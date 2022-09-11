相隔一周又受孕 雙胎不是雙胞胎 德州夫婦喜迎兩子

30歲的卡拉．溫霍爾德手上抱的不是雙胞胎，這兩個娃兒是相隔一周受孕。（取自卡拉臉書）

30歲的卡拉．溫霍爾德(Cara Winhold) 2021年3月發現自己懷孕了，然而約一個月後檢查時，發現竟然又再次受孕。

溫霍爾德接受福斯電視台(FOX Television Stations)訪問描述當時情況：「我們得知有另一個寶寶時，起初還以為這是個玩笑、笑著看待，直到我們看見螢幕上的超級迷你小點，並且聽到他的心跳聲，他們離開房間給我和丈夫一些時間消化這件事，我只記得我趴在桌上、眼淚潰堤，我感到既開心又害怕，同時又覺得困惑，我無法理解這怎麼發生的。」

她的丈夫布萊克當下一語不發的坐在房間內，溫霍爾德說：「後來他告訴我他完全震驚了，而他所能想到的就是：『我們該怎麼辦？』」

醫師測量胎兒的胚囊，診斷兩個胎兒相隔一周受孕。

雖然雙胎妊娠非常罕見，健康專家表示仍有可能因異期復孕(superfetation)而出現此情況，由於可能在同一天一起出生，異期復孕出生的嬰兒常被認為是雙胞胎。

健康資訊網站Healthline記述：「雙胎妊娠可能是懷孕期間排卵或是有兩個子宮，這兩種情況都不太可能發生。」

去年10月底，溫霍爾德的兩個孩子皆在35周又2天時早產，出生時間僅相隔六分鐘。

溫霍爾德另外還有一個3歲的兒子，懷上第二胎的過程相當艱辛，她共經歷3次流產，其中一次差點隨著死神離開世界，「我很害怕再次懷孕，我的丈夫也害怕我再懷孕，我花了一些時間才好轉，但治療給我很大的幫助。」如今她的兩個寶寶已經八個月大，並且健康成長。

溫霍爾德回想過去的經歷時說：「生活總是出乎意料！從我年輕時，我就一直試著根據時間軸計畫好每件事，這件事教會我，事情該發生時就會發生，而不是按照我所想的進行，這件事給了我機會，讓我在事情未按照計畫走時不要感到壓力，並且相信每件事都是有原因的。」