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醫藥／躲疫情心血管疾病未回診 拖成心肌梗塞

黃寅
亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智說，受新冠疫情影響，原本追蹤治療良好的心血管疾病患者，因擔心染疫風險而不敢至醫院回診，連帶也中斷服用藥物，造成心臟冠狀動脈支架內急性血栓。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智說，受新冠疫情影響，原本追蹤治療良好的心血管疾病患者，因擔心染疫風險而不敢至醫院回診，連帶也中斷服用藥物，造成心臟冠狀動脈支架內急性血栓。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

疫情期間，許多有心血管疾病患者因擔心染疫而未回診，出現服藥空窗期，有人更因此引發心肌梗塞送醫急救。醫師強調，心血管疾病患者不可擅自停藥，尤其已經放置心臟冠狀動脈支架的患者更須小心，避免心肌梗塞突然報到。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智說，受疫情影響，原本追蹤治療良好的心血管疾病患者，因不敢至醫院回診，連帶也中斷服用藥物，有病患造成心臟冠狀動脈支架內急性血栓，所幸經緊急進行心導管手術後救回一命。

潘泓智指出，心臟疾病確診後除了必須配合調整不健康之生活型態，更應該接受長期藥物治療。若自行停藥，很有可能產生高死亡風險的心血管急症，就算救回一命也會留下後遺症。

潘泓智表示，擅自停抗血小板藥物，可能併發急性心肌梗塞，停心臟衰竭藥物，有肺積水呼吸衰竭的風險，停降血壓藥，嚴重的患者甚至有腦出血或主動脈剝離的可能。

此外，一般民眾如果有心臟疾病常見症狀，如胸悶、氣喘、心悸、下肢水腫等，很有可能因為疾病初期症狀不嚴重，不願意至醫院診治。拖了幾個月後，直到症狀無法再忍受才來就醫，但這種狀況往往錯失治療黃金期。

潘泓智說，對於心血管疾病的患者而言，擅自停藥往往會造成不可忽視的生命風險，如果要減藥甚至停藥，一定要先跟醫師討論。如果日常生活中出現心血管疾病常見症狀，也千萬不能輕忽，早期診斷才能早期治療控制，預防憾事發生。

心血管疾病 疫情 手術

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