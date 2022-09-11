美國現象／租車3陷阱 不當冤大頭

租車出遊，常會因租車公司巧妙設計的策略多付冤枉錢，圖為德州達拉斯機場的租車櫃台。（美聯社）

租車 出遊，常因租車公司巧妙設計的策略多付冤枉錢，所幸這些陷阱大同小異，稍加用心便可避開。

全家出遊時租車遇到的問題特別多，最常見的是，車子太小需換車、換手需增加駕駛，這兩項常任租車公司獅子大開口。

針對車子太小，人們往往為了省錢選租最便宜的車子，取車時才發現空間太小，如果租小型家用車(compact car)，青少年長程坐在後座太擠，幼童安全椅也得費力擠入安裝，臨時要求換車可能沒有車子或者選擇有限，恐任人宰割。最好租中型車，例如SUV運動型多用途車、15人座客貨車(passenger vans)。

至於增加駕駛，目前只允許列在合約上的人駕車，如有多人分擔駕駛，全部要列入合約，一人一天至少多付5美元，因應之道是加入美國汽車協會(AAA)、樂齡會(AARP) 或租車公司「常客忠誠計畫」(frequent-renter loyalty program，多半可免費加入)，可免額外司機費。

另有其他常遇租車陷阱如下：

1、租車險 騙局

這是租車頭號地雷。車險不可或缺，但大可不必接受租車公司提供的昂貴選擇。

假如沒有足夠責任險(liability insurance)，絕對不該冒然上路；通常租車所附帶的責任險嚴重不足，需要更多保障。自家車的汽車或屋主保險 (homeowner insurance)可能涵蓋，應盡可能提高保障。萬一平常沒有足夠保險，只好接受租車公司定價過高的保險，但如果早已購買責任險，不必再付費給租車公司重覆投保。

碰撞險(Collision insurance)為車輛損壞或丟失給付；租車公司常兜售「碰撞損壞豁免」 (CDW)，租賃成本倍增。事實上可倚賴自己的車險(往往涵蓋租車)，或者善用信用卡涵蓋常規保險不涵蓋的風險，一旦出事理賠，保險將留下紀錄，日後費率將跳升，可另購租車碰撞險，費用約為租車公司費用的三分之一。

2、超收加油費

因應之道是自己加油，取車時裝滿油箱、還車時自行加滿油箱，務必保留收據以便出示；放手讓租車公司加油，必定被敲竹槓。

3、機場據點額外收費

在機場租車可能要額外付費，因應之道是在機場外或市中心租車據點租車，在前往替代租車據點時可能有些麻煩，尤其帶著幼童出遊更是一大考驗，但這麼做可省不少錢。

除了前述常見陷阱，還可能遇到一些零星小問題，諸如駕車地點、每哩收費設限，小公司最可能這麼做。