大仁說財經／電池沒電了 該丟哪裡？該如何處理？莫衷一是

廢棄電池回收是一門學問。（路透）

當家裡的電池用到沒電時，你會如何處理？一般而言，你會想到的方式，往往不是正確的方法，但問題並不出在你身上。

★製造原料 有害健康

我們生活中，各種小型電子設備都用得上鹼性電池，像是各種遙控器、手電筒、時鐘和玩具。有關如何處理廢棄的鹼性電池，無論它是AA、AAA、C、D或9伏特的任何型號，一直都充斥著相互矛盾的訊息。政府和電池製造商沒有一致和明確的政策，來處理這些電力用罄的電池；它們甚至因居住的地方而異。

根據銷售鹼性電池的勁量公司(Energizer)表示，AA等典型的鹼性電池成分包括鋼、鋅、錳、鉀和石墨。電力是以鋅和錳相互作用時產生。

錳是一種生活必需的營養素，但含量過高時會對健康造成不利影響。開採錳的礦工和冶煉廠的員工往往易於遭受永久性的神經損傷。任何電池都可能出現化學物質滲入土壤、地表水和地下水的風險。污染的水和農作物會導致癌症 等疾病。但與其他電池類型相比，鹼性電池並不是特別有毒。

美國環境保護署(EPA)承認，在大多數社區，電池可以安全地丟入垃圾桶。但它還是建議將不用的鹼性電池送到電池回收商。這並不一定代表你就可以將電池扔到平常的回收箱中。

★加州 歸類 危險廢物

在各州中有個巨大的例外是加州，它將電池歸類為危險廢物。該州表示，由於電池中含有金屬、有毒和腐蝕性材料，它們很危險。規定居民必須將AA和所有各型電池送至危險廢物處理設施。除了加州之外，沒有其他州將電池歸類為危險廢物。但部分地方政府呼籲，回收AA型電池，並制訂了相關方案。

哥倫比亞特區(DC)告訴居民，將AA型電池丟棄在指定地點進行回收，但不要放在回收箱中。西雅圖居民被要求將AA電池帶到危險廢物處理設施。該市警告：「將少量電池扔進垃圾桶似乎沒什麼大不了的；但日積月累加起來：美國每年約有18萬噸電池被丟棄。」

而芝加哥等其他地方的回收設施，拒絕接受鹼性電池。

★回收政策 各地不同

交通在幾個小時內的主要大都市地區，可能會有截然不同的政策。德州奧斯汀市警告，永遠不要將電池扔進垃圾箱或路邊垃圾桶中。同州的休士頓市表示，可以將電池放入垃圾箱。像家得寶(Home Depot)這樣的某些零售商則讓民眾可以把鹼性電池視同一般垃圾一起扔掉。

許多要求將AA電池直接丟入垃圾桶的地方表示，這是合理的作法，因為根據1996年的法律規定，它們不再含有汞。以前的電池含汞，是為了幫助防止腐蝕。1996年的法律還促成建立「Call 2 Recycle」，這是一個最初由電池製造商創建的非營利組織，為消費者提供電池回收選擇。

如果回頭去詢問製造商，如何處理電池回收也不一定會更清楚。「金霸王」(Duracell)鼓勵客戶查看當地和州法規，並檢視回收選項。

亞馬遜 以其Basics品牌系列商品銷售AA型電池，其中包括一個帶有大X的容器符號，看來像是垃圾桶或回收箱。

亞馬遜發言人哈登(Betsy Harden)表示，打叉的符號表示該產品需要與生活垃圾和傳統的回收箱分開處理。

她補充說，亞馬遜建議民眾遵守EPA和當地法規去做電池回收。