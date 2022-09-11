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料理功夫／櫛瓜2吃

許怡靜
清甜爽口的櫛瓜櫻花蝦粥
清甜爽口的櫛瓜櫻花蝦粥

Squash中文稱櫛瓜或夏南瓜，屬南瓜的品系，高纖低卡，含豐富維生素，烹煮宜西宜東，可以連皮帶籽食用，軟嫩香甜，以下分享兩道櫛瓜料理。

櫛瓜屬南瓜品系，又稱夏南瓜。
櫛瓜屬南瓜品系，又稱夏南瓜。

櫛瓜櫻花蝦粥

粥的煮法很多種，記得大學時代台中的忠孝夜市最有名的海鮮粥，就是一鍋飯，一鍋海鮮湯，老闆當場白飯加海鮮湯，也是風味獨特的夜市海鮮粥。

材料：

櫛瓜1條、米飯1碗、櫻花蝦適量、胡蘿蔔絲少許、蒜末少許，蔥花少許、雞湯1罐。

調味料：

鹽、白胡椒粉適量。

作法：

1.櫛瓜連皮帶籽刨絲。

櫛瓜刨絲
櫛瓜刨絲

2.一點油下鍋，略炒蒜末及櫻花蝦，開罐雞湯倒入，再加一點水，待滾倒入米飯及櫛瓜絲、胡蘿蔔絲，再滾撒上蔥花、鹽、白胡椒粉，即可上桌。

小叮嚀：粥的煮法很多種，濃稠由人。櫛瓜刨絲下鍋即熟，可以好好利用冰箱的剩飯，輕鬆又美味。

培根豆豉炒櫛瓜
培根豆豉炒櫛瓜

培根豆豉蒜炒櫛瓜

材料：

櫛瓜1條、培根2條、蒜末少許。

調味料：

少許鹽、豆豉。

作法：

1.起鍋加熱，培根切小段放入，再加蒜末爆炒。

2.滾刀切櫛瓜加入鍋內續炒，待櫛瓜變軟，撒上少許鹽及豆豉拌勻，即可盛盤。

小叮嚀：

胃口不佳，有時換吃口味較重的料理，也是另一嘗試。

櫛瓜可以連皮帶籽食用。
櫛瓜可以連皮帶籽食用。

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