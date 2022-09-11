有藝思／田園派經典 水牛城「馬丁之屋」

建築大師萊特設計的最美麗豪宅之一「馬丁之家」位於紐約州水牛城，對外開放參觀。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House

法蘭克 ‧ 勞埃德 ‧ 萊特(Frank Lloyd Wright)是舉世著名的建築師之一，他在70年職業生涯中先後設計1000 多個結構體，最終有400多座建築落成，有一些已因天災被摧毀。值得慶幸的是，萊特設計的最美麗豪宅之一「馬丁之家」(Darwin D. Martin House Complex)迄今仍矗立紐約州 水牛城，對外開放參觀。

萊特以獨有的「田園學派」(Prairie School)著稱，其建築風格是有很多水平線，讓建築融入環境，與自然景觀相互輝映，「馬丁之家」便是田園學派的經典代表作。

在萊特設計下，「馬丁之家」所有房間相鄰聚集．盡可能減少隔間，實際上是一系列相互連接的建築，溫室和馬車房也包括在內。

「馬丁之家」是萊特田園學派建築的經典代表作。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House

整棟房屋有近400扇窗戶，多採用美麗的彩色玻璃。花園和主體房屋一樣華麗，經由設計，一年中絕大多數時間都有花朵盛開。

「馬丁之家」一度處於極糟糕的狀態，經過修繕，如今看上去與1905年建造之初一樣美麗，開放參觀的房屋已完全修復，一點也看不出曾有過的敗壞痕跡。

這整座房屋的美麗無可言喻，建築本體就足夠令人驚嘆，除此之外，住屋和花園另有幾尊雕像，更添藝術美感。

這棟建築物除了開放公眾參觀，也定期舉辦建築攝影 工作坊和瑜伽課程，每年7月另有備受歡迎的Bricks and Brews活動，在綜合大樓舉辦，超過15家當地啤酒廠、食品卡車企業共襄勝舉，有抽獎活動和現場音樂，參與者可在美麗建築物和花園裡共度夏夜時光。