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醫藥／腸沾黏 腹腔鏡分離術搞定

黃士維
之前接受傳統手術的腹部大傷口(如紅圈處)，現在腹腔鏡只要幾個小傷口就完成。（圖：台灣彰濱秀傳紀念醫院提供）
之前接受傳統手術的腹部大傷口(如紅圈處)，現在腹腔鏡只要幾個小傷口就完成。（圖：台灣彰濱秀傳紀念醫院提供）

70歲江女士23年前切除膽囊和取總膽管結石，傷口20公分，術後發生腸沾黏，再次開刀治療。但三年後腹壁開刀切口裂開，腸子從缺口蹦出，肚皮上凸出一個肉團小丘，導致常鬧肚子痛、腹脹、嘔吐、消化不良，20年來經常進出醫院，接受了三次腹壁修補術，卻因切口疝氣太大，每次不到一年就復發，直到採行「腹腔鏡後腹壁結構分離術」，她的腹壁切口終於不再裂開。

傳統手術 易發生腸沾黏

江女士腸沾黏嚴重，應與多次傳統開刀手術有關，像是手術中腸管在空氣中暴露時間太長而導致發炎，或是腹部創傷引起腸管與腸管之間、腸管與腹膜之間的不正常沾黏。輕微的腸沾黏較無症狀，嚴重的腸沾黏常會出現腹痛、腹脹、排氣不暢，甚至嘔吐等不適。

更嚴重的是，江女士腹壁有一個「18╳8」公分的裂口，部分腸子還蹦出裂口不在腹壁內，除了嚴重影響美觀與腹壁功能，疝脫裂口也可能造成腸子卡在缺口無法蠕動，發生缺血、壞死的情形，如未能及時送醫，可能有併發腸穿孔、腹膜炎、敗血症的風險。

早年傳統的腹壁疝氣手術由原傷口切開，傷口至少10至20公分，直接以縫線拉近腹壁破洞兩側的組織加以縫合，少許會再補上人工網膜加強。此舉卻增加了腹壁內的拉力，易導致患者術後出現嚴重疼痛，也可能因為用力時產生腹壓，使得縫合處再度被撐開，致使疝氣復發。統計指出，使用傳統縫線手術患者的復發率約為20%至25%。

近年來發展的腹腔鏡腹壁組織結構分離術，以雙層防沾黏人工網膜墊在裂口處下加以固定，比起傳統手術方法，復發率相對減少，但是異物接觸腸子，仍會有腸沾黏情形發生，且過大的缺口不適用此方法，8公分以下的缺口較適合。

對於8公分以上的缺口， 則可採行較新的「腹腔鏡後腹壁結構分離術」，主要差別是在腹直肌後與後腹膜間分出一個大空間，把人工網膜放在這肌肉組織的中間層，不會直接接觸腸子，可粘得較為牢固而不會移位，再將缺口縫好，避免疝氣復發，如有需要也可將腹橫肌鬆開，此方法適用於較大的切口疝氣，腹壁功能恢復力較好。

腹壁切口裂開，腸子從缺口蹦出，肚皮上可看到凸出的一個肉團小丘。（圖：台灣彰濱秀傳...
腹壁切口裂開，腸子從缺口蹦出，肚皮上可看到凸出的一個肉團小丘。（圖：台灣彰濱秀傳紀念醫院提供）

肥胖糖尿病者 切口易裂

不是每一個接受腹壁修護術的病人都會發生切口裂開的情形，一般而言，肥胖、免疫力差、糖尿病、抽菸、愛滋及使用類固醇的病人較易致疝氣缺口復發。

江女士身形肥胖，有糖尿病史，屬於切口容易裂開的體質，經過以「腹腔鏡後腹壁結構分離術」進行腹壁裂開缺口修護後，腹部只有五、六個一公分的傷口，四天就出院，已追蹤超過一年未再復發。腹壁組織結構修護術對因車禍、創傷致腹壁有較大疝氣的病人，是減少再復發的好方法。（作者為台灣彰濱秀傳紀念醫院院長、一般外科醫師）

手術 肥胖 糖尿病

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