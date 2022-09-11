星座／9月11日至9月17日運勢 處女座 幸運降臨 摩羯座 運勢反彈

9月11日至9月17日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★☆感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資 上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩，需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

獅子座

總運指數： ★★☆☆☆本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數： ★★★★☆幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天蠍座

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

射手座

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：石板灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。

幸運色彩：香檳金

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

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