料理功夫／鳳梨糖三角

蒸好的鳳梨糖三角

念高中的時候，因為需要搭車到學校，所以媽媽會給錢買早餐，通常是買個肉包子或饅頭，當中還有包大花豆內餡的三角甜饅頭。我直到50歲後，透過剛相認的大連親人得知，原來這三角造型的麵食稱為「糖三角」。

吃米飯長大的我，問了只做過幾次的媽咪跟上網找作法，竟也做出了糖三角，很佩服自己的後天巧手，自煮飯菜雖不完美，但畢竟是自己手工製作，也比較健康。

新鮮自製鳳梨果醬

鳳梨果醬

材料：

鳳梨1顆約650克（可請店家去皮）、砂糖30克、檸檬1顆。

作法：

1.將鳳梨切成細丁狀，檸檬榨汁備用。

2.鳳梨丁全部放入平底鍋中，用中火先煮，接著倒入檸檬汁，加入砂糖，滾開後轉小火繼續熬煮，持續攪動避免焦黑黏鍋底，直到鳳梨呈現濃稠狀。

3.接著舀入事先準備好的真空乾燥玻璃罐，蓋緊後倒扣，冷卻移入冰箱。

蒸好的鳳梨糖三角

鳳梨糖三角

材料：

中筋麵粉300克、酵母粉3克、砂糖20克、溫涼水約180毫升。

作法：

1.酵母粉先溶解於溫涼水中。

2.把麵粉倒入盆中，接著把砂糖還有酵母水倒入麵粉中，把水分批加入攪拌，太濕再加些麵粉，之後揉成麵糰醒發。

3.把濕布蓋在盆上，大約3個小時左右。

4.接著把麵糰倒入砧板揉麵、整麵，排出空氣、再度醒發15分鐘。

5.把醒發好，揉成光滑的麵糰搓成長條狀，切成大約8個小麵糰，擀成圓形。

6.取出圓片，把鳳梨醬放入中間。

7.捏成三角狀，三角邊邊跟接口捏緊即可。

8.鍋中倒入適量水，大火燒開，盤子鋪好烘焙紙，放上糖三角；以中小火蒸約15至20分鐘，即可出爐。

小叮嚀：

因為內餡加了糖，所以吃的時候要小心燙口。

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