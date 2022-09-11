原來如此／夏威夷披薩的身世之謎

夏威夷披薩，以火腿、鳳梨和番茄醬裝點披薩，這款經典口味瘋迷全球，但與夏威夷有何關係？（Getty Images）

1960年代，從義大利 移民加拿大的廚師潘諾普洛斯(Sam Panopoulos)發明了夏威夷 披薩，以火腿、鳳梨和番茄醬裝點披薩，這款經典口味瘋迷全球，但它引發的爭議也讓人又愛又恨。

英國廣播公司(BBC)報導，夏威夷披薩與夏威夷和義大利毫無關係，潘諾普洛斯(Sam Panopoulos)和他的幾個兄弟在加拿大安大略省(Ontario)查塔姆市(Chatham)經營一家餐館。

潘諾普洛斯發明夏威夷披薩之前，走訪了披薩的故鄉，即義大利拿坡里(又稱那不勒斯，Naples)。這次旅行經驗讓他有了靈感，於是他把義大利主食上加入餐廳一般供應的漢堡和鬆餅之列。

鳳梨、火腿與披薩餅皮的組合，你喜歡或憎惡？（Getty Images）

正當潘諾普洛斯思忖著義大利主食要如何搭配配料讓口味變得更豐富時，他不想用尋常的香菇和義大利臘腸(pepperoni)當作配料，因而探尋南方口味，他想到用美國餐廳往往以酸甜滋味詮釋中式料理。

於是，潘諾普洛斯在起司和番茄醬披薩餅皮基底上，鋪上切成丁狀的罐頭鳳梨和火腿片。BBC報導，潘諾普洛斯可能受到中國菜以鳳梨拌炒豬肉的作菜風格影響，藉此烘烤出甜鹹如糖醋般的風味。

BBC報導指出，很少餐點會把火腿和鳳梨披薩分得這麼清楚。在美國、英國和澳洲多數地區，菜單上幾乎都會有夏威夷披薩，但在義大利，鳳梨、火腿與披薩餅皮的組合「令人憎惡」(abomination)。

英國牛津大學(University of Oxford)臨床心理學者史賓賽(Charles Spence)專門研究食物給人的不同氣味與感受，他說：「我想可以稱之為『融合食物』(fusion food)，但這個詞還沒那麼普及，甜當然是最受人們喜愛的味道，很容易獲勝。」

潘諾普洛斯以加工火腿搭配鳳梨，恰逢澳洲食品加工廠「黃金圈」(Golden Circle)出版「熱帶食譜 書」(Tropical Recipe Book)之際，令人詫異的是「黃金圈」正是鳳梨罐頭的主要製造商，而「熱帶食譜書」的封面照片顯示，鳳梨圈與烤火腿堪稱「黃金組合」。

約莫十年前，一位電視廚主師把名為「烤夏威夷」(Toast Hawaii)的美食引進戰後德國，這種餐點由罐頭鳳梨、熟火腿和切片起司組合焗烤，堪稱德國版的「烤豬肉三明治」(Grilled Spamwich)；後者利用SPAM豬肉切片罐頭和鳳梨製成，這是第二次世界大戰(WWII)後駐紮西德美軍的最愛。

無論是「黃金圈」食譜，還是「敬夏威夷」，或是德國版的「烤豬肉三明治」，都是鹹味豬肉與甜味鳳梨的組合。

鳳梨並非唯一可搭肉類的水果，法國料理中的鴨肉也會配甜橙醬；伊朗抓飯(pilaf)則混合羊肉和石榴，而如果沒有蔓越莓醬配傳統烤火雞、棉花糖和番薯，美國式感恩節晚宴恐怕少一味。

國際風波

火腿和鳳梨之爭也曾引發跨國爭議，冰島總統約翰內森(Guðni Thorlacius Jóhannesson)2017年曾開玩笑地告訴一群學生，說他「打從心底反對在披薩上放鳳梨，如果可以，他會在冰島明文禁止」。不過，約翰內森事後透過「臉書」(Facebook)發表聲明，澄清他對披薩上放鳳梨的包容立場。

無獨有偶，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)也在推特(Twitter)發文寫道：「我支持這種美味的安大略西南部創意。」

約翰內森後來改變立場並軟化，他甚至在2018年重提舊事，承認他當時「話說得太重了」。

至於發明夏威夷披薩的潘諾普洛斯在2017年逝世，他當年或許也沒料到，夏威夷披薩會引發這麼大的爭議。