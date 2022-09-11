我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

有藝思／田園派經典 水牛城「馬丁之屋」

周芳苑
建築大師萊特設計的最美麗豪宅之一「馬丁之家」位於紐約州水牛城，對外開放參觀。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House
建築大師萊特設計的最美麗豪宅之一「馬丁之家」位於紐約州水牛城，對外開放參觀。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House

法蘭克 ‧ 勞埃德 ‧ 萊特(Frank Lloyd Wright)是舉世著名的建築師之一，他在70年職業生涯中先後設計1000 多個結構體，最終有400多座建築落成，有一些已因天災被摧毀。值得慶幸的是，萊特設計的最美麗豪宅之一「馬丁之家」(Darwin D. Martin House Complex)迄今仍矗立紐約州水牛城，對外開放參觀。

萊特以獨有的「田園學派」(Prairie School)著稱，其建築風格是有很多水平線，讓建築融入環境，與自然景觀相互輝映，「馬丁之家」便是田園學派的經典代表作。

在萊特設計下，「馬丁之家」所有房間相鄰聚集．盡可能減少隔間，實際上是一系列相互連接的建築，溫室和馬車房也包括在內。

「馬丁之家」是萊特田園學派建築的經典代表作。取自臉書Frank Lioyd Wr...
「馬丁之家」是萊特田園學派建築的經典代表作。取自臉書Frank Lioyd Wright's Martin House

整棟房屋有近400扇窗戶，多採用美麗的彩色玻璃。花園和主體房屋一樣華麗，經由設計，一年中絕大多數時間都有花朵盛開。

「馬丁之家」一度處於極糟糕的狀態，經過修繕，如今看上去與1905年建造之初一樣美麗，開放參觀的房屋已完全修復，一點也看不出曾有過的敗壞痕跡。

這整座房屋的美麗無可言喻，建築本體就足夠令人驚嘆，除此之外，住屋和花園另有幾尊雕像，更添藝術美感。

這棟建築物除了開放公眾參觀，也定期舉辦建築攝影工作坊和瑜伽課程，每年7月另有備受歡迎的Bricks and Brews活動，在綜合大樓舉辦，超過15家當地啤酒廠、食品卡車企業共襄勝舉，有抽獎活動和現場音樂，參與者可在美麗建築物和花園裡共度夏夜時光。

紐約州 攝影

上一則

有藝思／上傳照片 樂高客製專屬肖像畫

下一則

有藝思／白宮參觀 增為周二至周六

延伸閱讀

MLB／萊特17勝超車韋蘭德 挑戰葛拉文紀錄

MLB／萊特17勝超車韋蘭德 挑戰葛拉文紀錄
拜登成「票房毒藥」搖擺州民主黨人盼輔選僅止於募款

拜登成「票房毒藥」搖擺州民主黨人盼輔選僅止於募款
去水牛城 拜訪建築大師萊特經典建築「馬丁之屋」

去水牛城 拜訪建築大師萊特經典建築「馬丁之屋」
華府實驗減縮貧富差距 「嬰兒公債」成年最多可領2.5萬

華府實驗減縮貧富差距 「嬰兒公債」成年最多可領2.5萬

熱門新聞

白宮鼓勵有換車需求的民眾，力行節能減碳；圖為華府的395州際公路車水馬龍。(Getty Images)

封面故事／最多7500元 電動車抵稅大優惠 買不買？

2022-09-04 16:05
拜登總統訪問新澤西州一處小學，和小學生閒聊，並一起操作教學遊戲。（Getty Images）

教育／美國公立小學「放牛吃草」… 現代孟母東遊記

2022-09-04 02:19
高達7500元的電動車稅務優惠太誘人，讓不少正在採購新車的消費者急踩煞車，重新盤算。(美聯社)

封面故事／電動車抵稅藏玄機 買車人觀望

2022-09-04 02:28
「降通膨法案」中有關聯邦醫療保險處方藥物D部分計畫的規定改變，將影響4900萬名參加計畫民眾的荷包。（Getty Images）

新聞眼／紅藍卡變革 影響4900萬人荷包

2022-09-04 02:23
高油價讓駕駛人吃不消，如果微調開車習慣、以及善用科技輔助，可以在一定程度上減少荷包失血。(Getty Images)

封面故事／對抗高油價 省錢10妙招

2022-09-04 13:10
曼哈頓中央公園南端的史坦威塔因其違反邏輯長寬比而被稱為「世界上最纖細的摩天大樓」。(記者康錦卿／攝影)

美國現象／全球最瘦摩天大樓「史坦威塔」 紐約之柱

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理