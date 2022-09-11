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娛樂／保羅海吉斯性侵案 山達基教搞的鬼？

娛樂新聞組
加拿大知名電影導演、編劇保羅海吉斯今年6月在義大利捲入性侵案疑雲。（Getty Images）
加拿大知名電影導演、編劇保羅海吉斯今年6月在義大利捲入性侵案疑雲。（Getty Images）

今年69歲的加拿大電影人保羅海吉斯（Paul Haggis）2006年曾憑藉自編自導的「衝擊效應」（Crash，又譯「撞車」）榮膺奧斯卡最佳影片獎，他今年6月在義大利出席影展活動時，突然因性侵罪行而被當地警方逮捕，令外界震驚。經長達一個半月的調查取證和法庭論辯，上訴法院的三位法官做出判決，恢復了保羅海吉斯的自由之身。

保羅海吉斯是知名導演與編劇，曾執筆「登峰造擊」（Million Dollar Baby，又譯「百萬美元寶貝」）、「硫磺島的英雄們」（Flags of Our Fathers，又譯「父輩的旗幟」）、「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale，又譯「007：大戰皇家賭場」）、「007量子危機」（Quantum of Solace，又譯「007：大破量子危機」）等電影劇本。這一次的義大利之行，海吉斯原定參加Allora影展的大師講堂，該影展今年是首度舉辦，發起者正是海吉斯以及義大利資深電影記者Silvia Bizio（美國金球獎評委）等人。海吉斯通過自己的廣泛人脈，邀請到瑪麗莎托梅（Marisa Tomei）、艾德華諾頓（Edward Norton）、麥特狄倫（Matt Dillon）、馬丁坎貝爾（Martin Campbell）等歐美影視圈的大名人來做嘉賓，他自己原本也會在影展期間參加大師講座，可說是這一屆影展的中流砥柱。

保羅海吉斯2006年曾憑藉自編自導的「衝擊效應」榮膺奧斯卡最佳影片與最佳原創劇本...
保羅海吉斯2006年曾憑藉自編自導的「衝擊效應」榮膺奧斯卡最佳影片與最佳原創劇本獎。（Getty Images）
「衝擊效應」電影海報。（取材自IMDb）
「衝擊效應」電影海報。（取材自IMDb）

不料，就在影展正式開始之前，海吉斯卻忽然成了強姦案嫌犯，被當地警方逮捕，不僅影展活動全部取消，就連他同樣在電影圈工作的子女詹姆斯海吉斯（James Haggis）、阿麗莎海吉斯（Alissa Haggis）原本要參加的幾個影展講座活動，也都受牽連而被取消。

自願陪睡？脅迫性侵？

據悉，性侵案的受害者是一名28歲的英國女性，警方未對外界透露她的姓名和職業。兩人據說是在4月底的一個喜劇影展上認識的，海吉斯是該影展的評委。按照海吉斯辯護律師的說法，該名女子平時也都從事表演工作，夢想能夠成為下一位龐德女郎，因為知道海吉斯當過兩部007系列電影的編劇，因此主動提出為海吉斯提供陪睡服務，以換得未來的演出機會。

龐德電影系列中的「007首部曲：皇家夜總會」（左圖）、「007量子危機」（右圖）...
龐德電影系列中的「007首部曲：皇家夜總會」（左圖）、「007量子危機」（右圖）劇本皆是出自保羅海吉斯之手。（取材自IMDb）

兩人6月12日來到度假勝地奧斯圖尼（Ostuni）會合，之後在同一賓館房間內，共同度過三天時間。根據該名女性的說法，海吉斯在此期間多次對她性侵，隨後還在6月15日清晨駕車去了當地機場，把她扔在那裡。「我被性侵了好幾天，」她告訴義大利檢方，「我們原本說的是要合作拍電影，結果他卻性侵了我，從星期天強姦到星期三。」

孤身一人的她，在清晨時分人跡稀少的義大利機場內，顯得格外突兀，很快便引起服務人員的注意。隨後，當地警方趕到，將她送去醫院。6月19日，義大利警方以強姦罪名逮捕海吉斯，要求其不得離開下榻的奧斯圖尼賓館房間。

此後，辯護律師代表海吉斯接受媒體訪問時，始終堅持當事人清白無罪，兩人之間雖確實存在性關係，但均屬你情我願，絕不涉及暴力威逼。而且，海吉斯律師拿出了最直接的證據：第一時間負責接待該名女性的當地醫院所出具的驗傷報告裡，明確指出其並未受傷，也沒有任何被施加過暴力或是性侵的痕跡。7月初，義大利地方法院法官下令解除海吉斯的居家限制令，但為了自證清白，海吉斯決定繼續留在當地。

一周之後，義大利檢方重新提出申請，要求恢復海吉斯的居家限制令，理由是案情尚未徹底釐清，嫌疑人仍有潛逃可能，而為示鄭重起見，法官也予以批准，但也駁回了檢察官要求正式立案起訴的要求，理由是證據不足。在此背景下，檢察官又將該案送去了更高一級的省上訴法院，三位法官最終還是做出了不予立案的決定。截至8月，海吉斯依然還留在義大利當地，而檢方暫時也並未公開承認失敗，但依照目前的案情和證據情況，既然已先後有四位法官認定海吉斯實屬無辜，恐怕再要重新啟動刑事調查的可能性，相當渺茫。

不認性侵 只認「愚蠢」

事發後，海吉斯僅在7月初接受過一次當地媒體的採訪，除繼續為自己辯白外，他也坦承確實犯了兩個錯誤。「允許某個我都不怎麼認識的人直接過來找我，這是我犯下的第一個錯誤；實在是太愚蠢了。」他告訴義大利「共和報」記者，「第二個錯誤則是，當我遇上某些事情，覺得很不舒服，決定結束和她之間的這一切時，我選擇了主動陪同她去機場，而且比她航班預訂起飛時間提前了幾小時就到了機場。」

按照海吉斯的說法，現在回頭細想，他覺得對方打從一開始就很可疑。「我看了她接受警方調查的畫面，看上去很有準備，像是預先排練過一樣，完全不像他們說的那樣精神崩潰，受到了很大打擊。暫時我當然是沒有證據，但從我當年和山達基教會（Church of Scientology，又譯「科學教」）打交道那麼多年的經驗來看，我相信這幫人什麼事情都能做得出來。對於公開批評他們的人，山達基教會不惜手段毀掉你的名節、事業和家庭。」

高調退出 與山達基結仇

山達基教會明年即將迎來創辦70週年大慶，雖然歷年來爭議不斷，但也憑著湯姆克魯斯（Tom Cruise）等大牌信徒的名人效應，始終屹立不倒。在好萊塢，除「阿湯哥」之外，約翰屈伏塔（John Travolta）、伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）、大導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的女兒薇薇安庫柏力克（Vivian Kubrick）等也都是其忠實信徒。

而青少年時代本是無神論者的保羅海吉斯，在成年後加入了加拿大安大略當地的山達基教會，從22歲直至56歲。2009年10月，受到教會反對同性婚姻立場的刺激，早已對該組織心生不滿的海吉斯憤然選擇高調退出，令山達基教顏面掃地。於是——按照海吉斯本人的說法——也引來了該組織的暗中報復。

湯姆克魯斯是山達基教最知名的教徒。（Getty Images）
湯姆克魯斯是山達基教最知名的教徒。（Getty Images）
伊莉莎白摩斯是山達基教的忠實信徒。（Getty Images）
伊莉莎白摩斯是山達基教的忠實信徒。（Getty Images）

2017年，在好萊塢從事電影宣傳工作的Haleigh Breest將保羅海吉斯告上法庭，稱其在2013年時曾性侵自己。消息曝光後，又有三名不願公開身分的女性做出相似指控。有一位電影工作人員1996年在參與宣傳一檔電視節目時與海吉斯相識，她指控後者強迫自己為他口交，隨後還性侵了她。之所以那麼多年一直保持沉默，是擔心沒人會相信自己的說法，而且海吉斯也威脅說，一旦她那麼做，會讓她的電影事業徹底終結。另一位指控者則表示，自己因為工作關係而進入海吉斯的辦公室，卻遭到後者強行索吻，最後好不容易才逃出了魔掌。按照這名指控者的說法，身為人夫的海吉斯當時還告訴她，自己和妻子早就約法三章，他婚內出軌，妻子也不會有任何意見。第三位指控者表示，2015年時海吉斯也曾強吻過她。

還有性侵官司未定案

至於海吉斯本人，對於上述說辭一概否認，並且暗示這是山達基教在對他報復，而同樣有著脫離山達基教經歷的電視演員莉亞蕾米妮（Leah Remini）以及前山達基教會高層Mike Rinder，都在事發後力挺海吉斯的清白無辜。2019年7月，受理此案的紐約法院要求海吉斯提供DNA樣本用於案情勘驗。此後，因為疫情關係，案件審理被一推再推，目前定在今年10月正式開庭。看來，即便能從義大利全身而退，至少已有三年半未有新作問世的保羅海吉斯，也很難心情放鬆起來。

（取材自澎湃新聞）

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