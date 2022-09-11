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戈巴契夫28年前訪台… 遊南園 笑談「筆桿比槍桿重要 」

林新輝
前蘇聯總統戈巴契夫及夫人蕾莎1994年應聯合報系創辦人王惕吾之邀到古色古香、庭園幽美的南園做客。圖為郝柏村(左起)、戈巴契夫、王惕吾。( 本報資料照片）
前蘇聯總統戈巴契夫及夫人蕾莎1994年應聯合報系創辦人王惕吾之邀到古色古香、庭園幽美的南園做客。圖為郝柏村(左起)、戈巴契夫、王惕吾。( 本報資料照片）

前蘇聯領導人戈巴契夫辭世，紐時評為「20世紀少見對時代影響深遠的領袖」，在28年前與台灣及聯合報系有段深厚的羈絆。

1994年3月14日聯合報頭版頭獨家報導，前蘇聯領導人戈巴契夫及夫人蕾莎，應聯合報系創辦人王惕吾邀請，將於3月20日抵台訪問。戈巴契夫結束長達40年東西冷戰、諾貝爾和平獎得主、被選為1980年代的「年代風雲人物」，他要來台灣訪問的新聞是那個年代的頭條的大事。

蘇聯前總統戈巴契夫(中)及其夫人蕾莎(右捧花者)1994年3月20日抵台後下榻台...
蘇聯前總統戈巴契夫(中)及其夫人蕾莎(右捧花者)1994年3月20日抵台後下榻台北凱悅飯店。( 本報資料照片）

造訪聯合報「南園」

戈氏夫婦在台期間，除了拜會當時的總統李登輝、行政院長連戰、立法院長劉松藩及外交部長錢復，也發表幾場演講、與學術界和青年學生座談。戈氏夫婦在聯合報員工度假中心「南園」的訪問，讓人見識到這位世界級領袖的風趣、優雅與遠見。

戈巴契夫伉儷1994年訪台，赴中視和青年學生對談，他與妻子蕾莎在暢談休閒活動、年...
戈巴契夫伉儷1994年訪台，赴中視和青年學生對談，他與妻子蕾莎在暢談休閒活動、年輕時的生活、女性角色等話題時，自然地流露出彼此間互敬互重，相互扶持的感情。圖為王必成(右二)、戈巴契夫(左三)與夫人蕾莎(右三)。( 本報資料照片）

「我應該把很好的天氣帶來，但今天從早工作忙到現在，所以來不及把好的天氣帶來！」戈巴契夫伉儷在細雨紛霏中，來到聯合報系坐落於新竹縣新埔鎮的員工休假中心「南園」，與聯合報系創辦人王惕吾及其家人共進家庭晚宴。抵達南園見到王惕吾就說「應該把好天氣帶來」，王愓吾笑著連稱「歡迎、歡迎」。

戈巴契夫伉儷登上南樓的頂樓， 俯瞰南園景色，戈巴契夫打趣的說，這裡空氣很清新，也很安靜，但是「靜得有點危險，沒有汽車排氣，覺得不舒服」。

戈巴契夫又說，在俄國有一則笑話，就是有人到郊外遊玩，突然暈倒，旁人就說不要緊張，把他抬到汽車排氣管下就會沒事的。

介紹南園設備時，聯合報董事長王必成說，雖然這棟建築是中國式，但冷暖氣、電梯、電器等現代化硬體設備都有，只是沒有「伏特加酒」；戈巴契夫笑著說，沒有關係，我們有。

在南園近4個小時，戈巴契夫對於南園典型的蘇州式庭園與閩南式建築留下深刻印象，他與王惕吾、王必成及陪客時任總統府資政郝柏村相談甚歡，郝柏村還帶來「強猛中國伏特加」金門陳高，席間賓主相談甚歡、暢論時局，戈巴契夫說了許多在公開場合未曾吐露的真心話。

1994年，前蘇聯總統戈巴契夫伉儷訪台，在聯合報系創辦人王惕吾的引領下，參觀聯合...
1994年，前蘇聯總統戈巴契夫伉儷訪台，在聯合報系創辦人王惕吾的引領下，參觀聯合報系員工度假中心南園。( 本報資料照片）

非常高興到台灣

戈巴契夫說：「並不是所有人都希望我來台灣」，但他非常高興來到台灣，並且做王家客人。「我終於能體會到最細緻的民族心靈」。

戈巴契夫還說「我是一個自由的人」，他的任務與愛好是使各地的人相互了解，並且彼此溝通，因此他要感謝聯合報系的安排與邀請，使他和台灣民眾、年輕人與領導者有機會聯繫。他引古希臘人諺語「水讓它自然地流下去，我們會發現，在不同地點與時代，歷史的時間流速，會以不同速度向前流去。」

戈巴契夫特別感謝王惕吾這位長者的好客，與安排親人、好友與其相聚，他致贈了一個鑲金邊的青瓷花大茶壺給王惕吾，象徵全家團圓飲茶共享天倫，並與王惕吾擁抱，溫馨的晚宴便於賓主相惜中結束。

除了造訪南園，戈巴契夫訪台期間還參觀聯合報系，系創辦人王惕吾出身黃埔軍校，因為興趣轉往報業發展。他認為，這顯示王惕吾早已瞭解軍事力量的不可靠。他除了強調筆桿比槍桿重要，並開玩笑地說：「我比你晚瞭解這一點。」

王惕吾則贈送中文版「戈巴契夫傳」，戈巴契夫滿意的說：「這是最好的禮物。」

戈巴契夫精采人生雖謝幕，但他留在南園的故事仍繼續流傳著。

戈巴契夫1994年結束首度訪華的六天行程，在離台記者會中向大家道別。( 本報資料...
戈巴契夫1994年結束首度訪華的六天行程，在離台記者會中向大家道別。( 本報資料照片）

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