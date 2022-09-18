娛樂／那些電影中的「女王們」

英國演員珍妮特查爾斯常飾演伊麗莎白二世女王，圖為她在「王牌大賤諜3：夠MAN吧」的劇照。（取材自IMDb）

在影視網站IMDb上，有伊麗莎白女王出現的影視作品高達26部，比黛妃出現的多16部。它們的類型從劇情片到喜劇再到動畫，以下這幾部電影 富有特色，讓觀眾可藉此走近觸不可及的女王。

王牌大賤諜3：夠MAN吧（Austin Powers in Goldmember）

扮演者：珍妮特查爾斯（Jeannette Charles）

要說哪位伊麗莎白二世扮演者的形象與女王本人最貼近，恐怕非珍妮特查爾斯莫屬。也正是因為如此，她從一位素人成了伊麗莎白二世的特型演員，也在「癩頭四 」（The Rutles，又譯「鼠頭四傳奇之你就缺錢」）等多部影視作品以及廣告片中客串女王一角，前後超過30次，出鏡效果幾可亂真。

「凸搥特派員」中女王遭受威脅的橋段。（取材自IMDb）

凸搥特派員（Johnny English）

扮演者：普魯內拉斯凱爾斯（Prunella Scales）

愛江山更愛美人的比比皆是，但愛江山更愛狗狗絕對世所罕見。豆豆先生系列電影「凸搥特派員」（又譯「憨豆特工」）裡的伊麗莎白二世女王就是這麼一位「仁君」。悍匪拿槍對準她本人，威脅她退位，她不為所動；一看到心愛的柯基犬被槍指著，立刻就簽了退位書。電影情節意在搞笑，但也可見女王對愛犬的深厚感情。

簡亞歷山大在「凱特和威廉：一段王室愛情故事」詮釋的女王優雅又穩健。（取材自IMDb）

凱特 和威廉 ：一段王室愛情故事（William & Catherine: A Royal Romance）

扮演者：簡亞歷山大（Jane Alexander）

雖然這部短劇以平民姑娘凱特和威廉王子的愛情故事為主線，但艾美獎和托尼獎雙料得主簡亞歷山大飾演的伊麗莎白二世還是搶鏡不少。這部劇裡的伊麗莎白二世既具有女王的優雅與穩健，也不失老祖母的睿智與親和力。

動畫：

「小小兵」中的英國女王表情豐富、充滿喜感。（取材自IMDb）

小小兵（Minions）

配音：珍妮佛桑德斯（Jennifer Saunders）

要說銀幕上最可愛的伊麗莎白二世，非「小小兵」（又譯「小黃人大眼萌」）裡的這位莫屬。要說形象，這個角色的臉型、髮型、喜歡的配飾，當然還有鍾愛的柯基犬，都跟女王本人如出一轍。不過，她的誇張的表情卻是從新聞片裡的女王身上完全看不到的。

「辛普森家族」中的女王。（取材自IMDb）

辛普森（The Simpsons）

配音：特蕾絲麥克尼爾（Tress MacNeille）

喜歡拿名人開玩笑的「辛普森」（又譯「辛普森一家」）怎麼捨得放過伊麗莎白二世女王呢？包括出現具體形象和台詞裡提及的，女王總共在這部長壽動畫劇集裡出現過10次，劇中她曾經想要授予湯姆克魯斯（Tom Cruise）爵位，最終授予了艾爾頓強（Elton John），也在辛普森一家去倫敦遊玩時「盡了地主之誼」。

「汽車總動員」中的「女王車」頭頂誇張的鑽石皇冠。（取材自IMDb）

汽車總動員2（Cars 2）

配音：瓦妮莎雷德格雷夫（Dame Vanessa Redgrave）

2011年「汽車總動員2」的上映恰逢凱特與威廉大婚，而片中以英國王室造型打造的汽車形象也成了賣點。這部動畫電影裡的女王頭頂誇張的鑽石皇冠，走的也是幽默路線，甚至還會調侃孫子別被戀愛沖昏頭。

（取材自澎湃新聞）