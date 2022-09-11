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醫師的話／尿失禁 鐵多寡 失智的煩惱

顏世蓮

一，失智症與尿失禁

失智症，例如阿茲海默症(Alzheimer's disease)，是一種神經性退化病，而且隨著時間會日益惡化。

2021年在美國健康研究機構NIH (National Institutes of Health)發表的研究顯示，超過50%的失智症病患，泌尿系統出現「尿失禁」症狀。美國阿茲海默症學會(Alzheimer's Society of America) 也指出90%的嚴重失智症患者有漏尿或大便失禁的現象，但強調除非病情已到中晚期，一般早期失智症患者不會出現尿失禁或大便失禁情形。

那麼失智症患者失禁的原因為何？

一般可分為四大類：

1，認知能力缺損。患者無法辨別如廁的需求、無法等待適當的時機、不知如何穿脫裙褲、找不到廁所、無法辨認位置或使用設備等等。還有因為記憶力變差導致忘記上廁所。

2，控制生理功能的神經產生變化。因為腦神經受損產生感覺功能異常，導致喪失了尿漲的感覺，不知如廁，無法控制排泄衝動，膀胱尿肌與括約肌反射異常等等。

3，服用的藥物影響。許多藥物可能使尿失禁症狀惡化，如高血壓的藥物、可樂、咖啡和茶等飲料都有利尿作用，會快速增加尿量，易導致尿失禁。其他抗焦慮性藥物和安眠藥，也會使膀胱鬆弛造成尿失禁。

4，患者行動受限。中度失智症患者會出現行動緩慢、肢體僵硬、步態不穩、容易摔倒等狀況，或者因坐輪、長期臥床等，行動能力嚴重退化而無法自行如廁。

另外患者本身如有其他疾病，比如帕金森氏症肌肉萎縮、前列腺問題、身體殘疾、中風、脫水、尿路感染，使得如廁所更加困難而導致尿便失禁。

尿失禁會自行消失嗎？

一般來說是不會自行恢復的。不論是否罹患失智症，如有尿失禁或大便失禁的狀況，一定要看醫生就診才行。

二，失智症與鐵質多寡

阿茲海默症病因有許多，最近又有研究指出，可能與鐵質的過多過少有密切關係。

怎麼說呢？

許多過去的研究，認為貧血是老年人常見的一種疾病。如果沒有攝入足夠的鐵，或者失去太多的鐵，身體就不能產生足夠的血紅蛋白，最終導致缺鐵性貧血，無法讓血紅素攜帶足夠的氧氣。若人體長期缺乏鐵，則可能導致腦細胞生長停滯甚至死亡，增加阿茲海默症和其他認知能力減退失智症的風險。

那麼鐵質過多的情況呢？

早在2015年的研究中，科學家就曾在阿茲海默症患者的大腦中發現了有更高水平的鐵，但是大腦鐵水平和這種病症的臨床結果之間是否有關聯卻不淸楚。NIH 一項新的研究表明，血液中高水平的血紅蛋白可能會帶來類似的風險。原來研究發現，鐵會選擇性的在大腦B纖維蛋白沉澱處累積。

而在今日醫學新聞期刊(Medical News Today)的另外一項研究報告，發現B纖維纏結的神經元細胞中存在著過量的鐵質。過量的鐵質會產生自由基，進一步對細胞成分如DNA、蛋白質和脂肪體造成損傷，進而影響細胞功能。可想而知會連帶影響到記憶力以及判斷力。所以在防止貧血的時候，也不要過量的補充鐵質，這同樣的會使大腦的細胞受傷造成失智症。

失智 阿茲海默症 高血壓

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