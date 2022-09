吃貨／「美國最賺錢家庭主婦」瑪莎史都華餐廳 拉斯維加斯開業

瑪莎‧史都華被封為「美國最會賺錢的家庭主婦」。(Getty Images)

被封為「美國最會賺錢的家庭主婦」的瑪莎‧史都華(Martha Stewart),以自己為品牌販售「有品味的生活態度」,成功締造橫跨出版與網購的王國。2004年股票 內線交易事件,曾讓瑪莎‧史都華入獄、沉寂一段時間,之後她繼續拓展事業版圖,今年高齡81歲的瑪莎又有了新的事業—The Bedford餐廳,日前在拉斯維加斯賭場巴黎度假村盛大開幕。瑪莎表示,這家餐廳是以她在紐約貝德福(Bedford)的莊園為藍本,設計出這家風味獨特的餐廳。

儘管瑪莎涉足從炊具到食譜 、雜誌、出版書籍等事業。但在這之前,從未開過餐廳,隨著她在巴黎度假村開設的The Bedford餐廳,她的頭銜又增加了餐廳老闆這一項。

瑪莎在記者會上表示,她很高興餐廳能在拉斯維加斯巴黎度假村開幕,這是她的第一家餐廳。她與整個團隊不眠不休地努力,希望將她在紐約貝德福的莊園用餐氛圍引介至拉斯維加斯。瑪莎說,她認為,遊客會被他們的創意所吸引,因為這些都是她在自己家中為家人和朋友所提供的菜餚。

The Bedford餐廳是由瑪莎和她的團隊共同開發,菜單採用當地的新鮮食材,烹煮出各式創意料理。瑪莎的粉絲們還可以在現場享用到瑪莎蒂尼雞尾酒、瑪莎麗塔雞尾酒等不同風味的飲品。

The Bedford餐廳從裝飾到菜單,都有著瑪莎濃濃的個人風格。「在這裡可以吃到我家的菜餚,這是根據多年來我的家族世代相傳的食譜做出來的,」瑪莎在接受訪問時說,「包括媽媽教我做的餃子 ,也會出現在菜單上」。這個名為Martha's Pierogis的餃子,內餡由馬鈴薯和奶油組成,還可選擇添加魚子醬和酸奶油。