娛樂／女王與龐德的70年

伊麗莎白二世（右）和第6任龐德演員丹尼爾克雷格（左）在2012年倫敦奧運會開幕式影片中亮相。（Getty Images）

96歲的英國女王 伊麗莎白二世離開人世，此時此刻，那個在大銀幕上叱吒風雲60年的特務詹姆士龐德 （James Bond）、在007系列電影 中屢屢被反派譏諷為「聯合王國？女王陛下？軍情六處？算了吧，你不覺得這些都太過氣了嗎？」（出自2012年「007：空降危機」（Skyfall，又譯「天幕殺機」）；那個令叛徒恨恨不平道：「詹姆士龐德，女王陛下的忠犬，拜託，詹姆斯，把你那該死的槍拿開！」（出自1995年「黃金眼」（GoldenEye））的諜海奇才。他在哪裡？如果此時此刻龐德正坐在泰晤士河畔軍情六處（MI6）自己的辦公室內，會想些什麼呢？

晚上好，龐德先生 她在奧運開幕跳傘

2012年7月27日，倫敦奧運會開幕式當天，一輛倫敦特色的黑色轎車駛進白金漢宮，第六任龐德、演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）一身正裝步入宮廷，女王那兩隻柯基犬搖著尾巴一路隨行。

來到女王的會客廳，女王正在寫字，顯然不想打斷自己的思緒，龐德只好在旁垂手而立。少傾，他看了時間，該啟程了，只好輕輕咳嗽了下，以示提醒。女王扭頭起身，嫻熟地拎起包包，「晚上好啊，龐德先生。」「晚上好，女王陛下。」兩人一前一後來到停機坪，偕同坐上那架早已等候多時的空客直升機。

直升機從數個倫敦地標上空飛過，還特意從吊索處懸掛奧運五環標誌的倫敦塔橋面上低空穿越。夜色中，飛機飛臨開幕式舉辦地上空，滯留盤旋。龐德打開艙門，夜風陣陣。他正想請示，「女王」便第一個跳出轎廂——旋即，夜空中兩朵碩大的英國「米字旗」緩緩降落現場，伴隨著電子樂隊奏出的「龐德序曲」，兩人緩緩飄落在體育場草坪上。顯然也是在致敬007電影「海底城」（The Spy Who Loved Me）中的經典橋段。

2012年倫敦奧運會開幕式上，「英國女王」跳傘空降奧運會主會場，是開幕式上最抓眼球的一幕。（Getty Images）

開幕式總導演，英國知名導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）的這一創意，無疑贏得了世人的滿堂彩。這一似真似幻的演繹，也將杜撰的特工與真實的女王，從流行文化的通俗演義上升為一次國家形象的標準敘事。2012年也是007電影誕生50周年。

新上任龐德登場 她在電影首映站台

2021年9月，電影「007：生死交戰」（No Time to Die，又譯「無暇赴死」)在倫敦舉辦全球首映禮。由於年事已高，伊麗莎白二世沒有親臨，當時的查理王子伉儷和威廉王子夫婦作為王室代表出席。2006年，在丹尼爾克雷格第一次出演「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale，又譯「皇家賭場」）的首映禮上，女王可是有來，她親自為這個此前飽受爭議的新晉007站台。當時丹尼爾克雷格挺著胸膛，一手背在身後，謙恭而羞澀地主動同女王握手致意。

2006年11月14日，007系列電影《007首部曲：皇家夜總會》舉行盛大首映禮，英國女王也親臨首映禮。（Getty Images）

在飾演這一角色15個年頭後，丹尼爾克雷格為這一系列電影樹立起一個新的標竿，在成功塑造出一名硬朗而不乏人性溫度的詹姆斯龐德後（歷任龐德的風格都不相同，符合時代的命題與召喚），今年1月1日，為了表彰丹尼爾克雷格在電影藝術領域的卓越貢獻，他被授予「最卓越的聖米迦勒及聖喬治勳章」（The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George，CMG）——巧的是，電影中的龐德也曾獲頒CMG勳章。戲裡戲外，角色與演員同獲一項殊榮。

那年龐德誕生 她登基開啟新時代

1952年2月6日，伊麗莎白和丈夫菲利普在訪問肯亞期間遇上父親駕崩，據說她是在一家樹屋旅館得知即將要繼位的消息，隔年，伊麗莎白二世的時代正式開啟。同樣在1953年，在牙買加「黃金眼」別墅退休賦閒的前皇家海軍軍官伊恩佛萊明（Ian Fleming），想把自己在二戰時的傳奇故事婉轉傳世，「那個賤人死了」，叼著心愛的土耳其香煙，他敲下了這麼一行文字——第一本007小說「皇家賭場」由此誕生。

007原著小說作者伊恩佛萊明（前中）和第一任007主角史恩康納萊（後）會面。（取材自IMDb）

是的，007系列電影誕生至今整60年，而同名小說誕生至今，則同女王在位的時間差可相仿，都是70年。電影當然要比小說的影響力大得多，但不管是小說中還是電影裡，龐德對於女王的態度，一言以蔽之都是略帶調侃卻忠誠而不假辭令的。

對於冷戰時代的四位龐德演員：史恩康納萊（Sean Connery）、喬治拉贊貝（George Lazenby）、羅傑摩爾（Roger Moore）和提摩西達頓（Timothy Dalton）而言，他們飾演的龐德對於女王的態度頗可玩味。出生在蘇格蘭愛丁堡的史恩康納萊，既是首任龐德飾演者，無疑也是最成功的007。

蘇格蘭演員史恩康納萊1962年起曾主演過6部龐德系列電影和1部別傳。圖為「來自俄羅斯的愛情」劇照。（取材自IMDb）

女王選在蘇格蘭拉下人生大幕，或許是她對「聯合王國」最後的奉獻。史恩康納萊卻一直是個近乎蘇格蘭「海外孤忠」般存在的符號。作為蘇格蘭民族黨黨員，該黨支持蘇格蘭獨立運動，史恩康納萊更終其一生不改支持蘇格蘭獨立的政治主張。007電影中，龐德有一句口頭禪「The things I do for England.」（為了英格蘭）史恩康納萊說這話的場合不多，一次還是在一場床戲前，以戲謔地口吻講出。

羅傑摩爾是出演龐德次數最多的演員，也貢獻了銀幕上最為風流倜儻的龐德。

但在現實生活中，他是個十分嚴謹甚至很有些「妻管嚴」的好男人，也不輕易對外公開自己的政治立場。可英國王室第一次公開為007電影站台，就發生在摩爾一任期間：1977年，007電影「海底城」首映禮上，查理王子就曾作為貴賓出席，此後基本上每部007電影的英國首映，王室成員都會到場。

「海底城」的電影開頭，龐德在雪山上被一路追殺，不得已跳下懸崖，觀眾看著他急速下墜……揪心的剎那，傘包展開，一頂碩大的「米字旗」降落傘托起了他，恰如2012年倫敦奧運會開幕式上，丹尼爾克雷格護駕英國女王空降倫敦碗的殊榮。

值得一提的還有，在近年皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）與丹尼爾克雷格的007任上，他們的領導都是一位女性，茱蒂丹契（Judi Dench）飾演的MI6局長，現已「卸任」。這種對女性領導人情感的興寄，無疑也可以視作當代龐德，對女王陛下的一種感情寄託。

澳洲演員喬治拉贊貝僅演出一部龐德電影「女王密使」。（取材自IMDb）

乾杯，女王陛下 第二任龐德謝幕

不該忘記僅出演過一次龐德的澳洲演員喬治拉贊貝，要知道在007電影中（1981年的「最高機密」For Your Eyes Only），曾經出現過時任英國首相柴契爾夫人的形象，卻從來沒敢「僭越」地在大銀幕上，讓龐德和女王陛下同框。第一次就發生在喬治拉贊貝的任上，1969年「女王密使」（On Her Majesty's Secret Service）公映，片中的龐德在和上級M激烈爭吵後，他讓局長秘書幫自己印好只有一句話的辭職信：「正式請辭，即刻生效」。回到辦公室收拾東西準備走人，而當一切收拾停當，他又有些悵然若失，坐在舒適的皮椅中，望著面前牆壁上掛著的伊麗莎白二世掛像。他舉起了手中的酒壺：乾杯，女王陛下。

1969年「女王密使」劇照。喬治拉贊貝飾演的龐德舉起酒壺向女王掛像致意。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）