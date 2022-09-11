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理財百科／購物省錢 養成10個習慣

舟境
注意標示每磅或每公克的標籤，比較不同品牌和它們標示的重量。取自pexels
注意標示每磅或每公克的標籤，比較不同品牌和它們標示的重量。取自pexels

有什麼事可取代購物的樂趣呢，即使是享受一頓美味晚餐，也排在後頭。大家都知道隨著通貨膨脹，家庭購物支出不斷上升，以一家四口為例，每星期的購物支出平均為$150至$300。如何省下開支，讓荷包不致失血，又可以讓家人開心，以下是消費專家建議的15種方法。

1.找到價格便宜的購物場所 

新鮮的蔬菜、優良的肉品、美味健康的點心，這些都不一定要買貴的，努力花點時間搜尋住家附近價格最實惠的超市、賣場，在下次去採購時，帳單上將會有所回報。

2.建立清單 

每個月檢視一次冰箱與儲藏室，看看還有甚麼、那些東西不需要購買？這樣採購時，便不會衝動買下家裡已經有的物品，或花時間去想還有甚麼需要買的？

3.利用網購 

網路購物可讓人對價格更有感 (電腦螢幕上會出現不斷累積的金額)，也可避免衝動消費。在選購前一樣可以先檢查冰箱與儲藏室，看看需要什麼，而不是用猜的。有些網站像 Misfits Market，若是每周定期訂購，價格還會更優惠。

4.看清楚價格 

怎樣才算買得划算？不要僅是因為看到旁邊有折扣的標籤，就取代原本要買的物品。價格雖便宜，但可能分量較小，同樣份量、單價最低的才是物超所值。

5.買大包裝 

不只是對衛生紙而言，如果肉類一次買下一大塊，同樣可省下大把鈔票。但直接向肉品供應商購買時，一次需要買40磅以上的雞胸肉或牛肉。如果家中儲存空間不夠，可與朋友一起團購。

6.趁打折時囤貨

 

美國人都喜歡在有折扣時購物，因為確實可以省下一筆錢。等收到超市、賣場打折宣傳信時，再來擬訂採購計畫；某些肉類食品可以多買些，放入冷凍庫儲存。

7.一周採購一次 

不需要算術也知道，愈少去購物，愈能夠省下錢。一周採購一次，可以減少衝動消費、時間和汽油，還有時間可以事先好好規畫。

8.使用折價券

 

對節儉的消費者來說，最好的朋友便是折價券。收集超市或賣場每周促銷的廣告信，或是留意coupons.com和redplum.com網站的訊息，聰明地使用它們。除非要買的物品快過期，否則可以等到有折價券時省更多。

9.和收銀員說再見 

選擇自助結帳櫃台，不只節省排隊等候時間，也少了接觸那些放在收銀台附近、等著最後誘惑你的零食。IHL Consulting Group的一項研究發現，自助結帳減少女性32%、男性17%的衝動購物。你會更注意買了那些物品，也有機會可以放棄那些一時衝動放入購物車的商品。

10.注意重量 

通常標籤上的價格是固定的，但注意那些標示每磅或每公克的標籤，比較不同品牌和它們標示的重量，找到最佳選擇。

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