子宮肌瘤和子宮內膜異位症等疼痛狀況通常會改善，女性不再需要擔心經期或懷孕。值得留意的是，即使到了更年期，仍然存在性傳播感染風險，所以日常生活仍須備好保險套。