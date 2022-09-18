封面故事／王室焦點中的嬌點 你不知道的女王

2012年，在北愛爾蘭貝爾法斯特博物館舉辦的「女王：藝術與影像」展覽中，一名參觀者駐足觀看藝術家Jamie Reid的作品「天佑女王」（God Save The Queen）。這件作品取材英國龐克搖滾樂團 Sex Pistols在1977年以反君主制的一首單曲封面。 （Getty Images)

世界新聞網worldjournal.com國際新聞頻道中有一個類別「王室這些事」，按字義應是收集全球仍擁有王室的國家之皇家 新聞，但事實上九成的新聞主角多是英國 王室，而且每一則都受歡迎，無論是正面的或負面的訊息。

四歲的路易小王子對於曾祖母「永別了」一事，他說「至少曾祖母（女王）與曾祖父（菲立普親王）在一起了」，暖心新聞高居全網站當天最高點擊；八卦的「靈媒預測查理是短命國王」的新聞，誰會錯過呢；「女王更改遺囑把300件珠寶獨留給她」的新聞，更不會被讀者忽略。

在超市購物，結帳台前的各式刊物，英國王室的人物長期占據封面。

在健康刊物上，立即從長期照護的角度，探討「96歲女王，僅臥床一天」、無「疾」而終、成功老化的現象。

本期周刊繼上期的「致敬：顛覆傳統的他與她（戈巴契夫、黛安娜王妃）」，再度臨時更換封面故事，刊出多數華文媒體未刊出的女王二三事，不管你喜不喜歡女王或王室，周刊提供多元的女王故事以及她一生重要時刻的圖片，做為讀者追憶的題材。

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女王的幽默，007詹姆邦龐德知道、柏靈頓熊也知道，看完文章你也會知道。我們都可以學會幽默地面對熟悉的人和陌生人。

女王的肖像，著名的「生命之光」，為何會閉上眼睛？

女王的電影 ，從小女孩挺父王治療口吃、少女溜出白金漢宮慶祝歐戰勝利，到女王如何面對和處理黛妃之逝，這些電影電視沒看過？先看介紹再來決定要看哪幾部。

女王的愛好，我們似乎不清楚有無女王在溫布頓網賽看台留影的畫面，賽馬場的照片似也不多見；女王在位70年期只有三次未出席「艾普森德比」賽馬活動現場，看了文章才知道。

本期「連連看」，我們採用美聯社的「你應該知道的女王10件事」。45年前的一首單曲「天佑女王」（God Save The Queen），因唱片封面不雅、歌詞內容不當，被列為禁歌，但最後登上英國單曲排行榜第二名；別忘了，連連看之後聽一聽。

「各人的記憶可能有所不同…」面對哈利王子的「家變」，一句話顯示女王的智慧；「永不抱怨、永不解釋」兩原則，則讓女王永保神祕。