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移民信箱／F-1只要維持學生身分 可合法留在美國

移民信箱

耿婷律師主答

讀者問：

目前，我是STEM OPT狀態。幾個月前，我護照進入一年有效期倒計時，所以迅速在美國境內更新了新護照之後，還從未出境過。護照批下來之後，掃描了biopage發給了DSO。當時DSO說沒有其他需要做的了，所以我也沒更詳細問。現在，突然有點後怕，因為我知道I-94是跟著最後一次入境信息，所以還是跟著我舊護照的。之前看到過例子，有人護照有效期小於H-1B身分有效期，入境時I-94只給到了護照有效期，而不是正常三年。結果，此人導致不小心out of status了。像F-1這種 I-94，屬於D/S。請問，會因為更換了新護照而自動out of status嗎？還是只要I-20和F1 status還有效，怎麼更換護照都不影響？我之前換了新護照之後，確確實實問了DSO，有哪些需要我做的，尤其是否我需要在DHS下屬的任何系統裡更新新護照信息。 DSO都說的不需要，只需在DSO那裡上傳新護照biopage。

答：

F-1身分是屬於Duration of Status身分，也就是說您在美國一直履行國際學生應盡義務的同時沒有做出任何違反移民法的行為（如非法打工）， 那麼F-1身分持有者就可以一直合法留在美國，直到你完成學業或者OPT過期為止。如果你在持學生身分在美停留期間沒有離開過美國的話， 那麼你的護照過期一事並不會影響你在美國的合法逗留時間，只需要依據DSO的要求提供你的新護照的證件頁給學校更新移民局那邊的系統記錄即可。

至於你說的那個H-1B例子，的確時有發生。但那主要是因為H-1B簽證持有者入境時，邊境官是在護照上寫一個H-1B持有者可在美國停留到何時的具體時間，而這個具體時間不可以超過持有人護照的有效期。好多人誤以為他可以在美停留的時間是和他們的H-1B批准書上顯示的截止時間一致的，所以造成了他們因為護照過期而在美國不小心丟掉了合法身分的狀況。這種情況下可以通過向移民局遞交Nunc Pro Tunc Request to Reinstate Status的申請要求恢復身分（不能保證成功），或者盡快離境，然後拿著新舊兩本護照一起入境，以便重新拿到一份身分截止日和H-1B批准書截止日一致的I-94。

編按：

1. 國土安全部 (DHS)在2016年發布一項針對 F-1 學生學習科學、工程、技術或數學（STEM）的新規定。持F-1簽證者通常有資格獲得稱為「可選擇實習培訓」 (OPT) 的畢業後工作許可證。對於 STEM 學生， 原本可獲得17個月的OPT工作許可，2016年3月的新規定，STEM學生的OPT延長為24個月。

2. biopage，指的是護照打開，有個人身分訊息的那頁。 

3. DSO全名為Designated school officials，意即學校指定為國際學生、校方和美國政府之間聯繫的辦公室負責人，負責國際學生的移民資料等。DSO有責任處理學生的身分狀態，國際學生須與DSO保持密切聯繫，維護自身利益。

H-1B 移民局 OPT

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