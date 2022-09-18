生活／父子餐館熄燈 1甲子回味

餐廳內部掛有許多令人懷念的歷史老照片。(記者陳曼玲攝影)

在明尼蘇達州布魯明頓市(Bloomington)開業已有64年之久的David Fong's中餐館 ，8月31日永久停業，這家經營超過一甲子的餐館，是雙城地區經營最久的家族餐廳之一，可說是當地中餐發展史的代表，也是無數人最難忘的兒時味道。

David Fong's在該市多次獲得年度最佳餐廳，2005年曾入選明州 第一次成立的餐廳業名人堂，2006年獲選「中華百佳」全美前100大中餐館。梅忠和父子在餐館接受訪問時說，餐館能夠經營這麼久，成功祕訣就是要融入當地社群，並積極回饋。

停業前餐廳只提供晚餐，因此每天預約滿檔。下午4點鐘不到，沒預約的顧客就在餐廳門外排滿等候入內用餐，當中有許多數十年的忠實顧客，對這裡充滿家族聚會、婚禮活動等回憶，紛紛前來對經營餐廳的梅忠和(David Fong)、梅仲仁(Edward Fong)父子表達感謝他們對這個社區中多年來的貢獻。

高齡88歲的餐館東主梅忠和笑容可掬，跟他說過話的人沒有不被他的活力健談所吸引，老顧客也變成了好朋友，來餐廳吃飯好像家人見面一般。

梅忠和不僅與老顧客建立友誼，餐廳裡長年工作的廚師和員工都非常喜愛在這裡工作，其中一名跑堂50年的美國老女服務生，也隨著餐廳停業而跟著退休 ，可見梅式父子待員工親切如家人。

根據1987年的明尼亞波利斯星壇報(Minneapolis Star and Tribune)報導，梅忠和的父親(Lee)取得美國公民身分後，在明尼亞波利斯市經營梅式餐館(Moy's Cafe)有成，得以寄錢回中國老家；但二次大戰爆發後，他與家人失去聯繫，經濟援助也頓時斷絕，當年只有9歲的梅忠和為了補貼家用，就在村落裡販賣母親做的餅乾與茶水，算是他第一次做生意。

後來梅忠和的父親攢夠了錢，1949年把妻子和15歲的梅忠和與妹妹接到美國。他們從西雅圖入關時正值感恩節，海關移民單位休假，因此母子三人被送到市監獄裡住了五天。當時梅忠和生平第一次吃到火雞肉，感到非常新奇。

梅忠和創業時的菜色仍廣受歡迎，其中有芙蓉蛋和雞肉炒麵。(記者陳曼玲攝影)

梅忠和1954年加入陸軍不久前到加州去探望叔叔，叔叔開的餐廳裡有個中國廚師的女兒黃秋芳(Helen)和梅忠和同年，經長輩要求帶著梅忠和四處參觀，兩人之後談起戀愛來，常常通信聯絡，1956年梅忠和退伍，兩人1957年結婚，之後陸續養育了六個孩子。

梅忠和喜愛繪畫，在退伍後曾到明州當伍迪大學(Dunwoody College)學習機械製圖有一年的時間，但在老大梅仲仁出生後，他說自己想當個負責任的父親，因此準備開餐館來賺錢養家。

他回憶1958年時住在明尼亞波利斯市，與妻子開車想去富田市(Richfield)找店面，當時因為下雨而迷路，就在停車問路時，梅忠和抬頭瞧見在布魯明頓市的舊薛克毘路(Old Shakopee Rd)上一間500平方呎的小店面要出租，他趕忙聯絡簽約，開始了他自己的外帶生意。當年店裡僅賣四道菜：雞肉炒麵、炒飯、春捲和芙蓉蛋，他還記得第一天收入僅20元。但梅忠和一點都不氣餒，繼續努力經營，生意也愈做愈好；1966年餐館搬到四條街以外的現址擴大營業，他還自己設計了餐廳外觀與內部裝潢。

梅忠和設計的餐廳外觀有漆著紅色的屋簷，象徵中式建築的牌坊，使餐廳成了該市的地標。走進餐廳裡有散發柔和燈光的白色燈籠，牆壁上貼有他從台灣買來的壁紙，處處流露出他的設計巧思。由於父子倆都喜歡運動，經常贊助壘球、曲棍球、棒球、美式足球、保齡球等社團。牆上掛滿了梅忠和曾贊助的學校、教會、慈善機構等單位來的感謝狀、新聞雜誌報導、年度最佳餐廳獎牌與老照片等。

梅忠和除了贊助該市各種慈善團體與運動單位，在1972年的第一次以中國文化為主題的明尼亞波利斯市的「水上一夏紀念」(Minneapolis Aquatennial)活動中，他在社區募集基金豎立中國城牌坊，並贊助舊金山的舞蹈團來明州表演，還從香港採購舞龍舞獅服裝道具親自下海表演，後來每年在餐廳過農曆年時都繼續表演。他說當年還邀請曾任副總統、明州出生的翰福瑞(Hubert Humphrey)來參加活動，當翰福瑞回應邀請，與六個隨滬突然出現在他的餐館，讓他非常高興。

大兒子梅仲仁表示，David Fong's餐館在他兩個月大時由父親創立，「我今年64歲，等於我一輩子都在這家餐館度過」，他從14歲開始在父親的餐廳幫忙，從洗碗、服務生、酒保到廚師都做過，他說自己希望追隨父親的腳步，完全沒有後悔地做了50年，直到近年父親希望他退休好享受兒孫之福。

梅仲仁接受地方電視台採訪時感性地說，餐廳不是歇業，而是慶祝他們退休，「雖然餐廳熄燈，但回饋社區不會打烊」，兩人結束餐館後，將投入更多服務鄰里與慈善工作。梅仲仁也對懷念梅式口味的顧客們說，他的弟妹各自經營中餐館，會把梅式口味繼續傳承下去。

梅忠和有13個孫子和5個曾孫，他身體相當硬朗，這可能與熱中打高爾夫有關。他謙稱自己很幸運，多年前曾在高爾夫俱樂部贏得該俱樂部成立有史以來的「一桿進洞」獎，還獲得5000元的高爾夫球車一台。

梅忠和平時熱心公益，早期開餐廳時，雖然身上只有500元，仍大方捐出300元給該市運動員協會。他曾在1975年到1981年連續擔任兩屆全美梅氏總會的主席，服務紐約、華府、波士頓、佛州、芝加哥的鄉親，並長期捐款給台山母校。梅仲仁也「子承父業」在今年6月當選全美梅氏總會主席。停業幾周前餐館慶祝開業64年，還捐了6400元給布魯明頓市的警察局和消防隊。