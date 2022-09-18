世界OnAir／華女當嚮導 把興趣變事業

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人在加拿大 維多利亞生活了近十年的錢貝貝，對於工作有個「二八原則」：要用兩個小時的勞動量，賺夠坐班時八個小時才能掙到的日薪。在Airbnb平台上全職做「體驗嚮導」(experience host)一年，錢貝貝實現了通過興趣愛好掙錢的目標。

8月剛過31歲生日的錢貝貝來自江蘇常州。2011年，錢貝貝去到加拿大美麗的沿海城市維多利亞讀本科，專業是經濟學，但是她很快發現，自己對經濟數字無感。在探索就業的各種可能性過程中，她先選擇了一份酒店行業的工作，作為該酒店的第一個中國人，她一做就是四年。

但是朝九晚五、重複單調的酒店生活，沒有辦法滿足錢貝貝想要探索生活、豐富自我的心。一次，酒店一個健行團的嚮導生病了，錢貝貝作為頂替，開始規畫和提供給酒店客人城市觀光的行程，也正是這個機會，開發了錢貝貝的創業頭腦，在挖掘從事旅遊業可能性的過程之中，她發現，旅遊租賃平台Airbnb也有讓本地客在網路有償提供自身經驗的選項。就這樣，在2019年，錢貝貝正式註冊成為了一名Airbnb的體驗嚮導。

疫情 打亂了錢貝貝創業的腳步，也讓她停頓了一段時間，但好不容易找到了自己既喜歡又擅長的事業，錢貝貝不願輕言放棄。疫情稍微和緩後，錢貝貝重拾信心，自2021年開始繼續全職做體驗嚮導，至今已經有一年的時間。錢貝貝表示，她不太喜歡把自己看做「地陪」，而是更傾向於介紹自己為旅遊活動策畫人，「我作為本地人，大家找我來玩，我帶他們體驗正宗的當地生活。」

錢貝貝在Airbnb平台上最受歡迎的體驗活動，是「探索維多利亞的隱藏景點」，全程兩小時，每人收25美金，從城市景觀走起，至自然風光結束，一路上給遊客介紹每個地點的歷史和背後小故事，也會給遊客提供本地人才知道的好吃好玩路線推薦。

作為從中國去到加拿大留學之後在本地開始工作的女生，錢貝貝需要全程使用英語帶遊客遊玩、跟他們交流，每日接待來自世界各地的遊客，錢貝貝表示壓力一開始的確很大，但是後來擺正心態，用真誠和熱愛「征服」了大家——在200+條遊客評價裡，錢貝貝獲得了難得的4.92高分(5分滿分)。「要說有什麼秘笈的話，可能是對這份工作的熱情和投入，在短時間內感染到大家吧。」錢貝貝說，她有時候會忘記自己是在工作，而更像是在帶著朋友遊玩自己熟悉的城市，跟他們交朋友，在過程中也是豐富了彼此的生活。有一次，客人聯繫她共同策畫了一場求婚之旅，錢貝貝作為見證人，把情侶帶到森林裡一個浪漫景點，給他們拍照和錄像。

「我覺得帶團能夠給客人帶去價值，就很值得了，賺錢倒不是最重要的。我很多遊客從不同國家來，我在過程中也聽他們的故事。我跟他們說，不僅是我成為了他們經歷的一部分，他們也成為了我在維多利亞生活經歷的一部分。」錢貝貝至今已經帶領600+位國際遊客暢玩維多利亞，許多與她目前仍然在社群媒體 保持聯繫。

如今可以做自己的老闆，掌控自己生活的節奏，錢貝貝有的時候一天帶完一個團後，其餘時間都用來充實自己，堅持健身、養成閱讀習慣、跟三五好友探索加拿大的戶外風光。回顧以前在酒店工作時候「螺絲釘一樣的生活」，錢貝貝坦言，現在自己心態和性格的改變「真的太大了」，把熱愛當事業後，人不僅更加開朗了，也更加自信了。

「不是說上班不好，而是找到適合你的才是最好的。周杰倫的『稻香』有句歌詞不就是這麼說的嗎，『得不到的夢想，換一個就得了。』」