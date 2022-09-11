每周一書／孩子 你要比我更懂錢

「孩子，你要比我更懂錢」一書封面。（取材自博客來網站）

「孩子，你要比我更懂錢」一書的作者，提到寫這本書的緣由：「決定寫這本書很偶然。2018年年初，爺爺奶奶給了我六歲多的兒子和三歲多的女兒一些壓歲錢。為了讓上小學一年級的兒子對金錢和金融機構有個初步認識，我在春節過後帶著他去了我家附近的社區銀行開戶，將壓歲錢以他的名義存了起來。

兒子特別興奮，蹦蹦跳跳地問我什麼是銀行，什麼是利息，為什麼要存錢。到了銀行， 我才知道很多美國家長幫自己的孩子辦了類似的儲蓄 帳號。而且這家銀行為了鼓勵家長這麼做，給小孩帳戶的存款利息是1.5%，而成人帳戶的利息才0.25%。

更讓我驚喜的是，這家銀行給孩子辦理的居然是「上個世紀的骨董」——存摺。現在一般銀行開戶只發卡，不發存摺。存摺對孩子來說有個特別的功效，可以讓他看清楚每筆資金進出、利息是多少，讓他對錢的收支有切實的感受。」

本書作者閻志鵬為新澤西 理工學院金融學教授，同時也是兩個孩子的父親，除了在金融教育 領域的專業，他對「財商」（金融智商）培養也有深刻的體悟。他從家長的角度，用一個個故事和親身經歷，系統性地探討如何讓孩子以積極正面的態度面對財務問題，並在尋找解決方案的過程中提高他們的財商。

書中提到要讓孩子理解的四個和錢有關的事：

●財富來自於努力工作：要工作才有錢，制定每件家務事的報酬以建立孩子「勞動－報酬」的概念，並找機會帶孩子到自己上班的地方看看，讓他們對工作的定義具象化。

●儲蓄能讓財富慢慢長大：利用三個存錢罐引導孩子為賺得的報酬做適當的配置，並利用不同金融商品如活存、定存或基金，教導他們「儲蓄」會讓錢變多，而「複利」可以讓存下來的錢變得更多。

●擁有了錢，該怎麼花？：節儉是最佳防守，從日常支出中教會孩子如何省錢，例如買菜可以買當季的食材或特價品，並釐清「想要」和「需要」的差別，培養孩子延遲滿足的習慣，避免衝動消費。

●須謹慎再謹慎的負債：告訴孩子信用是社會最重要的生存要素之一，能不借錢就不借錢，如果真的萬不得已需要借錢，也要謹記「負債四不原則」，並讓孩子理解「複利」在負債會如何成為雙面刃。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）