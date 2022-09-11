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娛樂／非裔丈夫魂斷槍下 日嘻哈女王挺BLM

陳韻涵
Awich在日本搖滾音樂節上飆嗓嘶吼。（Getty Images）
Awich在日本搖滾音樂節上飆嗓嘶吼。（Getty Images）

自詡為「嘻哈女王」的日本歌手Awich上月中旬在東京音樂節上表演，透過音樂訴說她戲劇性的人生。曾經的沖繩叛逆少女到亞特蘭大求學並結識非裔丈夫，丈夫卻在女兒年幼時魂斷槍下；Awich隻身帶著幼女返回日本，在教養之餘仍不忘自己對音樂的熱忱，兼顧演唱事業與家庭。Awich以自身經歷倡議槍械管制，並鼓勵女性實現自我夢想，不受殘酷現實與家庭責任束縛。

Awich今春第一次在東京最著名的綜合體育既表演會場「日本武道館」（Nippon Budokan）飆嗓，8月中旬則應邀前往在千葉縣千葉市（Chiba）蘇我運動公園（Soga Sports Park）舉行的日本搖滾音樂節（Rock in Japan Festival）演出。她以自身經驗鼓勵粉絲，「接受每個人的故事，因為這些故事賦予我們面對世界的勇氣」。

日本搖滾音樂節的歌迷享受Awich演唱會的氛圍。（Getty Images）
日本搖滾音樂節的歌迷享受Awich演唱會的氛圍。（Getty Images）

現年35歲的Awich表示，名字取自「Asian wish child」的縮寫；她自述學生時代開始接觸嘻哈音樂，並在日本最南端的夜店駐唱。

Awich 14歲時第一次在饒舌歌手的合輯「Orion Beat」中獻聲，2006年發行單曲「內在探索」（Inner Research），並在留學美國期間發行首張錄音室專輯「Asian wish child」。

2022年對Awich堪稱突破性的一年，她與唱片公司簽約並發行了首張正式的商業專輯「女王國度」（Queendom），拍攝「時尚」（Vogue）雜誌企畫，並站上武道館舞台。  

Awich說：「長久以來，這一直是我的夢想，我進出音樂領域甚至一度想放棄。有很長一段時間，我無法自稱（嘻哈）女王，差得遠。」

Awich難掩激動情緒地說：「對我而言，這是一個很棒的契機，不僅對那些與我的音樂密切相關的粉絲和樂迷們，還有我的歌和歌詞，真的很不可思議。」  

Awich的專輯名稱可追溯自她19歲時前往亞特蘭大求學，並結識非裔夫婿，並在先生死於槍下後，獨自帶著女兒回到日本。她說：「這整首歌描寫的就是我的人生，壓縮在一、兩分鐘內，我每次演唱時，情緒起伏都很劇烈，就像搭乘雲霄飛車。」

在舞台上，她沉著冷靜、快樂的隨樂曲搖擺，自豪她給日本音樂界捎來「不同的能量」。她大膽表述對她而言至關重要的事，包括表態支持並曾參與非裔人權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），並透過6月發表的「覺醒」（AWAKE）一曲發聲，盼能喚起各界對於這項社會議題的關注。除了人權問題外，Awich也抨擊日本社會認為日本女性就應該甜美可愛的想法。

沖繩成長 來美求學嫁非裔罪犯

本名浦崎安紀子（Akiko Urasaki）的Awich 1986年在沖繩出生成長，父親是名教師，母親則是廚師，她自述老家房子雖然很大，四周卻環繞著墳墓。

Awich自述「兒時叛逆，晚上經常不睡覺，因為沖繩是充滿靈性的地方」，「每個夜晚當我試圖闔眼睡覺，我就會感覺有東西在我的房間裡，所以我乾脆徹夜寫歌」。

14時，Awich偶然聽見美國傳奇饒舌歌手圖帕克（Tupac，有時簡寫為2Pac）的唱片「萬眾矚目」（All Eyez on Me）一曲之後，便愛上嘻哈並為之著迷；Awich深入研究圖帕克的曲調和歌詞，並將她自己的日常與生活故事寫成詩或歌詞。

圖帕克完整藝名為圖帕克夏庫爾（Tupac Shakur），本名則是克魯克斯（Lesane Parish Crooks），他是非裔西岸嘻哈音樂人、詩人和演員，1996年遭槍擊身亡，得年25歲。

19歲那年，Awich隻身前往亞特蘭大學商，部分因為她在沖繩的「美國文化氛圍中成長」，沖繩至今仍是大多數駐日美軍及其基地的駐紮地。Awich表示，「對小孩子而言，只會看到基地的操場，色彩繽紛且很大，人們都很外向且友善」，但長大後，Awich描述沖繩人對駐日美軍的看法「矛盾且複雜」，「這就是沖繩，每件事都相互牴觸」。

Awich留學亞特蘭大期間，與一位美國非裔男子結婚，此人屢次進出監獄；兩人育有一女，一家人原本計畫在她學成後一起回到日本，孰料命運弄人，她的老公在槍擊案中喪命，而幼女嗷嗷待哺。悲痛的Awich獨自帶著稚齡女兒回到日本，她自述有兩年的時間「感覺孤單且不知所措」。

Awich「“UNITY” Japan for Black Lives Matt...
Awich「“UNITY” Japan for Black Lives Matter」的MV中出現過往生活的甜蜜畫面。（Youtube截圖）

喪偶低潮 靠「沖繩歷史勇氣」走出

Awich持續透過寫歌抒發憤怒與哀怨，直到有一天他的父親告訴她，所有的沖繩人幾乎都曾在戰爭中失去親人及好友，但「我們依然好端端地活著，日子還是要過」。

Awich的親戚就曾投身第二次世界大戰並為國捐軀，祖父則常訴說他偷溜進美軍基地竊取濃湯罐頭並分給窮人的故事。她說：「我體認到我是沖繩人，我必須放下過去的傷痛並向前邁進，那是我的父親及我在沖繩的祖先賦予我的力量。」

駐日美軍對沖繩居民的影響甚鉅，曾有一架美軍直升機的窗戶掉落Awich女兒學校的操場；在那之後，Awich寫了一首歌「翼」（TSUBASA），並選在今年5月美國歸還沖繩50周年紀念日發表，點出沖繩居民對駐日美軍的反感與顧慮。「翼」一曲歌詞唱道，「我們也想要自由飛翔」，「頭頂卻盤旋著陰影」，以及「噪音阻止我們發聲」等。

Awich的成長背景交融美日文化，但她認為日本強大的民族性與同質性，有時會對有外國血統的人造成「困擾」。Awich說：「我的女兒有日本和非裔血統，她小時候有很多疑問，而我試著回答所有問題。」

Awich認為，身為女人，代表妳「可以是一位母親，同時也可以性感、外向、聰慧、有創意，妳可以體會所有事物」。

Awich平常練唱的模樣。（Getty Images）
Awich平常練唱的模樣。（Getty Images）
美國民眾高舉自製告示牌，訴求管制槍枝。（Getty Images）
美國民眾高舉自製告示牌，訴求管制槍枝。（Getty Images）

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