娛樂／女王與龐德的70年

96歲的英國女王 伊麗莎白二世離開人世,此時此刻,那個在大銀幕上叱吒風雲60年的特務詹姆士龐德 (James Bond)、在007系列電影 中屢屢被反派譏諷為「聯合王國?女王陛下?軍情六處?算了吧,你不覺得這些都太過氣了嗎?」(出自2012年「007:空降危機」(Skyfall,又譯「天幕殺機」);那個令叛徒恨恨不平道:「詹姆士龐德,女王陛下的忠犬,拜託,詹姆斯,把你那該死的槍拿開!」(出自1995年「黃金眼」(GoldenEye))的諜海奇才。他在哪裡?如果此時此刻龐德正坐在泰晤士河畔軍情六處(MI6)自己的辦公室內,會想些什麼呢?

晚上好,龐德先生 她在奧運開幕跳傘

2012年7月27日,倫敦奧運會開幕式當天,一輛倫敦特色的黑色轎車駛進白金漢宮,第六任龐德、演員丹尼爾克雷格(Daniel Craig)一身正裝步入宮廷,女王那兩隻柯基犬搖著尾巴一路隨行。

來到女王的會客廳,女王正在寫字,顯然不想打斷自己的思緒,龐德只好在旁垂手而立。少傾,他看了時間,該啟程了,只好輕輕咳嗽了下,以示提醒。女王扭頭起身,嫻熟地拎起包包,「晚上好啊,龐德先生。」「晚上好,女王陛下。」兩人一前一後來到停機坪,偕同坐上那架早已等候多時的空客直升機。

直升機從數個倫敦地標上空飛過,還特意從吊索處懸掛奧運五環標誌的倫敦塔橋面上低空穿越。夜色中,飛機飛臨開幕式舉辦地上空,滯留盤旋。龐德打開艙門,夜風陣陣。他正想請示,「女王」便第一個跳出轎廂——旋即,夜空中兩朵碩大的英國「米字旗」緩緩降落現場,伴隨著電子樂隊奏出的「龐德序曲」,兩人緩緩飄落在體育場草坪上。顯然也是在致敬007電影「海底城」(The Spy Who Loved Me)中的經典橋段。

開幕式總導演,英國知名導演丹尼鮑伊(Danny Boyle)的這一創意,無疑贏得了世人的滿堂彩。這一似真似幻的演繹,也將杜撰的特工與真實的女王,從流行文化的通俗演義上升為一次國家形象的標準敘事。2012年也是007電影誕生50周年。

新上任龐德登場 她在電影首映站台

2021年9月,電影「007:生死交戰」(No Time to Die,又譯「無暇赴死」)在倫敦舉辦全球首映禮。由於年事已高,伊麗莎白二世沒有親臨,當時的查理王子伉儷和威廉王子夫婦作為王室代表出席。2006年,在丹尼爾克雷格第一次出演「007首部曲:皇家夜總會」(Casino Royale,又譯「皇家賭場」)的首映禮上,女王可是有來,她親自為這個此前飽受爭議的新晉007站台。當時丹尼爾克雷格挺著胸膛,一手背在身後,謙恭而羞澀地主動同女王握手致意。

在飾演這一角色15個年頭後,丹尼爾克雷格為這一系列電影樹立起一個新的標竿,在成功塑造出一名硬朗而不乏人性溫度的詹姆斯龐德後(歷任龐德的風格都不相同,符合時代的命題與召喚),今年1月1日,為了表彰丹尼爾克雷格在電影藝術領域的卓越貢獻,他被授予「最卓越的聖米迦勒及聖喬治勳章」(The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George,CMG)——巧的是,電影中的龐德也曾獲頒CMG勳章。戲裡戲外,角色與演員同獲一項殊榮。

那年龐德誕生 她登基開啟新時代

1952年2月6日,伊麗莎白和丈夫菲利普在訪問肯亞期間遇上父親駕崩,據說她是在一家樹屋旅館得知即將要繼位的消息,隔年,伊麗莎白二世的時代正式開啟。同樣在1953年,在牙買加「黃金眼」別墅退休賦閒的前皇家海軍軍官伊恩佛萊明(Ian Fleming),想把自己在二戰時的傳奇故事婉轉傳世,「那個賤人死了」,叼著心愛的土耳其香煙,他敲下了這麼一行文字——第一本007小說「皇家賭場」由此誕生。

是的,007系列電影誕生至今整60年,而同名小說誕生至今,則同女王在位的時間差可相仿,都是70年。電影當然要比小說的影響力大得多,但不管是小說中還是電影裡,龐德對於女王的態度,一言以蔽之都是略帶調侃卻忠誠而不假辭令的。

對於冷戰時代的四位龐德演員:史恩康納萊(Sean Connery)、喬治拉贊貝(George Lazenby)、羅傑摩爾(Roger Moore)和提摩西達頓(Timothy Dalton)而言,他們飾演的龐德對於女王的態度頗可玩味。出生在蘇格蘭愛丁堡的史恩康納萊,既是首任龐德飾演者,無疑也是最成功的007。

女王選在蘇格蘭拉下人生大幕,或許是她對「聯合王國」最後的奉獻。史恩康納萊卻一直是個近乎蘇格蘭「海外孤忠」般存在的符號。作為蘇格蘭民族黨黨員,該黨支持蘇格蘭獨立運動,史恩康納萊更終其一生不改支持蘇格蘭獨立的政治主張。007電影中,龐德有一句口頭禪「The things I do for England.」(為了英格蘭)史恩康納萊說這話的場合不多,一次還是在一場床戲前,以戲謔地口吻講出。

羅傑摩爾是出演龐德次數最多的演員,也貢獻了銀幕上最為風流倜儻的龐德。

但在現實生活中,他是個十分嚴謹甚至很有些「妻管嚴」的好男人,也不輕易對外公開自己的政治立場。可英國王室第一次公開為007電影站台,就發生在摩爾一任期間:1977年,007電影「海底城」首映禮上,查理王子就曾作為貴賓出席,此後基本上每部007電影的英國首映,王室成員都會到場。

「海底城」的電影開頭,龐德在雪山上被一路追殺,不得已跳下懸崖,觀眾看著他急速下墜……揪心的剎那,傘包展開,一頂碩大的「米字旗」降落傘托起了他,恰如2012年倫敦奧運會開幕式上,丹尼爾克雷格護駕英國女王空降倫敦碗的殊榮。

值得一提的還有,在近年皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan)與丹尼爾克雷格的007任上,他們的領導都是一位女性,茱蒂丹契(Judi Dench)飾演的MI6局長,現已「卸任」。這種對女性領導人情感的興寄,無疑也可以視作當代龐德,對女王陛下的一種感情寄託。

乾杯,女王陛下 第二任龐德謝幕

不該忘記僅出演過一次龐德的澳洲演員喬治拉贊貝,要知道在007電影中(1981年的「最高機密」For Your Eyes Only),曾經出現過時任英國首相柴契爾夫人的形象,卻從來沒敢「僭越」地在大銀幕上,讓龐德和女王陛下同框。第一次就發生在喬治拉贊貝的任上,1969年「女王密使」(On Her Majesty's Secret Service)公映,片中的龐德在和上級M激烈爭吵後,他讓局長秘書幫自己印好只有一句話的辭職信:「正式請辭,即刻生效」。回到辦公室收拾東西準備走人,而當一切收拾停當,他又有些悵然若失,坐在舒適的皮椅中,望著面前牆壁上掛著的伊麗莎白二世掛像。他舉起了手中的酒壺:乾杯,女王陛下。

