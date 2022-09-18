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星座／9月18日至9月24日運勢 獅子座 迎來好運 雙子座 好奇傷己

科技紫微網

9月18日至9月24日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★☆☆☆☆

本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點兒也難不倒你。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

水瓶座

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：象牙白

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

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