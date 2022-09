娛樂／保羅海吉斯性侵案 山達基教搞的鬼？

加拿大知名電影導演、編劇保羅海吉斯今年6月在義大利捲入性侵案疑雲。(Getty Images)

今年69歲的加拿大電影人保羅海吉斯(Paul Haggis)2006年曾憑藉自編自導的「衝擊效應」(Crash,又譯「撞車」)榮膺奧斯卡最佳影片獎,他今年6月在義大利 出席影展 活動時,突然因性侵 罪行而被當地警方逮捕,令外界震驚。經長達一個半月的調查取證和法庭論辯,上訴法院的三位法官做出判決,恢復了保羅海吉斯的自由之身。

保羅海吉斯是知名導演與編劇,曾執筆「登峰造擊」(Million Dollar Baby,又譯「百萬美元寶貝」)、「硫磺島的英雄們」(Flags of Our Fathers,又譯「父輩的旗幟」)、「007首部曲:皇家夜總會」(Casino Royale,又譯「007:大戰皇家賭場」)、「007量子危機」(Quantum of Solace,又譯「007:大破量子危機」)等電影劇本。這一次的義大利之行,海吉斯原定參加Allora影展的大師講堂,該影展今年是首度舉辦,發起者正是海吉斯以及義大利資深電影記者Silvia Bizio(美國金球獎評委)等人。海吉斯通過自己的廣泛人脈,邀請到瑪麗莎托梅(Marisa Tomei)、艾德華諾頓(Edward Norton)、麥特狄倫(Matt Dillon)、馬丁坎貝爾(Martin Campbell)等歐美影視圈的大名人來做嘉賓,他自己原本也會在影展期間參加大師講座,可說是這一屆影展的中流砥柱。

不料,就在影展正式開始之前,海吉斯卻忽然成了強姦案嫌犯,被當地警方逮捕,不僅影展活動全部取消,就連他同樣在電影圈工作的子女詹姆斯海吉斯(James Haggis)、阿麗莎海吉斯(Alissa Haggis)原本要參加的幾個影展講座活動,也都受牽連而被取消。

自願陪睡?脅迫性侵?

據悉,性侵案的受害者是一名28歲的英國女性,警方未對外界透露她的姓名和職業。兩人據說是在4月底的一個喜劇影展上認識的,海吉斯是該影展的評委。按照海吉斯辯護律師的說法,該名女子平時也都從事表演工作,夢想能夠成為下一位龐德女郎,因為知道海吉斯當過兩部007系列電影的編劇,因此主動提出為海吉斯提供陪睡服務,以換得未來的演出機會。

兩人6月12日來到度假勝地奧斯圖尼(Ostuni)會合,之後在同一賓館房間內,共同度過三天時間。根據該名女性的說法,海吉斯在此期間多次對她性侵,隨後還在6月15日清晨駕車去了當地機場,把她扔在那裡。「我被性侵了好幾天,」她告訴義大利檢方,「我們原本說的是要合作拍電影,結果他卻性侵了我,從星期天強姦到星期三。」

孤身一人的她,在清晨時分人跡稀少的義大利機場內,顯得格外突兀,很快便引起服務人員的注意。隨後,當地警方趕到,將她送去醫院。6月19日,義大利警方以強姦罪名逮捕海吉斯,要求其不得離開下榻的奧斯圖尼賓館房間。

此後,辯護律師代表海吉斯接受媒體訪問時,始終堅持當事人清白無罪,兩人之間雖確實存在性關係,但均屬你情我願,絕不涉及暴力威逼。而且,海吉斯律師拿出了最直接的證據:第一時間負責接待該名女性的當地醫院所出具的驗傷報告裡,明確指出其並未受傷,也沒有任何被施加過暴力或是性侵的痕跡。7月初,義大利地方法院法官下令解除海吉斯的居家限制令,但為了自證清白,海吉斯決定繼續留在當地。

一周之後,義大利檢方重新提出申請,要求恢復海吉斯的居家限制令,理由是案情尚未徹底釐清,嫌疑人仍有潛逃可能,而為示鄭重起見,法官也予以批准,但也駁回了檢察官要求正式立案起訴的要求,理由是證據不足。在此背景下,檢察官又將該案送去了更高一級的省上訴法院,三位法官最終還是做出了不予立案的決定。截至8月,海吉斯依然還留在義大利當地,而檢方暫時也並未公開承認失敗,但依照目前的案情和證據情況,既然已先後有四位法官認定海吉斯實屬無辜,恐怕再要重新啟動刑事調查的可能性,相當渺茫。

不認性侵 只認「愚蠢」

事發後,海吉斯僅在7月初接受過一次當地媒體的採訪,除繼續為自己辯白外,他也坦承確實犯了兩個錯誤。「允許某個我都不怎麼認識的人直接過來找我,這是我犯下的第一個錯誤;實在是太愚蠢了。」他告訴義大利「共和報」記者,「第二個錯誤則是,當我遇上某些事情,覺得很不舒服,決定結束和她之間的這一切時,我選擇了主動陪同她去機場,而且比她航班預訂起飛時間提前了幾小時就到了機場。」

按照海吉斯的說法,現在回頭細想,他覺得對方打從一開始就很可疑。「我看了她接受警方調查的畫面,看上去很有準備,像是預先排練過一樣,完全不像他們說的那樣精神崩潰,受到了很大打擊。暫時我當然是沒有證據,但從我當年和山達基教會(Church of Scientology,又譯「科學教」)打交道那麼多年的經驗來看,我相信這幫人什麼事情都能做得出來。對於公開批評他們的人,山達基教會不惜手段毀掉你的名節、事業和家庭。」

高調退出 與山達基結仇

山達基教會明年即將迎來創辦70週年大慶,雖然歷年來爭議不斷,但也憑著湯姆克魯斯(Tom Cruise)等大牌信徒的名人效應,始終屹立不倒。在好萊塢,除「阿湯哥」之外,約翰屈伏塔(John Travolta)、伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss)、大導演史丹利庫柏力克(Stanley Kubrick)的女兒薇薇安庫柏力克(Vivian Kubrick)等也都是其忠實信徒。

而青少年時代本是無神論者的保羅海吉斯,在成年後加入了加拿大安大略當地的山達基教會,從22歲直至56歲。2009年10月,受到教會反對同性婚姻立場的刺激,早已對該組織心生不滿的海吉斯憤然選擇高調退出,令山達基教顏面掃地。於是——按照海吉斯本人的說法——也引來了該組織的暗中報復。

2017年,在好萊塢從事電影宣傳工作的Haleigh Breest將保羅海吉斯告上法庭,稱其在2013年時曾性侵自己。消息曝光後,又有三名不願公開身分的女性做出相似指控。有一位電影工作人員1996年在參與宣傳一檔電視節目時與海吉斯相識,她指控後者強迫自己為他口交,隨後還性侵了她。之所以那麼多年一直保持沉默,是擔心沒人會相信自己的說法,而且海吉斯也威脅說,一旦她那麼做,會讓她的電影事業徹底終結。另一位指控者則表示,自己因為工作關係而進入海吉斯的辦公室,卻遭到後者強行索吻,最後好不容易才逃出了魔掌。按照這名指控者的說法,身為人夫的海吉斯當時還告訴她,自己和妻子早就約法三章,他婚內出軌,妻子也不會有任何意見。第三位指控者表示,2015年時海吉斯也曾強吻過她。

還有性侵官司未定案

至於海吉斯本人,對於上述說辭一概否認,並且暗示這是山達基教在對他報復,而同樣有著脫離山達基教經歷的電視演員莉亞蕾米妮(Leah Remini)以及前山達基教會高層Mike Rinder,都在事發後力挺海吉斯的清白無辜。2019年7月,受理此案的紐約法院要求海吉斯提供DNA樣本用於案情勘驗。此後,因為疫情關係,案件審理被一推再推,目前定在今年10月正式開庭。看來,即便能從義大利全身而退,至少已有三年半未有新作問世的保羅海吉斯,也很難心情放鬆起來。

